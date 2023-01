‘Jullie hebben jezelf verraden’, is de boodschap aan de Duitse Groenen

Pal voor het hoofdkwartier van de partij de Groenen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen werd afgelopen week een partij van 250 bruinkoolbriketten gedumpt. Een symbolische actie van Düsseldorfse klimaatactivisten, die vinden dat de Groenen “niet langer de partij van klimaatbescherming zijn, maar de partij voor kolen.”

De klimaatactivisten zijn woedend dat de partij niet ingrijpt tegen de ontruiming van het dorp Lützerath in de deelstaat. Zij bezetten al jaren het gehucht – waar de bewoners lang geleden zijn uitgekocht – om de bruinkoolwinning tegen te houden. Maar uitgerekend de Groenen zijn verantwoordelijk voor de genadeslag van het dorp. Zij zitten op federaal niveau in de regeringscoalitie en ook in Noordrijn-Westfalen regeert de partij.

Duitse politie voltooit de ontruiming van het door activisten bezette dorp Lützerath De Duitse politie zegt klaar te zijn met de ontruiming van het al lange tijd bezette Duitse ‘bruinkooldorp’ Lützerath. De laatste bezetters zijn zondag uit de boomhutten gehaald.

De pijlen van de activisten zijn nu dan ook op de Groenen gericht. Het hoofdkwartier van de partij in Noordrijn-Westfalen werd vorige week tot twee maal toe bezet door klimaatactivisten die een persoonlijk gesprek eisen met Mona Neubaur, de regionale energieminister die van de Groenen komt. Ook werden partijkantoren in Aachen en Leipzig vernield. Op de ingeslagen ramen werden leuzen geschreven als: ‘Groetjes uit Lützi’ en: ‘Jullie hebben jezelf verraden.’

Succesvol akkoord

Aan de top van de Groenen staan politici eensgezind achter de beslissing het dorp te ontruimen. Zij zeggen dat er weinig juridische speelruimte is, omdat het kolenbedrijf RWE al langer rechten heeft op het mijnen van kolen in de regio. Zij zien juist het akkoord dat economieminister Robert Habeck (Groenen) in oktober met het bedrijf sloot als een groot succes. De bruinkoolwinning wordt vervroegd uitgefaseerd in 2030 en de hoeveelheid bruinkool die RWE mag winnen is gehalveerd. Daarbij worden vijf omringende dorpen gespaard die ook geruimd zouden worden.

Maar in de lagere rangen van de partij heerst onvrede over de beslissing. Opstandige partijleden wijzen op verschillende studies waaruit blijkt dat, als Duitsland de bruinkool die onder het dorp ligt gebruikt, het land zijn klimaatverplichtingen niet zal halen. Tweeduizend partijleden tekenden al een open brief tegen de ontruiming. Sommigen voelen zich heel persoonlijk betrokken bij Lützerath: lokale Groenen-politici hebben zich jaren ingezet tegen de bruinkoolwinning van RWE en voelen zich verraden door hun klimaatpartij.

De jeugdpartij van de Groenen gaat in Lützerath zelfs regelrecht tegen de partijtop in door mee te doen aan de bezetting van het dorp. “Dit is fout, de regering loopt het risico het klimaatakkoord van Parijs te schenden”, zei Groenen-politicus Timon Dzienus, tegen nieuwswebsite t-online. Het hoofd van de jeugdpartij is al dagen in Lützerath. “Als partij hebben we er altijd voor gepleit onze internationale verplichtingen uit Parijs na te komen.”

Politieke prijs

Vlak voordat de politie vorige week activisten uit Lützerath begon te halen, kwam de Groenen-partijtop voor het eerst dit jaar samen. Uitgerekend tijdens die vergadering besloot de partij dat het klimaat het komende jaar op de eerste plaats moet komen. “2023 moet het jaar van klimaatbescherming worden”, zei Groenen-voorzitter Ricarda Lang tijdens de persconferentie erna. “We zijn nog altijd veel te ver verwijderd van onze klimaatdoelstellingen.”

Maar veel partijleden zien dat als loze woorden nu Lützerath onder vuur ligt. Volgens Dzienus is de klimaatveldslag in het dorp belangrijk voor het vertrouwen in de partij. “De Groenen moeten goed nadenken over de politieke prijs van hun zet”, zegt hij. Volgens Dzienus waarschuwt de jeugdpartij al langer dat klimaatactivisten van de partij dreigen te vervreemden. “Juist nu hebben de Groenen de steun van de klimaatbeweging nodig”, zegt hij. “De mensen verliezen hun vertrouwen in het politieke systeem.”

Daarbij komt dat klimaatactivisten de politie-inzet als heel bedreigend ervaren. De woordvoerder van ‘Lützerath Leben’ beschuldigde zondag de politie van buitenproportioneel geweld: “Het is een wonder dat er nog geen doden zijn gevallen.” Tegelijkertijd zouden volgens de politie zeventig agenten gewond zijn geraakt.

Ontruiming ‘onvermijdelijk’

Uitgerekend een partijlid van de Groenen is verantwoordelijk voor de grootste politieoperatie in de geschiedenis van Noordrijn-Westfalen. Politiechef Dirk Weinspach was in de jaren ’80 zelf activist voor de partij en zegt “groot respect” te hebben voor de demonstranten. Desondanks ziet hij de ontruiming van het bezette Lützerath als “onvermijdelijk”.

Ook andere Groenen-politici rakelden de afgelopen week verhalen over hun jeugdactivisme op: met name om beschuldigingen van politiegeweld te relativeren. Zo sprak Jürgen Trittin, een voormalige Groenen-milieuminister, afgelopen week in een praatprogramma over de sit-ins die hij als student beleefde. “Destijds werden we door hondenbrigades opgejaagd en gebruikten agenten wapenstokken en traangas”, zei hij. “Het kan allemaal veel erger.”

