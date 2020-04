Juist nu Labourleider Corbyn gelijk krijgt over de Britse gezondheidszorg, wordt hij vervangen

Het laatste jaar van Jeremy Corbyn als leider van de Britse partij Labour was niet wat hij ervan had gehoopt. Hij droomde ervan de verkiezingen te winnen. Hij hoopte daarna miljarden te kunnen investeren in de National Health Service (NHS), de gratis Britse ­gezondheidszorg die al voor de coronacrisis in een deplorabele staat verkeerde.

In plaats daarvan werd hij verslagen zoals bijna nog nooit een partij verslagen werd. Bijzonder pijnlijk was het verlies bij de verkiezingen op 12 december 2019, toen vele kiesdistricten waar de kiezers nooit iets anders hadden gestemd dan Labour, plots in meerderheid voor de Conservatieven en Boris Johnsons ‘Get brexit done’ stemden. Labour kreeg 26 procent minder stemmen dan de Conservatieven.

Investeringen in de zorg

Hadden ze geweten dat de gezondheidszorg twee maanden later zo’n belangrijke rol zou gaan spelen, dan hadden de kiezers misschien anders gekozen. Dan waren ze waarschijnlijk wel gevallen voor Corbyns voort­durende pleidooi voor meer investeringen in de NHS en in verpleegkundig personeel. Destijds was de ergernis van kiezers over Jeremy Corbyn echter zo groot, dat ze massaal het ­signaal gaven dat de partijleider wat hen betreft de pot op kon.

Corbyn had dan ook een heleboel dingen verkeerd gedaan. Hij was in het vage gebleven over wat er moest gebeuren met de brexit. Hij had op zijn minst de indruk gewekt dat hij een antisemiet was. Hij had een heel jaar lang gevraagd om verkiezingen, maar hield ze toen puntje bij paaltje kwam toch tegen.

Het waren geen strategieën waarmee hij de harten van zijn kiezers zou winnen, zo bleek. Daarom wordt Corbyn vandaag vervangen door een nieuwe leider. De afgelopen weken en maanden konden de 600.000 partijleden per post stemmen, vandaag wordt de uitslag bekendgemaakt.

Linksbuiten en socialist

Corbyn werd in juni 2015 vrij ­onverwacht de leider van zijn partij. Liefst 60 procent van de leden koos voor hem. Tot dat moment was hij altijd de linksbuiten van de fractie geweest, een rechtgeaard socialist in een tijd dat socialisme helemaal niet meer populair was. Na jaren van links-­liberalisme had Labour plots behoefte aan rechtlijnigheid, uitgedragen door een man die nooit een druppel alcohol drinkt en in zijn vrije tijd het liefst in zijn eentje gaat hardlopen.

Zodra het debat over brexit losbarstte, begon het gezag van Corbyn af te brokkelen. Hij stemde zelf om in de EU te blijven, maar werd nooit een hartstochtelijk verdediger van Europa. Dat leek in eerste instantie de juiste richting, omdat de Labour-stemmers zowel ‘leavers’ als ‘remainers’ telden. Met opzwepende speeches wist ­Corbyn in 2017 te voorkomen dat de Conservatieven de verkiezingen wonnen. Theresa May bleef aan de macht, maar met een minderheidsregering.

De kandidaten om Jeremy Corbyn op te volgen als Labourleider (van links naar rechts): Keir Starmer, Lisa Nandy en Rebecca Long-Bailey. Beeld Getty

Wie willen Corbyn opvolgen? De meeste kans om de nieuwe Labourleider te worden maakt de 57-jarige Keir Starmer, een prominent politicus uit Londen en een telg uit een gegoede familie. Starmer heet ‘sir Keir Starmer’ en is lang zo links niet als Corbyn. Zijn concurrenten zijn twee vrouwen: Rebecca Long-Bailey (40) en Lisa Nandy (40). Long-Bailey geldt als een directe opvolger van Corbyn, een ouderwetse socialiste. Nandy is de verrassende outsider: hoewel grotendeels onbekend, bleef ze in de voorrondes van de stemming overeind met haar pragmatische politiek.

Later kregen zijn kiezers steeds meer genoeg van de halfhartige houding van hun leider, die over onvoldoende sociale antennes leek te beschikken om te begrijpen dat hij het anders moest gaan aanpakken. Daar kwam bij dat hij de indruk een anti­semiet te zijn niet echt van zich af wist te schudden. Hij bleef verkeerde dingen zeggen als hij naar zijn mening daarover werd gevraagd, waarvoor hij zich later weer moest verontschuldigen. Ook werden klachten over antisemitisme in de partij niet serieus ­genoeg genomen.

Krachteloos

Een jaar geleden barstte de bom toen een aantal prominente Lagerhuisleden uit onvrede over Corbyns leiderschap de partij verlieten. Ze verweten hem te zwalken in zijn mening over brexit en ook zijn schijnbare krachteloosheid tegen de voortdurende beschuldigingen van jodenhaat ­waren te veel geworden.

Daarna lukte het de 70-jarige ­Corbyn niet meer om de geest in de fles te krijgen. Zowel bij de Europese verkiezingen als bij de landelijke in december 2019 verloor hij. Hem rest nu niets anders dan het stokje over te dragen, precies op het moment dat het Britse gezondheidssysteem lijkt te bezwijken onder de coronacrisis.

