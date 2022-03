Journalisten van het laatste onafhankelijke tv-station verlaten Rusland

De allerlaatste uitzending van het Russische tv-kanaal Dozjd eindigde vorige week donderdag met de inmiddels verboden woorden ‘Nee tegen de oorlog’, waarna alle journalisten gezamenlijk uit beeld liepen. Dozjd was het laatste nog onafhankelijke tv-kanaal van Rusland, maar de nieuwe wet die media verbiedt ‘nepnieuws’ over de oorlog te verspreiden – en zelfs het woord ‘oorlog’ taboe verklaart – maakt kritische verslaggeving zo goed als onmogelijk.

Presentatrice Valeria Ratnikova was op dat moment al vertrokken: nadat de website van Dozjd dinsdagavond werd geblokkeerd, nam ze een vlucht naar Turkije. Ze woonde haar hele leven in Moskou en wil er niet aan denken dat ze er nooit meer zal wonen: “We hebben de keuze in paniek gemaakt, het ging allemaal heel snel. Misschien was dat maar beter ook, anders was ik misschien gaan twijfelen.”

Een celstraf van 15 jaar

De 22-jarige Ratnikova nam een risico toen ze haar carrièrekeuze maakte. Na haar studie journalistiek wilde ze absoluut niet voor een ‘propagandakanaal’ werken. Dus kwam ze bij Dozjd terecht, een nieuwsmedium dat bijna twaalf jaar bestond en een doorn in het oog van het Kremlin was. In september vorig jaar werd de hele organisatie aangemerkt als ‘buitenlands agent’. Dat weerhield hen nooit van kritische verslaggeving, de slogan van Dozjd is niet voor niks ‘optimistisch kanaal’. Ratnikova klom er in 2,5 jaar op van stagiair tot verslaggever en presentatrice: “Het voelde als familie”.

De nieuwe wet, die vrijdag ondertekend werd door president Poetin, maakte een einde aan het medium. Iedereen die niet het officiële verhaal over de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne vertelt, riskeert nu een celstraf van vijftien jaar. Samen met Dozjd ging ook radiozender Echo Moskvy op zwart en vertrokken veel buitenlandse journalisten uit Moskou. En het zijn niet alleen journalisten die nu massaal Rusland ontvluchten, zag economisch verslaggever Dmitri Varlamov (32). Het woord vluchten krijgt hij amper over zijn lippen. “De beste en slimste mensen verlaten Rusland nu. In het vliegtuig zag ik een van de beste zangers van Rusland en ik kwam een bekende filmcriticus tegen op het vliegveld.”

Ratnikova’s collega Ksenia Mironova, presentatrice van een programma specifiek gericht op vrouwen en vrouwenrechten, blijft strijdvaardig. “Voor mij is het heel belangrijk dat mensen weten dat niet iedereen in Rusland deze oorlog wil. Veel mensen, journalisten en activisten vechten tegen de oorlog en lopen gevaar om in de gevangenis te belanden.” De 23-jarige Mironova denkt vooral aan de achterblijvers: “Er zijn zoveel mensen die niet de mogelijkheden hebben om het land te verlaten.” De ticketprijzen zijn gigantisch gestegen en het aantal vliegverbindingen wordt steeds schaarser.

Een tas ingepakt voor de gevangenis en een voor het vliegveld

Zelf blijft ze grappen maken over de huidige situatie, zoals dat het de omgekeerde wereld is dat ze nu zelf worden geïnterviewd: “We zijn een soort beroemdheden, maar echte celebrities verdienen nog geld – wij hebben eigenlijk alleen problemen.” Niet alleen is ze haar baan kwijt, ze kan ook geen geld opnemen met haar creditcard, sinds Mastercard en Visa besloten zich terug te trekken uit Rusland.

Hoewel ze blijft lachen, zegt Mironova ook dat haar leven in 2020 eigenlijk al een nachtmerrie was geworden. Haar verloofde, journalist Ivan Safranov werd in juli 2020 gearresteerd en zit sindsdien in de cel. Drie maanden geleden had ze al twee tassen ingepakt: een voor de gevangenis en een voor het vliegveld. Toch dringt het nog niet helemaal door: “Ik ben eigenlijk nog steeds in shock. Eerst mijn verloofde en nu dit.” Ondertussen maakt ze zich ook nog enorm zorgen over familie in Oekraïne. “Het waren vreselijke weken.”

Alle drie hopen ze vanuit het buitenland hun journalistieke werk voort te zetten – maar alleen als dat onafhankelijk kan. Ondanks dat ze geen geld, geen werk en amper spullen hebben, denken ze vooral aan de mensen in Oekraïne: “Zij worden gebombardeerd en moeten vluchten uit hun land. Het zou een schande zijn als wij dan zouden klagen”, vindt Dmitri Varlamov.

