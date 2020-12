Journalist Zhang Zhan moet de cel in vanwege kritisch verslag over coronavirus

Verzwakt, in een rolstoel, kwam Zhang Zhan de rechtbank in Shanghai binnen. Terwijl haar moeder in tranen uitbarstte, werd Zhang (37) veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Haar misdaad: onafhankelijk verslag doen van de uitbraak van het coronavirus in Wuhan, in het begin van dit jaar, met aandacht voor de slachtoffers en voor de fouten die gemaakt zijn door de autoriteiten.

Bij Zhangs arrestatie in mei was de verdenking ‘ruziezoeken en problemen veroorzaken’, een gebruikelijke, breed geformuleerde beschuldiging tegen dissidenten, activisten en journalisten. Later kwam de officiële aanklacht: het verspreiden van valse informatie via tekst, video en andere media. Bovendien gaf ze interviews aan buitenlandse media als Radio Free Asia en de Epoch times, die zeer kritisch berichten over China.

Zhang, in Shanghai advocaat van beroep, was in februari naar Wuhan afgereisd om verslag te doen van de virusuitbraak. De autoriteiten probeerden de problemen eerst nog onder het tapijt te vegen. Toen dat niet meer lukte, stelden ze een zeer strikte lockdown in, die meer dan twee maanden duurde. Inmiddels is Wuhan virus-vrij en het leven daar is weer normaal.

Iedere dag een marteling

Na haar arrestatie ging Zhang in hongerstaking. Volgens haar advocaat Zhang Keke is ze ernstig verzwakt, ook al krijgt ze inmiddels onder dwang voeding toegediend. “Ze voelt zich psychisch uitgeput, iedere dag is een marteling”, zei haar advocaat. Volgens hem is zijn cliënt vijftien tot twintig kilo afgevallen.

In haar verslagen beschuldigde Zhang de autoriteiten van het schenden van de grondrechten van de burgers. Ze toonde onder meer beelden van een crematorium dat overuren draaide om de lichamen van overleden coronapatiënten te verbranden.

“De regering bestuurt deze stad alleen maar met intimidatie en bedreigingen”, zei Zhang in haar laatst gepubliceerde video. “Dat is de echte tragiek van dit land.” Ook bekritiseerde zij de arrestaties van andere burgerjournalisten. Zeker zes van hen zitten nog in voorarrest of zijn met vrijheidsbeperkingen naar huis gestuurd.

Vier jaar cel voor ware woorden

Zhang heeft haar onschuld steeds volgehouden. In verklaringen heeft ze beklemtoond dat al haar verslagen gebaseerd zijn op informatie uit de eerste hand, van betrokkenen en slachtoffers. Haar moeder, Shao Wenxia, reageerde na de uitspraak ontdaan tegenover persbureau Reuters: “Ik begrijp het niet. Alles wat ze heeft gedaan was een paar ware woorden spreken, en daar heeft ze vier jaar voor gekregen.”

Het oordeel in de zaak werd achter gesloten deuren uitgesproken. Voor de rechtbank waren wel mensen aanwezig die haar steun wilden betuigen, enkelen van hen zijn opgepakt. Diplomaten uit een aantal landen waren ook naar de rechtbank gekomen.

