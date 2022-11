Jordan Bardella lijkt een ideale schoonzoon, maar heeft een schaduwzijde

De naam van de opvolger van Marine Le Pen werd bekend gemaakt op een congres zaterdag van het Rassemblement National (RN) in Parijs. Bardella versloeg zijn enige concurrent, Louis Alliot, met bijna 85 procent van de stemmen.

De wisseling van de wacht betekent zeker niet dat de rol van Le Pen (54) is uitgespeeld. Maar het is allerminst zeker of zij in 2027 een nieuwe, vierde poging zal wagen om president van Frankrijk te worden. Als zij hier van af blijkt te zien, dan is Bardella de meest voor de hand liggende kandidaat om in haar voetsporen te treden.

Bardella beleefde de laatste jaren onder de hoede van Le Pen een komeetachtige opkomst in de partij van affiche plakker tot kroonprins. Hij is sterk in tv-debatten: Tegenstanders verlieten niet zelden aangeslagen de studio als zij het tegen hem en zijn punchlines moesten opnemen.

Opgegroeid in de banlieu

Bardella groeide op in Seine-Saint-Denis bij Parijs, een departement met veel armoede, immigratie en onveiligheid. Toen hier in november 2005 beruchte rellen uitbraken, werd zijn belangstelling voor politiek gewekt. De tienjarige Bardella zou toen al tot de conclusie zijn gekomen dat er paal en perk gesteld moet worden aan de immigratie.

Bardella heeft een sociaal en volksprofiel en oogt als een ideale schoonzoon. Maar critici wijzen op schaduwzijden in zijn politieke biografie die er op duiden dat Bardella opgroeide in radicale, identitaire wateren.

Toen hij als 19-jarige chef werd van de jongerenafdeling van de partij in zijn departement, trok hij op met omstreden figuren zoals Frédéric Chatillon. Chatillon is een oude vriend van Le Pen die de extreemrechtse splinterorganisatie GUD leidde. Later was Chatillon verantwoordelijk voor de productie van campagnemateriaal voor het RN en in die functie lichtte hij partijgenoten op.

Migrantenboot

Zeven jaar geleden was Bardella assistent van de Europarlementariër Jean-François Jalkh, een man die zei te twijfelen of er in de Tweede Wereldoorlog Joden zijn vermoord met het Zyklon B-gas. Volgens sommige RN-watchers kreeg Bardella door een relatie met de dochter van Chatillon direct toegang tot Marine Le Pen, zodat hij al vroeg in zijn carrière een vertrouwensband met haar kon aanknopen.

Bardella’s huidige partner is Nolwenn Olivier, de dochter van Marine’s zus Caroline. De twee werden een stel na de overwinning van het RN bij de Europese Verkiezingen in 2019 met Bardella als lijstrekker.

De verkiezing van Bardella komt op het moment dat het RN weer in opspraak is na een incident donderdag in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. Een Kamerlid van het RN, Grégoire de Fournas, werd geschorst omdat hij een rel veroorzaakte met de uitroep dat een boot op de Middellandse Zee - de Ocean Viking - met migranten terug moet naar Afrika. Maar volgens de linkse oppositie bedoelde hij een zwarte collega die een vraag over deze kwestie stelde.

