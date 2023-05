Joods, topvolleyballer, succesvol bankier? Republikein George Santos loog alles bij elkaar

Tijdens zijn campagne noemde hij zichzelf nog ‘de belichaming van de Amerikaanse droom’. George Santos was immers – naar eigen zeggen – een kind van arme Braziliaanse immigranten, Joods, homoseksueel, maar wist zich toch omhoog te werken. Tijdens zijn studie blonk hij, nog altijd naar eigen zeggen, uit in het volleybalteam, daarna maakte hij carrière bij prestigieuze banken als Goldman Sachs, en vond ondertussen ook nog tijd om een dierenhulporganisatie op te richten.

Valsheid in geschrifte

Het glanzende cv hielp hem in 2022 om, 34 pas, als Republikein verkozen te worden in het Huis van Afgevaardigden. Die glans is er wel vanaf. Santos werd deze week aangeklaagd voor het verdonkeremanen van campagnegelden, het onterecht incasseren van werkloosheidssteun tijdens de coronaperiode, en van valsheid in geschrifte bij zijn kandidaatstelling. Het kan hem 20 jaar cel kosten.

Het verbaasde in de VS eigenlijk niemand, want nadat Santos verkozen was, en journalisten eens wat gingen natrekken, bleek de Amerikaanse droom uit zijn cv bij nader inzien een grootheidswaanzinnige hallucinatie. De universiteiten waar hij zou hebben gestudeerd, kenden hem niet, de banken op Wall Street waar hij zou hebben gewerkt evenmin. Waar zijn geld dan wel vandaan komt, blijft schimmig. Zijn dierenorganisatie was in ieder geval niet geregistreerd als goed doel, de opgehaalde dollars lijken nooit aan dieren te zijn besteed.

Geen Joodse grootouders, geen vlucht voor de Holocaust

De lijst van leugens is zo lang, dat het soms haast komisch wordt. Zijn moeder werkte tijdens de aanslagen van 11 september 2001 niet in het World Trade Center, zoals hij gezegd had, maar woonde nog in Brazilië. Zijn Joodse grootouders ontvluchtten de Holocaust niet, zoals hij gezegd had: ze waren niet Joods, en woonden niet eens in Europa.

Santos toonde bij dit alles wel een talent voor de ijskoude volharding in zijn verhaal. Geconfronteerd met het feit dat hij helemaal niet Joods is, antwoordde hij dat hij niet had bedoeld dat hij Jewish was, maar Jew-ish. Niet ‘Joods’, maar ‘Joods-achtig’, dus.

De roep om zijn aftreden klinkt inmiddels luid, behalve bij zijn Republikeinse partijgenoten. Die zullen achter gesloten deuren ook in hun maag zitten met hun pathologisch liegende collega, maar ze hebben maar een piepkleine meerderheid in het Huis, en moeten iedereen binnenboord houden.

Santos deed ook al wetgevend werk. Zo was hij mede-indiener van een wet die fraude met coronagelden moet bestraffen. Daarover meestemmen lukte deze week niet. Net op dat moment zat hij op het politiebureau, om uitleg te geven over zijn eigen fraude met coronagelden.

