Jonge kinderen komen in de VS al in aanmerking voor een coronaprik, maar lang niet alle ouders zijn om

Wapperende vlaggen geven bij een sportcomplex in de wijk Encino (Los Angeles) aan dat coronavaccins hier volop beschikbaar zijn: ‘Free vaccination, vacunación gratis’. Op een doordeweekse herfstochtend wachten zonet gevaccineerden van jong tot oud de verplichte vijftien minuten op een mogelijke allergische reactie.

“We prikken hier zo’n 300 tot 500 kinderen per dag. Op afspraak, maar je kunt ook gewoon binnenlopen”, vertelt hoofdverpleegkundige Sergio (‘liever geen achternaam’) met een grote glimlach. “We hebben zelfs al een paar verjaardagen gehad. Op de dag dat het kind vijf wordt, komen ze een prik halen. Dat is toch prachtig?”

Een derde van de dosering

Op meer dan 200.000 van dit soort locaties door het hele land kunnen kinderen sinds vorige week terecht voor Pfizer/BioNTech, het enige vaccin dat door de Amerikaanse toezichthouder FDA is goedgekeurd voor de leeftijdsgroep 5 tot 11. Kinderen krijgen twee keer 10 microgram, een derde van de dosering die wordt gebruikt voor 12 jaar en ouder. In Californië zijn in de eerste week al 150.000 van de 3,5 miljoen kinderen geprikt.

“Ik ben opgelucht en dankbaar”, vertelt Natalie Blunda, moeder van een vijfjarige tweeling. Haar dochter heeft een nieraandoening en Blunda zelf doet mee aan een lopend medisch onderzoek voor borstkanker. “Wij zijn dus een hoogrisicogezin. We hebben de afgelopen 18 maanden nauwelijks iets gedaan en zijn supervoorzichtig geweest.” Zodra haar kinderen in aanmerking kwamen, maakte ze een afspraak. “Ik heb me ingelezen en ik heb vertrouwen in de wetenschap. Ik wist meteen: dit gaan we doen.”

Vaccinatiebereidheid

Niet alle Amerikaanse ouders zijn zo stellig. Terwijl de vaccinatiebereidheid onder de volwassen bevolking 79 procent is, daalt deze flink als het aankomt op jonge kinderen. Begin oktober bleek uit een peiling dat 27 procent van de ouders pro-vaccinatie is, 33 procent het nog niet zeker weet en 30 procent niets ziet in een vaccin voor hun kind. De laatste groep maakt zich onder meer zorgen over bijwerkingen, aldus kinderarts Pierrette Mimi Poinsett.

Ook zijn er ouders die vraagtekens zetten bij de snelheid waarmee de vaccins op de markt zijn gebracht. “Er is veel geld en moeite in deze vaccins gestoken, maar dat is niet hetzelfde als tijd”, zegt Laura Sextro, moeder van een tiener, stellig. “Vaccinontwikkeling duurt normaalgesproken jaren, dus hoe weten we zeker dat dit veilig is?” Sextro verzet zich met haar onlangs opgerichte organisatie Unity Project tegen de vaccinatieverplichting voor scholen van gouverneur Gavin Newsom.

Mandaat

Democraat Newsom ziet vaccineren als de enige manier om verdere schoolsluitingen te voorkomen. Onder de door hem ingevoerde verplichting wordt de coronaprik toegevoegd aan de verplichte lijst van vaccins voor schoolkinderen, naast bijvoorbeeld mazelen en rodehond. Op openbare scholen in Los Angeles is vaccinatie vanaf 11 januari 2022 al verplicht voor leerlingen tussen 12 en 15. Een soortgelijke regel wordt op termijn ook verwacht voor jongere kinderen. “Ik krijg dagelijks telefoontjes van bezorgde ouders”, zegt Sextro, die vecht tegen de verplichting. “Wij moeten vaccineren, anders worden onze kinderen straks uit het klaslokaal geweerd. Dat is dwang.”

April Hanson uit de regio Orange County sluit zich hierbij aan. Ze heeft vier kinderen: tieners van 14 en 16 en twee jongere kinderen van 9 en 11. Ze komen allemaal in aanmerking voor een prik, maar in huize Hanson zal niemand worden gevaccineerd. Ook niet als dat betekent dat ze straks niet meer fysiek welkom zijn op school, zegt Hanson. “Het maakt me ontzettend verdrietig. Mijn kinderen zijn dol op hun school en blinken uit op het sportveld. Het zou vreselijk zijn als die ervaring ze wordt ontnomen, vanwege een ziekte die helemaal niet gevaarlijk voor ze is.”

Kinderarts Poinsett herkent die redenatie. “Maar ongevaccineerde kinderen lopen absoluut risico om ernstig ziek te worden en zelfs te overlijden.” Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC zijn tot nu toe meer dan 8300 kinderen tussen de 5 en 11 opgenomen geweest in het ziekenhuis en overleden 172 kinderen in die leeftijdsgroep aan het virus. “Dit vaccin is een geschenk”, meent Blunda, moeder van de jonge tweeling. “Met het soort nieraandoening dat mijn dochter heeft, zou ze volgens onze arts het coronavirus waarschijnlijk niet overleven.”

Tweedeling

April Hanson begrijpt dat niet alle ouders haar afkeuring van het coronavaccin delen. “Wij zijn niet anti-vaccinatie. Mijn kinderen hebben al hun andere inentingen gekregen.” Maar wat de coronaprik betreft, houdt ze voet bij stuk. “Ook al voelen we ons onder druk gezet.”

Zo zorgt de pandemie voor een steeds diepere kloof tussen ouders als Blunda, die met tranen in haar stem vertelt hoe opgelucht ze is dat ze haar tweeling straks met een geruster hart naar school kan sturen, en moeders als Hanson, die zich mentaal voorbereiden op thuisonderwijs en wellicht zelfs een verhuizing naar een andere staat. “Ik heb al tegen mijn kinderen gezegd: we gaan niet toestaan dat jullie straks in een soort schaduwwereld leven. We zijn dol op Californië, maar als het erop aankomt, vertrekken we naar een plek met meer vrijheid.”

