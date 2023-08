Jonge Britten spreken geen woord meer over de grens

Veel Britten spreken van oudsher maar een matig woordje over de grens. “Nee joh, de meesten van ons spreken niet eens correct Engels”, klinkt het vaak met een gezonde dosis Britse zelfspot. Maar de laatste jaren is het aantal middelbare scholieren in het Verenigd Koninkrijk dat op het hoogste niveau eindexamen doet in Frans of Duits wel héél karig geworden.

Experts waarschuwden onlangs in de krant The Times dat de nieuwste generatie Britse tieners het risico loopt typische ‘little Englanders’ te worden: het type Brit dat zich op geen enkele manier verstaanbaar weet te maken op plekken in de wereld waar men niet goed Engels spreekt.

Het probleem is niet gemakkelijk op te lossen. Want er zijn niet alleen te weinig leerlingen Duits en Frans, maar ook te weinig leerkrachten. Na het brexit-referendum in 2016, toen de Britten stemden voor hun vertrek uit de Europese Unie, keerden nogal wat leraren uit Duitsland en Frankrijk vanuit het VK terug naar hun geboorteland. En zonder leerkrachten van buitenaf lukt het Britten niet alle vacatures op hun scholen te vullen. Het VK leidt zelf te weinig leraren buitenlandse talen op.

In verwoede pogingen om docenten uit Frankrijk en Duitsland weer terug te lokken, is hun nu een verhuisbonus van 10.000 pond (circa 11.500 euro) in het vooruitzicht gesteld. Ook zijn er 175 studiebeurzen in het leven geroepen, van elk een kleine 30.000 euro, bedoeld voor Fransen en Duitsers die een opleiding tot leraar willen volgen in het Verenigd Koninkrijk.

Schoolreisjes rond taalvakken verdwenen tijdens de coronapandemie

Met name Britse jongens laten de talen tegenwoordig links liggen. Volgens de experts in The Times zijn zij bang om ‘af te gaan’ in de klas. Bijvoorbeeld doordat zij woorden niet kunnen uitspreken. Mondelinge overhoringen zijn nu eenmaal enger dan de schriftelijke toetsen bij vakken als wiskunde.

Ook speelt mee dat veel schoolreisjes, meestal georganiseerd rond taalvakken, zijn verdwenen sinds de coronapandemie. Die reisjes trokken vroeger sommige leerlingen over de streep.

De enige taal die zich aan de malaise weet te onttrekken, is Spaans. Daar doen tegenwoordig 7 procent meer Britse scholieren eindexamen in op het hoogste niveau dan in 2013. Maar ja, die stijging valt in het niet bij de bijvoorbeeld 45 procent afname in het aantal leerlingen dat eindexamen Duits doet.

