Jong Schotland wil onafhankelijkheid, ondanks verbod op referendum

Student Euan Bell (19) weet het zeker: vroeg of laat zal Schotland onafhankelijk zijn. Dat het Britse Hooggerechtshof Schotland eind november verbood om zonder toestemming van de Britse regering een nieuw referendum over de kwestie te organiseren, verandert daaraan niets voor hem. Want uit een peiling van Ipsos Mori deze maand bleek opnieuw dat de jongste Schotten het sterkst voor afscheiding van het Verenigd Koninkrijk zijn: 63 procent van alle ondervraagden tussen de 16 en 34 jaar bleek voor onafhankelijkheid, slechts 29 procent tegen. “Op lange termijn wordt onafhankelijkheid daardoor onvermijdelijk”, zegt Bell, die tweedejaars geschiedenis is. De jongeren hebben immers de toekomst. “Al zie ik het zelf liever zo snel mogelijk gebeuren.”

Studentenleider Euan Bell voor de Universiteit van Glasgow. Beeld Bram Lammers

Bell loopt op zijn gemak door het Kelvingrove park in Glasgow: jas open, immuun voor de decemberkou. Hij oogt tenger, verlegen wellicht zelfs op het eerste gezicht. Maar zodra hij over politiek begint, klinkt hij vol zelfvertrouwen. Hij is voorzitter van Gusna, de Schots-nationalistische studentenvereniging aan de Universiteit van Glasgow die al sinds 1927 bestaat en waarvan ooit ook de huidige Schotse politiek leider Nicola Sturgeon lid was.

De Schotse onafhankelijkheid is iets waarover studenten op campus het veel hebben, vertelt hij. Zij mochten tijdens het onafhankelijkheidsreferendum in 2014 nog niet stemmen. En dat steekt. Helemaal sinds de brexit. “Die heeft zoveel voor ons verpest”, zegt Bell. “Het maakt in Europa studeren bijvoorbeeld veel moeilijker.” Schotland had juist graag in de Europese Unie willen blijven. “Maar omdat de rest van het VK voor de brexit koos, werden wij er tegen onze wil uitgehaald.”

Zo gaat het volgens hem vaak. De Britse regering handelt zelden in het belang van Schotland. En de economische chaos die de vorige Britse premier Liz Truss in september veroorzaakte, in slechts luttele weken als leider van het VK, zaaide nóg meer twijfel over de politici in het verre Londen. De Schotse regering van Sturgeon daarentegen is juist erg populair onder studenten. Bell: “Ondanks haar beperkte bevoegdheden heeft zij universitair onderwijs gratis weten te maken en kunnen jongeren onder de 21 sinds 2022 in heel Schotland gratis reizen met de bus.”

Het probleem is dat Schotland, met 5,5 miljoen inwoners, te klein is om electoraal werkelijk een impact te hebben binnen het VK met 67 miljoen mensen. Het grotere Engeland bepaalt politiek gezien veruit het meest. “De laatste keer dat de Conservatieve Partij in Schotland een meerderheid kreeg was in 1955”, geeft Bell als voorbeeld. “Dat was niet alleen voor mijn tijd, maar zelfs voordat mijn ouders werden geboren. Toch hebben we sindsdien vooral Conservatieve Britse regeringen gehad.”

65-plussers

De steun voor Schotse onafhankelijkheid is het laagst is onder 65-plussers: 39 procent. “En wij gaan helaas het vaakst naar de stembus”, verzucht Mary McCabe. Zij is 72, maar is juist wél voor afscheiding van het VK. “In 1967 ging ik al voor dat doel de deuren langs.” Ruim een halve eeuw later staat ze in hartje Glasgow, met een warme muts op en handschoenen aan, nog altijd twee keer per week te flyeren. Intussen namens de niet-partijgelieerde organisatie Pensioners for Independence.

Mary McCabe is voor onafhankelijkheid van Schotland. Namens de niet-partijgelieerde organisatie Pensioners for Independence flyert ze in het centrum van Glasgow. Beeld Bram Lammers

Nu de rechter een nieuw referendum zonder Britse toestemming onmogelijk heeft gemaakt, hoopt McCabe dat Schotse parlementariërs in Londen het Britse landsbestuur zoveel mogelijk gaan dwarsbomen. “Naar protesten in Schotland zelf luistert men niet”, zegt ze. Dus moet het in het parlement gebeuren. Traineren en interrumperen, net zolang totdat Engelse politici de Schotten liever kwijt zijn dan rijk. Want illegaal een nieuw referendum organiseren, daar is ze niet voor. “Kijk wat er een paar jaar geleden in het Spaanse Catalonië is gebeurd. Daar zijn mensen veroordeeld tot celstraffen.”

Slechts één programmapunt

Ook voor de 19-jarige Bell is zo’n al te radicaal pad geen optie. “De weg naar onafhankelijkheid moet legaal zijn”, zegt hij. “Want ook na de onafhankelijkheid moeten wij als goede buren met de rest van het VK om kunnen gaan.” De SNP denkt er inmiddels over de Britse verkiezingen over twee jaar in te gaan met nog slechts één programmapunt: Schotse onafhankelijkheid. Zo wil de partij van die nationale parlementsverkiezingen een indirect onafhankelijkheidsreferendum maken. Bell is evenmin erg enthousiast over dat plan. Maar hij is ook realistisch: “Welke andere legale opties zijn er nog?”

De studentenleider kan simpelweg niet uit over het vonnis van Britse hooggerechtshof. “Ons is altijd voorgehouden dat het VK een vrijwillige unie van gelijken is”, zegt hij. Van Wales, Engeland, Schotland en Noord-Ierland. “Dat is niet langer geloofwaardig als wij niet eens zelf mogen beslissen om er uit te stappen, als we daarvoor eerst toestemming nodig hebben van de Britse regering.”

