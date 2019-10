Johnson zit nu in dezelfde parlementaire ellende als May

Zoals het er nu naar uitziet, krijgt Johnson in Londen geen parlementaire meerderheid voor zijn akkoord.

Aanstaande zaterdag moet het Britse Lagerhuis zijn zegen geven aan de deal die Johnson met de EU bereikte, maar er moet een wonder gebeuren als die er komt.

Het verging May tot drie keer toe precies hetzelfde: na moeizame onderhandelingen in Brussel had ze iets op papier dat het begin kon zijn van verdere onderhandelingen met de EU.

May moest toen toezien hoe Labour haar akkoord genadeloos afkeurde, net als een deel van haar eigen partijleden en de Noord-Ierse DUP. Ze kreeg nog niet eens het begin van een meerderheid.

Johnson heeft misschien een nog wel groter probleem

Johnson staat nu precies waar zij stond. Zijn probleem is misschien nog wel groter dan het hare. Hij staat aan het hoofd van een regering die geen parlementaire meerderheid meer heeft, nadat 21 Conservatieve parlementariërs uit de partij werden gezet. Of die 21 zaterdag voor het akkoord van Johnson zullen stemmen, blijft voorlopig nog even de vraag.

Daar komt nog bovenop dat ook de Noord-Ierse DUP geen steun verleent. Johnson heeft in de afgelopen maanden veel tijd gestoken in zijn relatie met Arlene Foster, de DUP-leider. Hij heeft miljoenen ponden uitgetrokken voor allerlei maatregelen in Noord-Ierland om zich van haar steun te verzekeren. Lang leek die strategie te lukken, maar gisterochtend trok Foster in een openbare verklaring haar handen toch ook van dit akkoord af.

Zo staat Johnson precies op het punt waar May de afgelopen jaren steeds ook stond: waar hij na zware dagen in Brussel als in een overwinningsroes zou kunnen juichen, lijkt hij in zijn eigen parlement af te stevenen op een nieuwe nederlaag. De enige mogelijkheid zou zijn dat hij steun probeert te verkrijgen van een groot deel van Labour, maar die lijkt niet erg bereid om hem uit de brand te helpen.

Volgens de Jeremy Corbyn is dit akkoord ‘nog slechter’ dan het akkoord dat Johnsons voorganger May met de EU sloot. “het moet worden weggestemd”, zei Corbyn meteen.

Mocht het parlement het akkoord wegstemmen dan rest Johnson niets anders dan uitstel te vragen van de brexit-datum. Hij is dat verplicht sinds het Lagerhuis in september een wet aannam die een no-dealbrexit moet voorkomen.

Johnson heeft steeds gezegd dat hij nog liever dood in een greppel ligt dat dat hij dat uitstel gaat vragen. Op Twitter ging donderdagochtend al zelfgefabriekte foto’s rond van de premier, naar adem happend tussen twee slootkanten.

