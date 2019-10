Johnson vraagt uitstel voor brexit, als het moet. Of toch niet?

Hij zou nog liever ‘dood in een greppel’ liggen, zei Boris Johnson vorige week in het Britse parlement. Maar nu lijkt het erop dat hij toch overweegt om aan de andere EU-landen uitstel te vragen voor de Britse uittreding uit de unie. Dat blijkt uit documenten die zijn regering heeft overgedragen aan een Schotse rechter, in een zaak die is aangespannen door tegenstanders van de brexit.

In de documenten staat zwart op wit dat Johnson uitstel zal vragen op 19 oktober, tenzij er dan een deal is met de EU of het Britse parlement intussen met een no-deal heeft ingestemd. Dat is de strekking van een wet die het parlement tot Johnsons ongenoegen heeft aangenomen, op initiatief van Labour-parlementariër Hilary Benn. Hij wilde voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder deal uit de EU valt.

De rechtbank in Schotland beslist maandag over de vraag of en hoe zij Johnson kan dwingen om de wet van Benn uit te voeren. De rechter zou de premier kunnen straffen met een boete of zelfs een gevangenisstraf, als hij de wet niet uitvoert. Bovendien kan de rechter, volgens degenen die de zaak aanspanden, zelf om uitstel vragen bij de EU als de Britse regering dat niet doet.

‘Verraad aan de kiezer’

Johnson hamert in het openbaar op één punt: het VK vertrekt hoe dan ook op 31 oktober uit de EU, met of zonder deal. Opnieuw om uitstel vragen, zoals May al deed, heeft hij bestempeld als ‘verraad aan de kiezer’. Die heeft immers in een referendum voor de brexit gestemd. Ondertussen probeert Johnson wel een betere deal voor elkaar te krijgen dan degene die zijn voorganger Theresa May met de EU onderhandelde. Die deal is herhaaldelijk door het Britse parlement afgewezen. Voor een nieuwe deal is er nog maar heel weinig tijd.

Johnson heeft eerder wel gezegd dat hij zich hoe dan ook aan de wet zal houden – en die wet schrijft in bepaalde gevallen dus voor dat hij om uitstel moet vragen. Er is gespeculeerd dat hij via juridische sluipweggetjes toch onder die verplichting uit kan komen. Zo zou hij in een voetnoot bij een verzoek om uitstel aan de EU kunnen laten weten dat zijn regering daar eigenlijk tegen is. De EU-lidstaten, die unaniem moeten instemmen, zouden het verzoek dan waarschijnlijk niet serieus nemen. Een andere mogelijkheid is wel om uitstel vragen en het vervolgens toch weer afwijzen.

Maar met de stukken uit de rechtszaak lijken die vluchtroutes afgesloten. Er is uitdrukkelijk in vastgelegd dat Johnson om uitstel moet vragen zonder dat verzoek tegelijkertijd te frustreren. Bovendien belooft hij in te stemmen met uitstel als de EU het verleent. Hoe dit valt te verenigen met de stellige belofte van een brexit op 31 oktober, is voor bijna iedereen in Londen en Brussel een raadsel.

Een woordvoerder van Johnson wilde geen commentaar geven, omdat de zaak onder de rechter is. Maar volgens de Britse omroep BBC meldt een bron dichtbij de premier dat er mogelijkheden zijn om een brexit per 31 oktober te garanderen en ook te voldoen aan de eisen van het parlement.

