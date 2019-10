Johnson presenteert brexitvoorstel: dit staat erin

Later woensdag hebben de twee telefonisch contact over de kwestie. “Er is nog maar weinig tijd”, schrijft Johnson in zijn brief aan Jean-Claude Juncker.

Johnson is erop gebrand dat de zogenaamde ‘backstop’ verdwijnt uit het akkoord dat de vorige premier Theresa May met de EU sloot. Die regeling moest voorkomen dat er een grens met grensposten zou verrijzen tussen de republiek Ierland, dat deel blijft van de EU, en het Britse Noord-Ierland.

Johnson stelt nu voor dat er elders grenscontroles plaatsvinden, zoals in de Ierse Zee, die tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk ligt. Eerder was juist dat onbespreekbaar voor de Britten, die niet willen dat Noord-Ierland andere regels heeft dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Het plan van Johnson voorziet erin dat Noord-Ierland in essentie deel blijft uitmaken van de Europese interne markt voor goederen. Het hele Ierse eiland zou een aparte zone worden. Tegelijk moeten de grensregels van het Verenigd Koninkrijk er worden gevolgd. De bevolking van Noord-Ierland kan iedere vier jaar opnieuw beslissen of het de regeling wil blijven volhouden.

De nieuwe voorstellen van Johnson vereisen alsnog ook grenscontroles op het land, tussen Ierland en Noord-Ierland. Die zouden onzichtbaar moeten zijn – ze zouden ofwel kunnen plaatsvinden bij de vervoerders op kantoor, of op andere plekken in Ierland of Noord-Ierland. Waar die plekken zijn, blijft nog onbenoemd.

Volgens Johnsons brief is er nog ruimte voor onderhandeling. In zijn brief noemt hij de voorstellen een ‘brede landingsbaan waarbinnen ik geloof dat een akkoord kan worden vormgegeven. ’

Brexitonderhandelaar namens de EU, Michel Barnier, licht de lidstaten en het Europees Parlement later woensdag in over de ontwikkelingen.

DUP steunt voorstel, Corbyn ziet geen toekomst voor het plan

De protestantse Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) steunt het brexitvoorstel van Johnson. Partijleider Arlene Foster zegt blij te zijn dat in het voorstel de Noord-Ierse grenssituatie niet meer anders is dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk.

DUP, die de regering van Theresa May en nu van Johnson steunt, was eerder steeds tegen de brexitvoorstellen, vanwege de backstop. Noord-Ierland zou dan een uitzonderingssituatie krijgen binnen het Verenigd Koninkrijk. Het land zou dan nog deel blijven uitmaken van de Europese douane-unie. Dat is in dit voorstel niet het geval.

Jeremy Corbyn, de leider van de grootste oppositiepartij Labour, zegt dat de Europese Unie het brexitvoorstel van Boris Johnson gaat wegstemmen. Hij zegt niet in te zien waarom de EU voor het compromisvoorstel van de Britse premier zou stemmen. Het is volgens Corbyn ook onduidelijk hoe het Goede Vrijdagakkoord in Noord-Ierland wordt gehandhaafd.

