Johnson in Luxemburg: een leeg katheder en een doelloos wapperende Britse vlag

Het was een merkwaardig gezicht. Een leeg spreekgestoelte naast de Luxemburgse premier Xavier Bettel. Na een dag overleg in het groot­hertogdom met eerst Jean Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en daarna zijn Luxemburgse collega zou premier Johnson een persconferentie geven, in de tuin van de ambstwoning van Bettel.

Johnson liet weten er geen zin in te hebben. Er stonden tientallen anti-brexitdemonstranten buiten het hek met megafoons in de hand flink wat lawaai te maken en dat zou de persconferentie volledig overschaduwen, zei hij later tegen de BBC. Johnson vroeg of de persconferentie naar binnen verplaatst kon worden, maar dat wezen de Luxemburgers af.

Dus verscheen Bettel alleen ten tonele, een pijnlijke indruk achterlatend: een leeg katheder naast hem, met een doelloos wapperende Britse vlag erachter. Alsof de Britten zich niet durfden te vertonen.

Johnson had niks concreets bij zich

Dat Bettel en Johnson geen warme band opbouwden bleek wel uit zijn antwoorden. Hij had gehoopt op nieuwe alternatieven van de Britten om de veelbesproken backstop, de noodoplossing in het brexitakkoord waarmee de Noord-Ierse grens open moet blijven, te vervangen. Maar Johnson had niks concreets bij zich. “Leg de verantwoordelijkheid voor de brexitimpasse toch niet langer bij ons neer”, zei Bettel in zijn eenzame persconferentie. “Brexit is niet onze keuze. Het is een Britse keuze. Je kunt de toekomst niet gijzelen met een partijpolitiek spelletje.”

De koude douche in Luxemburg kwam na een weekend waarin door de Britse media juist steeds meer het idee gevoed werd dat een nieuwe brexit-deal wel degelijk mogelijk is. Brexit-minister Steve Barclay zag ‘ruimte voor een landing’ en Boris Johnson zei ‘voorzichtig optimistisch’ te zijn. “Ja, er is kans op een deal, maar er is beweging nodig aan EU-zijde. En die backstop moet weg”, zei Johnson.

Tegelijk had Johnson bepaald geen vrienden gemaakt met zijn uitspraken dat hij zichzelf zag als De Ongelooflijke Hulk. Het groene monster dat, zo zei hij tegen de Mail on Sunday, wordt alleen maar sterker naarmate het bozer wordt. Niet bepaald de ideale toon als je de hoop koestert dat Brussel jouw kant op beweegt.

Slakken en zalm als hoofdgerecht

De eerste ontmoeting met Jun­cker verliep geruislozer, zonder media-moment na afloop. Beide heren genoten van een lunch in Luxemburg, met slakken vooraf en zalm als hoofdgerecht, waarin ze afspraken door te zullen praten op zoek naar een oplossing. Al voegde Juncker er in een verklaring aan toe dat ook hij geen enkel concreet voorstel van Johnson had gezien om de backstop overbodig te maken.

“Gebruik de tijd verstandig”, zei Donald Tusk al in april, nadat de EU het vorige uitstel had verleend. Xavier Bettel herhaalde die oproep gisteren, waarmee hij namens veel regeringsleiders in de EU leek te spreken. Met nog vier weken te gaan tot de cruciale EU-top in Brussel – waarin een eventueel nieuw akkoord zou moeten worden beklonken – is er nog geen enkele concrete vooruitgang geboekt.

