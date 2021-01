Johnson heeft slecht nieuws voor de Britten: ze gaan voor onbepaalde tijd in strenge lockdown

Engeland gaat vanaf dinsdag op slot met zware maatregelen die mogelijk lang gaan duren. Scholen gaan dicht als ze al niet gesloten waren. Examens voor middelbare scholieren worden mogelijk uitgesteld dit schooljaar. De overheid zoekt naar passende oplossingen. Thuiswerken is de norm. Johnson hamerde erop dat mensen echt thuis moeten blijven. Alleen voor een boodschap of medische hulp mag men even naar buiten.

Hij memoreerde dat het coronavirus, en vooral de veel besmettelijkere nieuwe variant, hard heeft toegeslagen. “De snelheid van de verspreiding van het virus is daardoor met vijftig tot wel zeventig procent toegenomen”, aldus Johnson vanuit Downing Street 10. Inmiddels zijn er al 2,6 miljoen Britten besmet en zijn 75.000 mensen overleden. Alleen al maandag werden er 407 coronadoden op een dag gemeld. De ziekenhuizen, vooral in Londen, liggen vol. Ambulances kunnen nieuwe patiënten nauwelijks meer kwijt.

Zo snel mogelijk weer terug te keren naar normaal

Met tegenzin kondigde Johnson de nieuwe lockdown aan. Hij zei te begrijpen dat mensen gefrustreerd zijn en geen overheidsbemoeienis willen, maar de Britse premier zag een nieuwe lockdown nog als enige optie. Schotland kondigde al eerder op de dag aan dat alle Schotten voorlopig huisarrest hebben. Johnson meldde dat ook Noord-Ierland en Wales met eenzelfde pakket maatregelen komen.

De Britse premier probeerde ook het licht aan het einde van de donkere tunnel te doen schijnen. Hij ging uitgebreid in op het vaccinatieprogramma. “We hebben in korte tijd in Groot-Brittannië al meer mensen gevaccineerd tegen corona dan in de rest van Europa.”

De lockdown is volgens hem ook nodig om de ziekenhuizen en de verzorgingshuizen te ontzien en te voorkomen dat het gezondheidszorgsysteem instort. Het vaccinatieprogramma moet de druk verminderen. Hij zei te hopen dat in februari de meest kwetsbare mensen zijn ingeënt, waardoor het virus veel minder kans heeft toe te slaan. Dan kan de lockdown geleidelijk worden versoepeld.

Johnson hoopte dat dit ergens in februari zou zijn, maar de politiek commentator van de BBC duidde onmiddellijk na de toespraak, dat maart realistischer is. Johnson zelf noemde geen datum waarop de lockdown ten einde loopt. Hij riep iedereen op zich aan de nieuwe strenge maatregelen te houden, want naast het vaccinatieprogramma helpt dat om zo snel mogelijk weer terug te keren naar normaal.

Lees ook:

In Londen moeten de ambulances wachten: de ic-afdelingen liggen vol, hele families sterven aan corona.

Op de parkeerplaatsen van de Londense ziekenhuizen staan ’s avonds vaak tientallen ambulances te wachten tot hun patiënten kunnen worden opgenomen. Daarom wordt er maandag een noodziekenhuis geopend