Johnson durft een één-op-één-interview niet aan maar het deert hem nauwelijks

Het was een vernietigende monoloog. De meest gevreesde interviewer van de BBC, Andrew Neil, somde in ruim drie minuten op welke pijnlijke vragen hij Boris Johnson had willen stellen – vooral vragen over diens integriteit en de vele op halve waarheden gebaseerde uitspraken. Omdat de Britse kiezer daar recht op heeft, zei hij. Maar Johnson weigert op de interviewuitnodiging in te gaan.

Terwijl het toch een traditie is geworden: alle partijleiders laten zich in de aanloop naar verkiezingen een half uur lang interviewen door de inmiddels 70-jarige Neil. Niet dat het iets is waar politici reikhalzend naar uitkijken. Neil is scherp, altijd tot in de kleinste details voorbereid en laat zich nooit met gewauwel afschepen. Zo kende Jeremy Corbyn zijn slechtste halfuur van de hele verkiezingscampagne aan tafel bij Neil. Als een pitbull greep de oude rot Corbyn bij zijn zwakke plekken: brexit en het maar doorwoekerende antisemitismeprobleem binnen Labour.

De Labour-leider werd vervolgens boos op de BBC dat hij wél werd doorgezaagd voor een miljoenenpubliek, terwijl er met Johnson nog geen datum overeen was gekomen. De BBC zei er alles aan te doen om de premier aan tafel te krijgen, maar dat Downing Street simpelweg weigerde mee te werken. Daarop volgde de monoloog van Neil, die binnen 24 uur miljoenen keren werd bekeken op sociale media.

Houdt de premier zijn eigen zetel? Terwijl Boris Johnson er alles aan doet om zijn Conservatieve Partij naar de overwinning te leiden, is het nog lang niet zeker dat hij zijn eigen zetel weet te behouden. Tientallen actiegroepen hebben de leider van de pro-Europese Liberaal Democraten gevraagd haar partij uit de Britse verkiezingen in Uxbridge te halen, het thuisdistrict van Johnson. Bij de laatste verkiezingen won Johnson die zetel met een paar duizend stemmen verschil. Als al zijn tegenstanders op Labour-kandidaat Ali Milani stemmen, zo is de redenering, dan maakt die kans om te winnen. Het is onduidelijk of Johnson dan premier kan blijven.

Maar Johnson kan alleen maar verliezen bij Andrew Neil aan tafel, zeker zo vlak voor de verkiezingen. Hij probeert scherpe discussies sowieso te vermijden: een andere uitnodiging voor een één-op-één-interview van tv-station ITV legde hij tot dusver naast zich neer, en ook confrontaties met politieke tegenstanders gaat hij zoveel mogelijk uit de weg – ook al ontkwam hij er niet aan om gisteravond met Corbyn in debat te gaan.

Alle kritiek op zijn weigerachtigheid neemt hij op de koop toe. “De Britten hebben genoeg van interviews waarbij het vooral draait om de interviewer en het eindeloze interrumperen. Het format is achterhaald en moet veranderen”, liet een Conservatieve woordvoerder via enkele Britse journalisten optekenen. Waarop Neil in een tweet reageerde: “Nou, er keken 3,2 miljoen mensen naar het interview met Corbyn. Dus zo zat zijn de Britten het niet. En de Conservatieven zetten dat interview zelfs op hun Facebook-pagina.”

Beroemd is het gesprek dat Johnson eerder dit jaar wél had met de meesterinterviewer. Toen bleek dat Neil een stuk beter op de hoogte was van de handelsverdragen van de Wereld Handelsorganisatie dan Johnson. Johnson bleef maar terugkomen op artikel 5B, dat in zijn ogen vrijhandel met de EU zou versoepelen. Waarop Neil vroeg: “En weet u ook wat er in 5C staat?” Johnson liep vast, stotterde en moest uiteindelijk toegeven dat hij geen idee had.

Peilingen

Hoewel de peilingen nog altijd wijzen op een overwinning voor Johnson, staat hij de laatste dagen wel onder druk. Vanwege zijn slappe knieën om niet eens een half uur durend interview aan te durven. Maar ook vanwege de voortdurende vragen over zijn integriteit en de waarde en betrouwbaarheid van zijn uitspraken. Jeremy Corbyn deed nog een extra duit in het zakje door een intern overheidsdocument te presenteren waaruit blijkt dat er als gevolg van Johnsons brexit-akkoord wel degelijk controles nodig zullen zijn tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland, iets wat de premier altijd heeft ontkend.

De vraag is in hoeverre kiezers zich hier iets van aantrekken. Vooralsnog lijkt Boris Johnson nog steeds het vertrouwen te genieten van het overgrote deel van het Britse electoraat dat voor brexit stemde, cruciaal voor de Conservatieven om deze verkiezingen te winnen. Ook is hij nog altijd vele malen populairder dan zijn grote concurrent Corbyn. Op 12 december vellen de Britten hun oordeel.

