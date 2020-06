Johnson biedt Hongkongers ontsnappingsroute naar Londen

Londen biedt miljoenen inwoners van Hongkong de mogelijkheid om een jaar lang te wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson woensdag geschreven in de kranten The Times en South China Morning Post. Johnson reageert daarmee op de door Peking aangekondigde inperking van de vrijheden in de voormalige Britse kolonie.

“Hongkong is een succes omdat de mensen vrij zijn”, schrijft Johnson, die onder politiek druk staat om iets te doen voor de inwoners van de stad. In 1997 droeg de Britse regering Hongkong over aan China. De twee landen maakten toen afspraken over een zekere autonomie en beperkte democratie. Het communistische China zou die situatie voor een periode van vijftig jaar respecteren, onder het motto ‘een land, twee systemen’.

Maar sinds de overdracht heeft Peking zijn greep op Hongkong gestaag versterkt, ook al protesteren de inwoners daar geregeld tegen. Vorig jaar gingen vele honderdduizenden Hongkongers maandenlang de straat op om te demonstreren tegen de toenemende Chinese invloed. De aankondiging van een nieuwe veiligheidswet voor de stad, vorige week in Peking, is een grote stap op weg naar verdere gelijkschakeling met China. Hongkong heeft nu nog een eigen, onafhankelijke rechtspraak en vrije toegang tot sociale media.

Demonstratie voor meer democratie in Hongkong. Beeld Getty Images

Wordt het een leegloop?

Inwoners van Hongkong met een paspoort dat nog is afgegeven toen de stad Brits was, krijgen als de veiligheidswet is ingevoerd toegang tot Groot-Brittannië. In eerste instantie voor een jaar, maar Johnson schrijft dat dit ‘een weg naar burgerschap’ kan zijn. Nu hebben de houders van een zogeheten BNO-paspoort nog geen mogelijkheid om in Groot-Brittannië te wonen en werken, al geeft het paspoort wel bepaalde rechten.

Circa 350.000 Hongkongers hebben zo’n pas en nog eens 2,6 miljoen kunnen er aanspraak op maken. Als een groot deel van hen ingaat op Johnsons voorstel, zou dat een enorme leegloop betekenen voor de stad die nu circa 7,5 miljoen inwoners telt en een belangrijke rol speelt in de internationale handel en financiële wereld. Bovendien kunnen de inwoners van Hongkong straks wellicht ook naar Taiwan, dat een eigen regeling wil invoeren.

Johnson heeft als grote voorvechter van Brexit steeds verkondigd dat zijn land de immigratie moet inperken. Zo lijkt de premier zichzelf in de voet te schieten met dit plan, maar wellicht rekent hij erop dat de komst van vaak hoogopgeleide en Engels sprekende Hongkongers geen probleem is voor zijn achterban. Groot-Brittannië is aan het vergrijzen en kan immigranten economisch goed gebruiken.

China reageerde woensdag verbolgen op de Britse boodschap. De vroegere kolonisator mengt zich volgens Peking met ‘onverantwoordelijke opmerkingen en beschuldigingen’ in de binnenlandse aangelegenheden.

Lees ook:

‘Het kwaad is al geschied, Hongkong is alle rechten kwijt’

Oud-politica Margaret Ng ziet het donker in voor Hongkong, nu Peking de teugels almaar strakker aantrekt.

De vrije geest van Hongkong staat op het spel

Hongkong is een trotse handelsstad, met een traditie van hard werken, elkaar de ruimte gunnen en zeggen waar het op staat. ‘Iedereen respecteerde elkaar. Nu is alles zo gepolariseerd.’