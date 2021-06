Joe Biden trekt bij Boris Johnson duidelijk partij voor Brussel, maar de sfeer bleef erin

Premier Johnson had de Amerikaanse president graag in een kasteel op een eilandje voor de kust van Cornwall willen verwelkomen. Maar motregen en mist dreven de twee leiders, die elkaar donderdag voor het eerst ontmoetten, noodgedwongen naar de badplaats Carbis Bay. Ontspannen, hand in hand met hun geliefden, keken ze uit over de baai. “Prachtig, ik wil niet naar huis”, liet Biden zich ontvallen.

Voorafgaand aan de ontmoeting waren zijn woorden een stuk minder vriendelijk geweest. Groot-Brittannië moet de brexit-afspraken met de EU nakomen, was zijn boodschap. De president hamerde vooral op de naleving van de regels rondom de Noord-Ierse grenscontroles. Topoverleg tussen Londen en Brussel over dit onderwerp leverde eerder deze week niets op. Als Londen dwars blijft liggen, kan het Goede Vrijdagakkoord, dat in 1998 een einde maakte aan de bloedige strijd in Noord-Ierland, weleens in gevaar komen, waarschuwde hij.

‘Johnson kloon van Trump’

Biden, die zelf Ierse wortels heeft, lijkt bij de ruzie duidelijk partij voor Brussel te trekken. Het is geen geheim dat de Amerikaanse president een tegenstander van brexit was. Ook met Johnson persoonlijk had Biden aanvankelijk niet veel op. Anderhalf jaar geleden noemde hij de Britse premier nog ‘een fysieke en emotionele kloon van Trump’.

Donderdag kwamen er meer presidentiële woorden uit Bidens mond. En andersom deed ook Johnson er alles aan de sfeer erin te houden. Na het vertrek uit de Europese Unie is Johnson er veel aan gelegen een stevige relatie met de ‘oude bondgenoot’ op te bouwen. Een nieuwe handelsdeal met de Verenigde Staten zit er nog even niet in. Maar donderdag ondertekenden de twee leiders wel een vernieuwde versie van het ‘Atlantisch Handvest’, waar in elk geval een sterke symbolische waarde voor de ‘hernieuwde relatie’ van uitgaat. In 1941 sloten de Britten en de Amerikanen dat handvest met elkaar af, dat uiteindelijk leidde tot de oprichting van de VN en de NAVO. En daarmee trok de mist bij Cornwall dan toch een beetje op.

