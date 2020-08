Joe Biden: de oppertrooster belooft niet alleen beleid, maar ook een uitweg

Hillary Clinton : ‘Joe en Kamala kunnen verliezen. Neem het van mij aan’

Hillary Clinton was met haar vierde jaar als president bezig geweest als een kleine 80.000 stemmen in drie staten niet naar Donald Trump waren gegaan. En ze is niet de enige die dat nog steeds dwars zit, vertelde ze woensdag in haar toespraak. “Vier jaar lang nu al zeggen mensen tegen me: ‘Ik had niet door hoe gevaarlijk hij was.’ ‘Ik wou dat ik het over kon doen.’ Of nog erger: ‘Ik had moeten gaan stemmen.’”

Om zulke spijt te voorkomen, mogen Amerikanen die het tijdperk-Trump willen afsluiten, hun stem in geen geval verloren laten gaan. “Denk eraan: Joe en Kamala kunnen drie miljoen stemmen meer krijgen en toch nog verliezen. Neem het van mij aan. We hebben zo’n overweldigende hoeveelheid stemmen nodig, dat Trump niet op het nippertje of met vals spel zich een weg naar de overwinning kan banen.”