Jevgeni Prigozjin: van hotdogverkoper tot staatsvijand nummer één

Veroordeelde crimineel, hotdogverkoper, Kremlincateraar, huurlingenbaas, oligarch, couppleger, trollenfabriekeigenaar, oorlogsmisdadiger, brute beul en onwelgevallige criticaster. Jevgeni Prigozjin was het allemaal. Woensdag kwam de baas van het Russische privéleger Wagner naar alle waarschijnlijkheid op 62-jarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigcrash, zo melden Russische officiële instanties en media.

Met zijn vermoedelijke dood komt er een einde aan een carrière die Prigozjin vanaf de straten van Sint-Petersburg tot in de gangen van het Kremlin bracht. Want zoals zo veel mannen die onder president Poetin vanuit het niets de macht in werden gekatapulteerd, was ook Prigozjin het type zware jongen waar er vandaag de dag talloze van rond lopen in de hoogste regionen van de macht in Moskou. Grofgebekt, nul scrupules, oneindig veel kapitaal.

Voedingsbodem voor een criminele carrière

In zekere zin weerspiegelt de loopbaan van Prigozjin de recente geschiedenis van zijn geboorteland. Opgroeiend in de Sovjet-Unie, evolueert hij via de criminaliteit en het gangsterkapitalisme van de jaren negentig langzaam maar zeker tot een oligarch. Zoals zovelen komt ook Prigozjin dankzij schimmige zaken bovendrijven wanneer president Poetin na zijn aantreden in 2000 afrekent met de chaos van na de val van de Sovjet-Unie. Meeliftend op de kapitalistische kleptocratie die Poetin optuigt, belichaamt Prigozjin een systeem waarin een nieuwe generatie oligarchen zichzelf op veelal criminele wijze schaamteloos verrijkt met goedkeuring van de staat.

Maar zo begint het leven van Prigozjin allesbehalve. Geboren in 1961 in het toenmalige Leningrad, het huidige Sint-Petersburg, groeit Prigozjin op als de zoon van een verpleegkundige en een mijningenieur. Op de kostschool waar hij heengaat, excelleert de jonge Prigozjin in sport, totdat er een streep door zijn sportieve ambities gaat door een blessure. Samen met de dood van zijn vader als Prigozjin pas negen jaar oud is, vormt het mogelijk de voedingsbodem voor de criminele carrière die volgt.

Die loopbaan begint al in zijn tienerjaren. Op zijn achttiende krijgt Prigozjin een voorwaardelijke straf vanwege diefstal. Twee jaar later volgt een gevangenisstraf van dertien jaar voor onder meer een gewapende overval. Als lid van een straatbende waarbij hij zich heeft aangesloten, is Prigozjin betrokken bij een straatroof met een mes en belandt hij in 1981 in de cel.

Negen jaar achter de tralies

In totaal brengt Prigozjin negen jaar door achter de tralies: in 1990 komt hij vervroegd vrij. Wat volgt is een avontuur in de horeca. Geïnspireerd door een reis naar de Verenigde Staten begint Prigozjin in 1993 een keten van hotdogkramen in de straten van zijn geboortestad Sint-Petersburg. In de keuken van zijn ouderlijk huis maakt hij de mosterd en het blijkt een succes. “We verdienden duizend dollar per maand, dat was in roebelbiljetten een berg, mijn moeder kon ze amper allemaal tellen”, vertelt hij in een interview met het medium Gorod 812 in 2011.

Met het fortuin dat Prigozjin opbouwt, opent hij in 1995 zijn eerste luxe restaurant in Sint-Petersburg onder de naam ‘Het Oude Douanehuis’. Het hippe restaurant blijkt als een magneet te werken op de Petersburgse elite en al snel begeeft Prigozjin zich onder de welvarende en machtige stadsgenoten die zich tijdens de jaren negentig van het cowboykapitalisme over de stad verspreidde. Onder hen is ook een andere geboren en getogen Petersburger: Vladimir Poetin, die dan locoburgemeester van Sint-Petersburg is.

Toch duurt het nog tot het jaar 2000 voordat de twee een hechte band krijgen. Dat moment komt nadat Prigozjin ‘New Island’ opent, een restaurantboot die door de rivier de Neva in Sint-Petersburg vaart. De decadente eetgelegenheid valt dusdanig in de smaak bij Poetin dat hij er vanaf het moment dat hij president wordt in 2000 met enige regelmaat staatsdiners organiseert. “Poetin zag dat ik het geen probleem vond om hoogwaardigheidsbekleders te serveren”, stelt Prigozjin in een interview. “We ontmoetten elkaar voor het eerst toen hij met de Japanse premier Mori kwam.” Dat was in april 2000.

De bijnaam ‘Poetins chef’

Door de jaren heen ontvangt Prigozjin talloze staatslieden op zijn restaurantboot en in oktober 2003 viert Poetin zelfs zijn verjaardag bij New Island. Het is het begin van een innige relatie die Prigozjin tot in het hart van de Russische macht voert. De vertrouwensband met Poetin legt Prigozjin bovendien geen windeieren. Naast de staatsbanketten – die hij later ook in het Kremlin organiseert – sleept hij met zijn bedrijf Concord Management miljoenencontracten binnen om als cateraar van het leger en staatsscholen op te treden. Al snel krijgt Prigozjin de bijnaam ‘Poetins chef’.

Later volgen er onder meer supermarkten, casino’s en de zogeheten Internet Research Agency, een trollenfabriek in Sint-Petersburg die zich bezighoudt met het verspreiden van Russische online propaganda en beïnvloedingsoperaties aan de hand van duizenden nepprofielen op sociale media. Later sanctioneert de Amerikaans regering het bedrijf vanwege de beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Onderwijl ziet Prigozjin niet alleen zijn bankrekening groeien, maar neemt ook zijn invloed en positie binnen de Russische elite gestaag toe. Maar de eerste tekenen dat hij niet bepaald een dertien uit een dozijn zakenman is, komen pas echt in 2014. Tegen die tijd duiken er berichten op over een schimmige organisatie die zich namens het Kremlin zou mengen in de strijd in de Oost-Oekraïense regio Donbas, waar Ruslandgezinde milities een oorlog uitvechten met het leger van Kiev.

Overal duiken Wagner-strijders op

Het is de eerste keer dat de wereld kennis maakte met de Wagner Groep, een particulier leger dat namens Moskou heimelijk gewapende conflicten uitvecht in onder meer Afrika, Oekraïne en het Midden-Oosten. De strijders van de particuliere militie blijken het perfecte verlengstuk van de geopolitieke ambities van Poetin. Doordat Wagner geen officieel onderdeel is van het Russische leger, kan het Kremlin elke betrokkenheid bij de organisatie ontkennen en tegelijkertijd de eigen belangen in talloze conflicten nastreven. Libië, Syrië, Mali, Mozambique, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Soedan, Venezuela, Wagner-strijders duiken overal op.

Een ander ‘voordeel’ voor het Kremlin van de inzet van Wagner-milities is dat de huurlingen buiten de lijntjes kunnen kleuren op het slagveld, zonder dat het Kremlin er zelf de handen aan brandt. Al snel krijgt Wagner bijgevolg een reputatie als meedogenloos en bruut legioen.

Als leider van de privémilitie spint Prigozjin veel garen bij het optreden van Wagner in het buitenland. Zo sleept hij in Syrië onder meer aandelen in gas- en olievelden in de wacht en krijgt Wagner via een netwerk van dekmantelbedrijven als dank voor het helpen van instabiele Afrikaanse regimes toestemming om onder meer goud- en diamantmijnen op het continent te exploiteren. Het levert Wagner naar verluidt honderden miljoenen dollars per jaar op.

Kamikaze-aanvallen op Bachmoet

Toch ontkent Prigozjin al die jaren ten stelligste dat hij iets te maken heeft met Wagner. Pas afgelopen september stapt hij uit de schaduw en erkent hij dat hij de militie in 2014 heeft opgericht. Tegen die tijd is Prigozjin al niet meer los te zien van de Russische invasie van Oekraïne. Prigozjin begint zich te profileren als onverschrokken vechtjas. Op sociale media is te zien hoe hij hoogstpersoonlijk gedetineerden rekruteert in Russische gevangenissen. Als ze voor Wagner komen vechten, ontvangen ze een zak geld en krijgen ze na verloop van tijd amnestie, luidt zijn aanbod. Weinigen van hen kunnen het navertellen. Tijdens de veldslagen waar Wagner bij betrokken is, jaagt Prigozjin duizenden van zijn huurlingen de dood in door ze onder meer bij het frontstadje Bachmoet met kamikaze-aanvallen op de Oekraïense linies af te sturen.

Maar Prigozjin ontwikkelt zich tegelijkertijd tot luis in de pels van het Kremlin. Steeds vaker begint hij zich via zijn Telegram-kanaal kritisch uit te spreken over het verloop van de oorlog. Al snel groeit de ongezouten kritiek uit tot platte scheldkanonnades die zich voornamelijk richten op de Russische legerleiding en in het bijzonder op stafchef Valeri Gerasimov en defensieminister Sergej Sjojgoe. Beide heren zijn volgens Prigozjin incapabel, corrupt en laf. Meer dan eens klinkt daarnaast de beschuldiging dat de legerleiding Wagner willens en wetens zonder munitie laat zitten om de militie af te knijpen.

De prominente positie van zijn Wagnerleger en zijn eigen persoon maakt dat Prigozjin zich steeds zelfverzekerder begint te voelen. Zijn openlijke kritiek op de legerleiding – nooit direct tegen Poetin gericht – blijft ongestraft en vermoedelijk acht hij zichzelf vanwege de prestaties van zijn militie op het slagveld onaantastbaar.

Mars op Moskou

Maar zijn zelfvertrouwen blijkt al snel hoogmoed. Op 23 juni overdondert Prigozjin alles en iedereen door met zijn Wagnerleger een gewapende opstand te beginnen en vanuit Oekraïne de Russische grens over te steken. Binnen 24 uur nemen de Wagnerianen de zuid-Russische stad Rostov aan de Don in en marcheren ze richting Moskou.

Zelf meent Prigozjin dat het gaat om een ‘mars voor gerechtigheid’ tegen de legertop en niet om een directe aanval op de macht van president Poetin. Maar de muiterij is de grootste en meest directe uitdaging van Poetins macht sinds de president 23 jaar geleden aantrad als hoogste leider van het land. Het blijkt Prigozjins zwanenzang. Of misschien zelfs wel het graf dat hij voor zichzelf graaft, als wellicht ooit blijkt dat Poetin opdracht gaf hem om het leven te brengen.

Want ondanks dat Prigozjin zijn gewapende opstand op tweehonderd kilometer van de poorten van Moskou staakt en later dankzij een schimmige deal met het Kremlin naar verluidt naar Belarus vertrekt, gaan weinigen ervan uit dat Prigozjin wegkomt met zijn actie. Door zijn opstand is hij van het ene op het andere moment staatsvijand nummer één. Niet voor niets noemt Poetin de muiterij enkele uren na het begin van de opstand ‘een dolkstoot in de rug’ en Prigozjin, zonder hem expliciet bij naam te noemen, een ‘verrader’. Dat is een stempel dat uit Poetins mond meer dan eens een doodvonnis bleek.

Kroniek van een aangekondigde dood

Wellicht dat de gedachten van Prigozjin op dat moment even onwillekeurig afdwalen naar een interview met zijn voormalig broodheer uit 2018 vlak voor diens ‘herverkiezing’ dat jaar. “Moet iemand in staat zijn om te kunnen vergeven”, vraagt de interviewer de president. “Ja, maar niet alles”, luidt het antwoord. “Wat kan nooit worden vergeven?”, vervolgt de journalist. “Verraad.”

Daar en toen had Prigozjin het al kunnen weten: wraak is een van Poetins favoriete gerechten. Vraag maar aan al die andere ‘verraders’ annex oligarchen plotseling uit een open raam vielen. Of aan de ex-inlichtingenofficieren Aleksandr Litvinenko en Sergej Skripal die beiden werden vergiftigd door de Russische geheime diensten, nadat ze zich tegen Poetin hadden gekeerd.

Maar kwade opzet of niet, het veronderstelde overlijden van Prigozjin heeft veel weg van een kroniek van een aangekondigde dood. Want zelfs als er geen sprake is van een vooropgezet moordplan, dan nog zullen velen in Rusland het zien als zijn verdiende loon. Of zoals de Russische politiek analist Tatiana Stanovaja het op X verwoordde: ‘Ongeacht de oorzaak van de vliegtuigcrash, zal iedereen dit als een daad van vergelding en wraak zien en het Kremlin zal deze zienswijze niet bestrijden. Vanuit Poetins perspectief moet Prigozjins dood dienen als een les voor alle mogelijke navolgers’.

