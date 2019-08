Jeffrey Epstein vond het taboe op seks met tieners een culturele afwijking

Justitie doet nog onderzoek naar de handel en wandel van de overleden Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein, maar nu al is duidelijk dat hij bij het ronselen van meisjes hulp kreeg. Onder anderen van zijn vriendin Ghislaine Maxwell.

Het was een klein stukje maar, achterin The New York Times. Te midden van de honderden pagina’s aan berichten die de afgelopen week verschenen over de superrijke Jeffrey Epstein. Naast de verhalen over zijn villa op de Amerikaanse Maagdeneilanden, waar hij beroemdheden seks liet hebben met jeugdigen of over zijn Britse vriendin die de meisjes voor hem regelde, was er een klein verhaaltje dat eigenlijk helemaal niet ging over zijn ongehinderde seksleven vol jonge meisjes in enorme luxe villa’s.

Juist dat verhaal vertelde eigenlijk het meest: het toonde de schaamteloosheid van een rijke man, die dacht dat hij boven de wet stond.

Het was het relaas van journalist James B. Stuart, Pulitzer-prijswinnaar, die in The New York Times beschreef hoe hij een jaar geleden bij Epstein thuis belandde. Hij had hem gevraagd om een interview over Elon Musk van Tesla en werd prompt bij Epstein thuis uitgenodigd. Tijdens het negentig minuten durende bezoek kreeg hij echter amper informatie over Musk. Wel kreeg hij een indruk van de man die hem had uitgenodigd.

“Zijn huis wordt wel de grootste woning van Manhattan genoemd, en dat verbaast me niets”, schreef hij. “Ik was het gebouw op East 71 Street al een keer voorbijgelopen, want van de buitenkant zag het er meer uit als een ambassade of een museum.”

Een jong meisje bij de voordeur

Het bleek toch het woonhuis. ‘JE’ stond er bij de deur, die werd opengedaan door een jong meisje, een tiener misschien, of iemand van begin twintig. Ze had een Oost-Europees accent. Gezien het feit dat Epstein al eens was veroordeeld voor seks met minderjarigen, vond Stuart het merkwaardig. “Gezien zijn verleden, kwam het op mij over als veel te dicht bij de grens. Waarom zou meneer Epstein willen dat de eerste indruk die een verslaggever van hem kreeg, dat van een jong meisje bij zijn voordeur zou zijn?”

Hij had hem nooit eerder ontmoet, maar op verzoek van de verslaggever had de miljardair toegestemd in een onderhoud ‘op achtergrondbasis’ – Epstein wilde niet geciteerd worden. Stuart: “De meest dwingende indruk die ik overhield aan ons gesprek was dat Epstein een verbazingwekkend aantal rijke, machtige en beroemde mensen kende en dat hij foto’s had die daarvan getuigden.”

Die foto’s zijn op dit moment allemaal in het bezit van justitie, want het onderzoek naar de handel en wandel van Epstein is na diens dood niet gestopt. “Hij liet me een muur zien die volhing met foto’s. Hij wees naar een plaat van een man in een Arabische tuniek, ten voeten uit gefotografeerd. ‘Dat is MBS’, zei hij, ver­wijzend naar Mohammed bin Salman, de kroonprins van Saudi-Arabië. Ze spraken elkaar vaak, zei Epstein. Op de tafel achter hem stonden nog meer foto’s. Ik zag er één met Bill Clinton en één met Woody Allen.”

Wat zou hij hebben verteld?

Het ontging de verslaggever niet dat beide mannen, net als Epstein zelf, in hun eigen seksschandalen verwikkeld waren geweest. “Epstein praatte makkelijk over zijn interesse in jonge vrouwen. Hij zei dat het een culturele afwijking was dat seks met tienermeisjes als crimineel werd beschouwd, dat er in het verleden ook tijden waren waarin het wel acceptabel was. Hij maakte er een punt van dat homoseksualiteit ook lang als misdaad werd gezien.”

De journalist vertrok er in verwarring. Hij had niets aan het onderhoud gehad. Op latere uitnodigingen ging hij niet meer in en op een door Epstein zelf gedaan verzoek om zijn biografie te schrijven evenmin. “Nu vraag ik me af: wat zou hij me hebben verteld?”

Die vraag zal nooit beantwoord worden, want Epstein werd vorig weekeinde dood in zijn cel aangetroffen, een dag nadat justitie een groot aantal belastende documenten uit een eerdere zaak tegen hem had vrijgegeven. Het waren documenten uit een civiele zaak van Virginia Giuffre, een 35-jarige vrouw die iets minder dan twintig jaar geleden dacht dat ze als masseuse voor Epstein werd ingehuurd. In 2009 maakte ze er werk van, maar uiteindelijk werd de zaak in 2017 geschikt.

Epsteins initialen bij zijn voordeur in New York. Beeld AFP

De documenten kwamen vorige week alsnog vrij. Ze waren niet alleen het bewijs dat de schaamteloosheid van Epstein al jaren bestond of dat hij inderdaad een enorm netwerk aan invloedrijke kennissen had, maar vooral dat hij het niet alleen deed. Dat hij bijvoorbeeld werd geholpen door zijn vriendin Ghislaine Maxwell.

De aard van Epstein was al wel bekend, hij was al eens gestraft voor seks met een minderjarige, al was het een bijzonder lichte straf geweest. Maar zijn medeplichtigen zijn tot nu toe de dans ontsprongen.

Zoals Maxwell. Zij was het die meisjes zoals Virginia Giuffre ronselde. Giuffres verhaal, in het kort: in de vroege jaren nul werkte ze, 16 jaar oud, in de spa die hoort bij Mar-a-Lago, het vakantiehuis van Donald Trump. Haar vader was daar onderhoudsman en had haar een baantje bezorgd. Toen ze op een dag buiten een boek over massagetechnieken zat te lezen, kwam een vrouw op haar af en zei dat ze een massagebaantje voor haar had. Het was Maxwell.

Een ‘massage’ werd al snel iets meer

Dat masseren was niet echt een leugen. Dat was inderdaad haar taak. Eerst was het de bedoeling dat ze de voeten en de kuiten van Epstein onder handen nam, terwijl hij, slechts gekleed in een handdoek, zijn eigen geslachtsdelen beroerde. Ze moest ook de gasten, vaak bekende mensen, masseren, op een van de vele massagetafels die er in zijn landhuizen te vinden waren. Maar ‘massage’ werd al snel iets meer. Giuffre, in de vrijgegeven stukken: ‘Ze noemden seks massage. Ze noemden modellenwerk massage.” Er waren trio’s, dildo’s, betalingen, cadeautjes.

Het is achteraf gezien onbegrijpelijk dat Maxwell niet eerder tegen de lamp liep. Zij en Epstein waren al praktisch onafscheidelijk vanaf 1991, toen zij, deel van de Britse jetset, van Londen naar New York verhuisde.

Ze zouden een tijdje verkering hebben gehad en daarna vrienden zijn gebleven. Waar Epstein menig foto heeft van zichzelf met beroemdheden, geldt dat ook voor haar: op internet circuleert een foto van haar op het huwelijk van Chelsea Clinton, de dochter van Bill en Hillary, van haar met prins Andrew, van haar met Donald Trump. Met haar korte coupe en slank postuur komt ze over als een stoere vrouw en dat blijkt ook uit haar gedrag: ze vliegt bijvoorbeeld in haar eigen helikopter het land door. Ze placht zichzelf te omringen met beroemdheden. Onlangs, voor ze verdween, werd ze nog gezien in een New Yorks restaurant met Bill Clinton.

De jetset-vrouw uit de gegoede kringen van Londen en New York is momenteel ‘lastig te vinden’, zoals het heet. Haar huis in New York is verkocht en haar helikopter cirkelt niet langer boven de rich en famous in Florida of New York. Dat is vanuit haar gezien begrijpelijk, want de aanwijzingen dat ze jarenlang kindslaven ronselde voor zichzelf en haar vriend stapelen zich op.

Visitekaartjes uitdelen op school

Het beeld tot nu toe: Maxwell trok, gewapend met een stapeltje visitekaartjes, langs middelbare scholen in Palm Beach, waar ze meisjes die wat wilden bijverdienen haar kaartje gaf. ‘Modellenwerk’, zei ze dan vaak, ‘massages’ ook weleens. Het konden er niet snel te veel zijn.

Epstein, zo vertelde een ander slachtoffer, Johanna Sjoberg, aan de verslaggevers van de Miami Herald, moest nogal eens worden bediend. “Hij moest drie orgasmen per dag hebben.” Dat had hij nodig, net als eten. Sjoberg werd als studente aan de Palm Beach University door Maxwell gerekruteerd – als telefoniste, dacht ze.

Dat Epstein en Maxwell zelf wel wisten hoe de diensten in werkelijkheid zouden moeten heten, is misschien af te leiden uit de titels van boeken die ze bestelden op Amazon: ‘Werkboek voor erotische slaven’ en ook: ‘Erotische dienstbaarheid’. Justitie vond de bonnen in de prullenbak.

Een van Epsteins huizen op de Maagdeneilanden. Beeld REUTERS

Maar het verhaal gaat verder: niet alleen Maxwell zorgde voor meisjes. Er was sprake van zeker vier ‘ronselaars’, zo werd duidelijk uit het verhaal van Jennifer Araoz, die deze week aangifte deed. Maxwell heeft ze nooit gezien, het was een van de drie anderen die haar – op haar veertiende – aansprak op een schoolplein in New York. Of ze wat wilde bijverdienen als gezelschapsdame, een klus die zo af en toe ook wat massagewerk zou vereisen. Het eindigde in 2002 in een verkrachting door Epstein. Ze was 14 jaar.

Ook de machtige kennissen van Epstein droegen hun steentje bij. In Frankrijk hebben parlementariërs gevraagd om een justitieel onderzoek naar Epsteins goede vriend Jean-Luc Brunel, de Franse baas van het modellenbureau MC2 in Miami.

Rijke Amerikanen, politici en royalty

Ze vermoeden dat minderjarige meisjes daar onder het mom van een modellencarrière naartoe werden gelokt, waarna ze via de Parijse woning van Epstein belandden in de wellustige handen van zowel Brunel zelf als Epstein en zijn verdere connecties.

Dat konden rijke Amerikanen zijn, politici, of zelfs leden van de royalty. Virginia Giuffre zegt zich goed haar uren met de Britse prins Andrew te herinneren, van wie inmiddels ook een foto opdook waarin hij haar blote middel vastheeft. Andere namen die ze noemde zijn Amerikaanse politici, zoals George Mitchell, voormalig senator van Maine en ook Bill Richardson, voormalig gouverneur van New Mexico. Alle mannen ontkennen.

Giuffre spreekt ook van ontmoetingen met Bill Clinton, maar zegt dat Clinton zich afzijdig hield van de seksuele kant. Datzelfde geldt voor de huidige president Trump.

Sommige meisjes werden min of meer ontvoerd. Zo zit tussen de vrijgegeven documenten ook een verklaring van Alfredo Rodriguez, een butler van Epstein. Hij vertelde de politie in 2009 over een Zweeds meisje van 15 jaar, dat hem huilend van angst vertelde hoe ze was meegenomen naar het privé-eiland van Epstein en daar seks met hem en anderen moest hebben. Haar paspoort was ingenomen. Na gedane diensten werd ze door madam Maxwell in New York afgeleverd.

Melk en cornflakes

Rodriguez schilderde het beeld van een groep meisjes, wisselend in samenstelling, die zich altijd ophield rond Epsteins herenhuis. Dat ze minderjarig waren vermoedde hij wel, want ze dronken melk en aten wagonladingen cornflakes, net als zijn eigen dochter. Het was Rodriguez’ taak om de meisjes na hun diensten te betalen, honderden dollars.

Om hoeveel meisjes het gaat, is nog niet bekend. Verslaggevers van de Miami Herald, de krant die de hele kwestie oprakelde, wisten zestig slachtoffers te traceren, maar er zijn er waarschijnlijk meer geweest. President Trump heeft beloofd dat de onderste steen boven zal komen, maar voorlopig is nog niemand gearresteerd.

