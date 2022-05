Jarige EU moet reageren op luide roep om afschaffen vetorecht

Geen vuurwerk en ballonnen, maandag op Europadag. Een dansje van 10 minuten, een kort orkestmomentje, dat is het feestelijke deel. Gaat het knallen, dan zal dat uit de speeches moeten komen.

Tijdens een ultrakorte ceremonie in Straatsburg, twee uur in totaal, nemen Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, Roberta Metsola namens het Europees parlement en tijdelijk EU-voorzitter Emmanuel Macron het woord. Allemaal zullen ze reageren op de aanbevelingen die vorige week werden aangenomen door de Conferentie over de Toekomst van Europa. Dat was het afgelopen jaar een – mede vanwege corona – nogal onderbelichte poging van Brussel om burgers meer bij de EU te betrekken.

Die burgers kwamen met adviezen die nogal verstrekkend zijn. De meest vergaande was nog wel dat het maar eens afgelopen moet zijn met de mogelijkheid dat Europese landen een plan met een enkel ‘nee’ kunnen tegenhouden.

Zijn langste tijd gehad

Dat idee komt niet helemaal uit het niets. Het zogenaamde ‘vetorecht’ in de Europese Raad staat al enige tijd onder druk – en niet alleen van de kant van de burgers. Vorige week nog had de Italiaanse premier Mario Draghi er geen goed woord voor over.

Het wordt ook plots sterk afgekeurd door de nieuwe Duitse regering. En de Europese Commissie vindt het ook al een onding. Voorzitter Ursula von der Leyen zei twee jaar geleden al dat het vetorecht zijn langste tijd gehad had. “Wees nou eens moedig en verander naar een meerderheidsstem”, was haar toenmalige boodschap.

De nieuwe Duitse bondskanselier Scholz wil zelf nog verder gaan: naar een Europa als een federale staat. Het proces daarnaartoe zou, zei hij eerder, moeten starten met de aanbevelingen van de Conferentie over de Europese Toekomst. Die aanbevelingen zijn nu af, dus de toespraken van maandag moeten vooruit zien: werkt Europa inderdaad langzaam toe naar nog meer ineenvlechting, misschien naar nieuwe vormen van besluiten?

Grommende veto’s

De tijd is er wellicht rijp voor. Behalve de nieuwe Duitse regering staat ook de Nederlandse veel positiever tegenover Europa dan eerder. Nederland heeft bovendien net als Duitsland de mond vol van het belang van de aanbevelingen van de toekomstconferentie.

Het land ergert zich, met een heleboel andere landen, bijvoorbeeld al langer aan de houding van Hongarije. Dat land heeft met een grommend veto al meer dan eens een Europees plan tegengehouden, of het ervan weerhouden om kritisch te zijn over misstanden in andere landen, zoals China. Inmiddels komt daar de noodzaak tot snelle en eensgezinde actie tegenover Rusland bij.

Die combinatie maakte dat de Italiaanse premier Mario Draghi vorige week pleitte voor een ‘versnelling van het integratieproces’ van Europa. Draghi wil de Europese verdragen veranderen om dat voor elkaar te krijgen.

Tijd om te handelen

Politicologen zien al langer heil in de meerderheidsstem, die van het logge Europa een ondernemend continent zou kunnen maken. Nu er plots in geopolitieke zin veel voor Europa op het spel staat, klinkt dat geluid nog luider.

De vraag is hoe de huidige voorlieden van de Europese instituties maandag zullen voorstellen om het proces nu verder aan te pakken. Voorzitter van het Europees Parlement Metsola nam afgelopen vrijdag alvast een voorschot op haar toespraak van maandag. Ze zei toen al dat het tijd is om te handelen als de burgers vragen om verandering.

Ook nu heeft de EU last van het recht van landen om besluiten te blokkeren. Twee landen, Noord-Macedonië en Albanië, staan in een soort eeuwigdurende wachtkamer voor toetreding tot de EU. Het enige dat daarvoor in de weg staat is een veto van Bulgarije, dat een probleem heeft met de naam ‘Noord-Macedonië’. Maar ook in de recente discussie over een embargo op Russische olie speelde het een grote rol, omdat Hongarije en Slowakije dat willen blokkeren.

