Jared Kushner probeert vrede in het Midden-Oosten te ‘kopen’

Het Amerikaanse vredesplan van Jared Kushner wordt door president en schoonvader Donald Trump aangeprezen als de ‘Deal van de Eeuw’, maar de presentatie van het plan had meer weg van een bruiloft zonder bruid en bruidegom. En dat terwijl de Amerikanen zo’n 50 miljard dollar willen ophalen om deze ‘vrede’ in het Midden-Oosten te bekostigen.

In de Bahreinse hoofdstad Manama ontvouwde Kushner gisteren een deel van zijn langverwachte en mysterieuze vredesplan. Maar wat vooral opviel waren de afwezigen. De Israëliërs waren niet uitgenodigd door Amerika; hun aanwezigheid zou gevoelig liggen bij de Arabische gasten. Maar die gasten kwamen desondanks ook al niet opdagen.

Bescheiden delegatie

De Palestijnen lieten al vanaf het begin weten dat zij niet zouden komen. Zij beschouwen Trump en zijn schoonzoon als te pro-Israëlisch om te kunnen optreden als bemiddelaars. Jordanië en Egypte stuurden lage regeringsfunctionarissen naar het evenement en ook Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hielden het bij een bescheiden delegatie van hun ministeries van financiën.

Waar decennialang Amerikaanse gezanten met kennis en ervaring van het Midden-Oosten niet in slaagden, probeert de politiek onervaren Kushner het conflict tussen Israël en de Palestijnen op te lossen met maar één middel: geld, heel veel geld. Hij wil tientallen miljarden ophalen, om die vervolgens uit te geven aan onder andere infrastructurele projecten in de Palestijnse gebieden en in de omliggende landen. Volgens het Witte Huis worden met de investeringen miljoenen Palestijnse banen gecreëerd. Later komt het politieke gedeelte aan bod.

Opdrachten binnenhalen

De weinige gasten die gisteren kwamen opdagen leken niet in de eerste plaats geïnteresseerd in een politieke oplossing, maar in het binnenhalen van opdrachten. Kushner had een document bij zich van veertig pagina’s, met daarin beschrijvingen van tientallen grote projecten in de Palestijnse gebieden en daarbuiten.

Een zo’n miljardenproject is een corridor die de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook met elkaar moet verbinden. De Palestijnen zelf zijn allerminst te spreken over de plannen van Kushner. In Gaza staakten Palestijnen uit protest tegen de conferentie en op de Westelijke Jordaanoever werd gedemonstreerd. De Palestijnen beschouwen de plannen als de doodsteek voor hun gehoopte staat, omdat nergens wordt gesproken over een einde van de bezetting.

Arabisch vredesplan

De Amerikanen lieten weten dat zij het Arabische vredesinitiatief uit 2002 afwijzen. In dat jaar stelden Arabische landen voor dat er een Palestijnse staat zou komen volgens de grenzen van 1967, met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad van beide landen. In ruil daarvoor zou Israël volledige erkenning krijgen van de Arabische wereld. Kushner zei in een interview met tv-zender Al Jazeera dat de uiteindelijke oplossing ergens tussen het Arabische vredesplan en de huidige Israëlische positie in moet komen te liggen.

