Japanse tiener sleept overheid voor de rechter om beperking gametijd

De 17-jarige Japanner Wataru sleept de provincie Kagawa voor het gerecht. Hij, en iedereen onder de 20 jaar in de prefectuur, mag maar een uur op een doordeweekse dag online videospelletjes spelen en anderhalf uur in het weekend.

Wataru – minderjarigen mogen alleen met hun voornaam in de media in Japan – is mordicus tegen deze overheidsbetutteling. Ouders bepalen hoe lang een minderjarige mag spelen, vindt hij, en niet het bestuur van Kagawa. De jongen is een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor de rechtszaak. Ook heeft hij al een advocaat gevonden.

De prefectuur zegt dat het om een richtlijn gaat in de strijd tegen gameverslaving, maar Wataru, die gesteund wordt door zijn moeder, wil dit soort overheidsbemoeienis niet. Hij merkte ook dat hij na 22.00 uur van de server werd gegooid als hij probeerde in te loggen om te gamen. Ook dat bepaalde de prefectuur van Kagawa. Scholieren moeten namelijk op tijd naar bed. Zeshonderd mensen tekenden een petitie tegen deze nieuwe regels.

Lees ook:

Verslaafd aan games, is dat een ziekte?

Gameverslaving komt bij de Wereldgezondheidsorganisatie te boek te staan als ziektebeeld. Dat leidt tot grote verdeeldheid onder wetenschappers.