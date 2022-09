Japanse premier doet Moon-sekte in de ban

De Japanse regeringspartij LDP verbreekt alle banden met de Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-sekte. Dat heeft premier Fumio Kishida bekendgemaakt, na kritiek op banden tussen de kerk en de partij. Die kritiek kwam op vanwege de moord op ex-premier Shinzo Abe, door een man die wrok koesterde tegen de Moon-sekte.

Sinds de moord is er in Japan veel informatie boven water gekomen over de onderlinge banden tussen kerk en politiek. Zo hebben verschillende LDP-politici gesproken op bijeenkomsten van organisaties die gelieerd zijn aan de Verenigingskerk. Die zetten zich over het algemeen in voor traditionele gezinswaarden en anti-communisme.

Abe had een videoboodschap ingesproken voor een van deze organisaties, de Internationale Vredesfederatie. Daarin prees hij onder meer een van de oprichters, die tevens het huidige hoofd is van de Verenigingskerk.

Moonies

De verdachte van de moord op Abe, die ter plekke is opgepakt en nu vastzit in Japan, heeft verklaard dat hij de ex-premier als doelwit nam vanwege diens banden met de Moon-sekte. Volgens de verdachte had de sekte zijn moeder ingepalmd en doneerde zij er grote bedragen aan. De vrouw zou het hele familiekapitaal hebben weggegeven en werd in 2002 failliet verklaard.

De Verenigingskerk wordt al decennia beschuldigd van het ronselen van aanhangers, vaak ‘Moonies’ genoemd, die ze zouden hersenspoelen en onder druk zetten om geld te doneren. Mensen die de kerk weer hebben verlaten, vertellen over de mentale en financiële problemen waarmee ze achterblijven.

Premier Kishida heeft nu zijn verontschuldigingen aangeboden voor het verlies aan vertrouwen in de politiek. Leden van zijn kabinet en andere prominente partijgenoten zullen nagaan welke contacten ze hebben gehad met de kerk. De partij doet zelf ook onderzoek, maar Kishida heeft gezegd dat dit nog enige tijd kan duren omdat het zich over decennia uitstrekt.

Kritiek op staatsbegrafenis voor Abe

De Verenigingskerk werd in 1954 opgericht in Zuid-Korea en kwam tien jaar later naar Japan. Abes grootvader Nobusuke Kishi, premier in de jaren vijftig, hielp de kerk voet aan de grond te krijgen in Japan. Later kreeg de kerk ook steun van conservatieve politici in andere delen van de wereld, zoals de voormalige Amerikaanse president Richard Nixon. Ex-president Donald Trump heeft vorig jaar nog gesproken voor een organisatie die gelieerd is aan de Moon-sekte.

Abe krijgt op 27 september een staatsbegrafenis, en ook dat heeft tot discussie geleid in Japan. Andere ex-premiers, op één na, hebben die eer niet gekregen. Volgens Kishida is een staatsbegrafenis gepast omdat Abe de langstzittende premier van na de Tweede Wereldoorlog was.

Lees ook:

Moordenaar van Shinzo Abe wilde wraak op de Moon-sekte. Wat is het verband?

De verdachte van de moord op Shinzo Abe verwijt de Moon-sekte dat die zijn moeder heeft geruïneerd. Maar wat is het verband tussen die groep en de Japanse ex-premier?

Shinzo Abe (1954–2022) was een geliefd en controversieel politicus

De Japanse ex-premier Shinzo Abe is vrijdag vermoord tijdens een bezoek aan de stad Nara. Wie was hij?