Japanse pinguïns halen hun neus op voor goedkope makreel

Japanners staan bekend als snobs als het op de kwaliteit van hun vis aankomt, en dat geldt niet alleen voor de mensen. Ook otters en pinguïns in het land blijken hun neus op te halen voor goedkope vis.

Dat merkten ze de afgelopen tijd bij het Hakone-en Aquarium, een stukje buiten Tokio. De dieren kregen daar altijd aji te eten, Japanse horsmakreel. Gedwongen door inflatie en voedselschaarste schakelde het aquarium noodgedwongen over op de goedkopere saba, oftewel gewone makreel. Een reportage van TV Asahi laat zien hoe een verzorger zo’n makreel probeert te voeren aan een pinguïn, die zijn kop van deze inferieure vis afkeert, schijnbaar beledigd dat men hem zo’n minderwaardig product durft voor te zetten.

Het personeel is nu overgegaan op het mengen van aji en saba, om de dieren toch te verleiden iets ervan te eten.

