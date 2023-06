Japanse lhbti+-wet laat ruimte over voor ‘gepast discrimineren‘

Op een geïmproviseerd podium van bierkratten spreken parlementsleden een boze menigte toe. Een voor een beginnen ze te praten over de nieuwe lhbti+-wet die vrijdag voor goedkeuring in het parlement ligt. “De wet maakt discriminatie alleen maar makkelijker,” roept Taiga Ishikawa, de eerste openlijke homoseksuele man in het Japanse nationale parlement.

“Stop de discriminatie! Wij zijn tegen,” schreeuwt het publiek mee.

Honderden mensen hebben zich verzameld dichtbij het Nationale Parlementsgebouw in Tokio. Demonstranten zwaaien met regenboogvlaggen. Ze demonstreren tegen de nieuwe lhbti+-wet. “De regeringspartij zegt het bedoeld is om ons te beschermen,” zegt Tomoya Asanuma, de organisator van het protest. “Als je de wettekst leest staat daar niks over in. Ik ben zo boos.”

In de aanloop naar de G7-top in Hiroshima in mei probeerde premier Fumio Kishida de nieuwe wet al aan te nemen. Japan is namelijk het enige land in deze groep dat geen discriminatiebescherming biedt aan seksuele minderheden. De nieuwe wet moest dit veranderen, maar na uitstel en inmenging van anti-lhbti+-politici van zijn eigen partij, de LDP, is het voorstel flink afgezwakt.

Gepaste discriminatie mag wel

“Het is geen antidiscriminatiewet, het biedt geen bescherming,” zegt Ishikawa. Hij heeft zelf twee gestrande pogingen gedaan om een wetsvoorstel in te dienen voordat de LDP met zijn eigen versie kwam. Volgens deze wet moeten alle Japanners ‘in een staat van gemoedrust’ kunnen leven.

“Klinkt onschuldig,” vertelt Ishikawa, “maar daarin zit het venijnige. Wettelijk gezien betekent het dat lhbti+’ers mensen niet moeten lastigvallen met hun aanwezigheid. Precies het tegenovergestelde van wat er nodig is,” vervolgt hij.

De omstreden passage is afkomstig van een anti-lhbti+’er, tevens jurist, Taro Takimoto. De regeringspartij had hem als expert aangesteld in de commissie achter de nieuwe wet. Takimoto zegt dat hij bang is dat het welzijn van vrouwen en kinderen in gevaar komt. Daarom stelde hij met succes voor om de zin toe te voegen dat ‘ongepaste discriminatie niet getolereerd wordt’. Maar het uitsluiten van transgenders in, bijvoorbeeld, publieke badkamers en toiletten is wél gepaste discriminatie, aldus de advocaat.

Transgender Asanuma vreest het ergste als de wet wordt aangenomen - en dat zal gezien de parlementaire verhoudingen zeker gebeuren. “Ik ben drie keer achter elkaar afgewezen tijdens een sollicitatiegesprek omdat ik transgender man ben,” vertelt Asanuma betraand. “Ze vertelden me het eerlijk, en ik kon er niks tegen doen. Volgens de nieuwe wet moet ik dit soort dingen maar accepteren, anders val ik mensen lastig.”

Eerder dit jaar werd een zwanger lesbisch koppel tweemaal geweigerd bij ziekenhuizen. Ze kregen te horen dat de bevalling organisatorisch problemen zou opleveren. Pas bij een derde ziekenhuis konden ze terecht. De nieuwe wet brengt geen verandering hierin, bedrijven en organisaties mogen nog steeds - op de voor hen gepaste wijze - discrimineren.

Meer acceptatie onder de bevolking

Onder Japanners is er juist steeds meer begrip voor seksuele minderheden. Meer dan 7 op de 10 steunt de invoering van het homohuwelijk. Honderden gemeentes hebben partnerschapssystemen geïntroduceerd om homokoppels tegemoet te komen vanwege het gebrek aan nationale wetgeving. Steeds meer bedrijven geven aan dat ze niet meer discrimineren op basis van gender of geaardheid.

Desalniettemin worden lhbti+’ers nog regelmatig geweigerd voor banen of huizen, en het ontbreken van wetgeving verergert dit. “Ik word elke dag gediscrimineerd,” vertelt Asanuma. “Het feit dat ik geboren ben als vrouw betekent dat ik bijvoorbeeld geen toegang heb tot goede medische zorg. De dokter kan me simpelweg weigeren zonder consequenties.”

Dat er meer acceptatie is in zijn omgeving, merkt Asanuma, maar de nieuwe wet gaat het dagelijkse leven moeilijker maken: “Steeds meer mensen om mij heen durven hun stem te verheffen en zeggen dat verandering nodig is. De regering probeert met deze wet weer onze monden te snoeren.”

