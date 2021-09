Japanse kandidaat-premier is bepaald geen feministe

Progressieve Japanners kunnen zich verheugen, want het land kan voor het eerst een vrouwelijke premier krijgen. Toch doen ze dat niet, want als Sanae Takaichi het woensdag redt, komt een rechtse anti-feministe aan het roer te staan. Ze combineert geharnaste conservatieve opvattingen met een soepele instelling als het om haar eigen carrière gaat.

De Japanse politiek wordt gedomineerd door mannen en in ranglijsten van gendergelijkheid scoort het land lager dan Indonesië en China. Takaichi kan daar verandering in brengen met haar kandidatuur voor het leiderschap van de rechts-liberale partij LDP, die het land al decennia domineert. Wie woensdag wordt gekozen tot partijleider, is vrijwel automatisch premier.

Niet dat het de 60-jarige Takaichi gaat om de vrouwenzaak, daar heeft ze in haar campagne geen woorden aan gewijd. Wel om traditionele gezinswaarden en de glorie van de Japanse natie. In haar politieke optreden vinkt ze alle gevoelige onderwerpen aan die scoren bij nationalistische landgenoten.

Excuses voor ‘troostmeisjes’ wijst ze van de hand

Takaichi vindt dat Japan zich niet schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook al is dat in 1995 officieel erkend. Ze is van mening dat Japan zich niet hoeft te verontschuldigen voor de zogeheten ‘troostmeisjes’, in feite seksslavinnen voor Japanse militairen tijdens de oorlog. Chinese en Koreaanse verzoeken om excuses wijst ze van de hand.

Natuurlijk bezoekt Takaichi geregeld de Yasukuni-schrijn, een heiligdom in de hoofdstad waar oorlogshelden worden geëerd - ook degenen die in 1948 zijn veroordeeld door het Tokio-tribunaal. Ze is weleens op de foto gezet met een neonazi en heeft haar waardering geuit over een Japans boek dat de politieke campagne van Adolf Hitler ophemelt.

De zelfverklaarde bewonderaar van de Britse ex-premier Margaret Thatcher zet zich in voor traditionele gezinswaarden. Ze is tegen het homohuwelijk en verzet zich tegen de optie voor getrouwde partners om ieder hun eigen naam te behouden. In de praktijk betreft dit vrouwen, die traditioneel de naam van hun man overnemen.

In dit standpunt laat ze zich niet remmen door het feit dat ze zelf haar eigen naam bleef gebruiken terwijl ze getrouwd was met collega-politicus Yaku Tamamoto. In 2017 scheidden de twee, onder meer vanwege ‘verschil in politieke inzichten’.

Vrouwelijke erfgenamen mogen van haar geen keizerin worden

Takaichi maakte carrière onder ex-premier Shinzo Abe, ook een conservatief. Ze steunt zijn wens om Japan weer een echt leger te geven in plaats van de zelfverdedigingsmacht die nu in de Grondwet is vastgelegd. Vrouwelijke erfgenamen mogen geen keizerin worden als het aan haar ligt. Een urgente kwestie in Japan, want de troonsopvolging hangt aan een zijden draadje.

Takaichi begon haar politieke carrière bij een middenpartij die zich verzette tegen de LDP-dominantie. Toen die partij geen succes had, maakte ze soepel de draai naar de macht. Abe maakte haar onderminister, onder meer voor gendergelijkheid, en later minister van binnenlandse zaken.

In de interne verkiezing tot LDP-leider neemt Takaichi het op tegen een progressieve vrouw en twee mannen. Een van die twee, Taro Kono, staat er in de peilingen het beste voor. Maar de leiderschapsverkiezing, die vaak wordt voorgekookt, is dit keer onvoorspelbaar. Takaichi staat op de tweede plaats en ze krijgt steun van de nog altijd zeer invloedrijke Abe.

