Japans bedrijf lanceert de eerste commerciële maanvlucht

Een kleine stap voor de ruimtevaart, een enorme stap voor de Arabische wereld. Als alle seinen op groen staan, schiet er donderdagochtend voor het eerst een Arabisch voertuigje de ruimte in om op de maan te landen.

En dat is niet de enige primeur. Het door de Verenigde Arabische Emiraten ontwikkelde maankarretje, Rashid genaamd, vliegt aan boord van de maanlander Hakuto-R, die werd ontwikkeld door het Japanse ispace. Dat kan nu het eerste commerciële bedrijf worden dat op de maanbodem landt. Tot nu toe zijn alleen de VS, de toenmalige Sovjet-Unie en China hierin geslaagd. Recente pogingen van Israël en India mislukten.

Eigenlijk hadden Hakuto − dat wit konijn betekent, verwijzend naar de Japanse legende dat er een konijn op de maan verstopt zit − en Rashid woensdag al de ruimte in gemoeten. Maar de lancering in Florida, met een Falcon-9-raket van Elon Musks SpaceX, werd op het laatste moment een dag uitgesteld.

In 2020 lanceerde het ruimtevaartprogramma van de Emiraten al een ruimteverkenner richting Mars, die overigens in de VS in elkaar werd gezet. Maanverkenner Rashid is wel gebouwd in Dubai, door techneuten van het Mohammed bin Rashid Space Centre. Het 10 kilo wegende ruimtewagentje is relatief klein − zo groot als twee verhuisdozen − en moet in de twee weken dat het op de maan kan rondrijden de maanbodem onderzoeken met twee camera’s, een microscoop en enkele sensoren. Het is een eerste stapje in de ambitieuze ruimtequeeste van de Emiraten, die in 2117 een kolonie op Mars willen stichten.

Technici in Dubai sleutelen aan maanlander Rashid. Beeld Mohammed bin Rashid Space Centre

De Hakuto-missie brengt trouwens ook een apparaatje van Nasa naar de maan dat op zoek gaat naar water. De Amerikanen werken met meer bedrijven samen, om zo voorwerk te verrichten voor het nog te bouwen Gateway-ruimtestation. Daarvan zullen de eerste modules, zoals het er nu naar uitziet, op zijn vroegst eind 2024 worden gelanceerd.

Het is momenteel druk op de weg naar de maan. Onlangs lanceerde Nasa al de Artemis-1 met daarin de Orion-verkenner, de eerste grote vlucht van het Amerikaanse maanprogramma. Komend voorjaar moeten de Nova-C en de Peregrine, ontwikkeld door twee Amerikaanse bedrijven, afgeschoten worden richting de maan.

Het is dus mogelijk dat de Japanners worden ingehaald als eerste commerciële maanpioniers, want de Hakuto en Rashid vliegen met een grote omweg naar de maan. De uiteindelijke landing wordt eind april verwacht. Ter vergelijking: Apollo 11, de eerste bemande maanmissie, legde de maanreis in 1969 in vier dagen af.

Lees ook:

De mens is weer op weg naar de maan

De Amerikanen hervatten na lange tijd hun ‘mensen naar de maan’ programma. In september vertrok de eerste testvlucht. Waar bestaat het Artemis-programma uit?