Japanners voelen vooral ongemak over de filmhype Barbenheimer

Het is de laatste twee weken hét gesprek bij menig koffieautomaat: ‘Barbenheimer’. In een tijdperk van streaming is het niet meer vanzelfsprekend dat een film in de bioscoop verschijnt. Wereldwijd werd dan ook verheugd gereageerd toen bleek dat de release van twee langverwachte blockbusters – Barbie en Oppenheimer – op dezelfde dag gepland was.

Het is nu een trend geworden om beide films op één dag te zien – iets waar de marketingteams van Barbie en Oppenheimer gretig reclame voor maken. Sommige bezoekers maken er een dagje uit van, en dossen zich uit in kleding die past bij de stijl van de film (knalroze/excentriek voor Barbie en jaren veertig-stijl/ingetogen voor Oppenheimer). Het is een gigantisch succes voor Warner Bros en Universal – de productiehuizen achter de films –, die met de kaartverkoop tientallen miljoenen dollars per dag binnenhalen.

Een leuk verzetje

Maar de hype wordt niet overal omarmd: in Japan is #NoBarbenheimer al een week een van de populairste hashtags op X, voorheen Twitter. Er is ergernis dat Barbenheimer wereldwijd wordt omarmd als een leuk verzetje, terwijl de helft van de hype over de man gaat die de drijvende kracht was achter de bom die in Hiroshima en Nagasaki honderdduizenden mensen doodde. Zo’n film moet met enige eerbied worden behandeld, klinkt het in Japan, niet als een melig uitstapje.

Het merendeel van de kritiek richt zich echter op de gigantische stroom memes – visuele internetgrappen – die door Barbenheimer-fans online worden verspreid. In veel van de memes wordt er met een knipoog verwezen naar hoe beide films zijn samengesmolten tot één grote happening.

Zo heeft een fan een plaatje van Barbie en Ken, die rondrijden in een kauwgomroze auto, voorzien van een lucht die rood kleurt met de kracht van een nucleaire explosie. Een ander heeft Margot Robbie – de actrice die Barbie speelt – gefotoshopt op de schouders van acteur Cillian Murphy – die Oppenheimer vertolkt –, terwijl hij door een vlammend apocalyptisch landschap loopt. Andere beelden zijn een stuk groffer in elkaar gezet, zoals een foto van Barbie met een paddenstoelwolk als haardracht.

Binnen de kortste keren sprongen ondernemers in op de trend, en inmiddels zijn de Barbenheimer-memes ook te verkrijgen op talloze soorten T-shirts en mokken.

Roze memes van Pearl Harbor?

Dat er zo lichtvoetig wordt omgegaan met de atoombom en het eerste bombardement op Hiroshima steekt in Japan, zo komt naar voren uit de talloze reacties op sociale media. Japanners delen foto’s die kort na de ontploffing van de eerste atoombom zijn genomen, waarop doden en gewonden te zien zijn die soms onherkenbaar verbrand zijn. “Als we roze memes van 9/11 of Pearl Harbor zouden maken, zouden ze dat in de VS dan ook grappig vinden?”, reageert iemand.

Japanners reageren boos op hoe de eerste atoombom online wordt ingezet als gimmick.

Het toppunt van ergernis kwam toen duidelijk werd dat het officiële Engelstalige Barbie-Twitteraccount – gerund door Warner Bros – de laatste weken enthousiast op allerlei memes heeft gereageerd. “Dit wordt een zomer om nooit meer te vergeten!”, reageert het account bijvoorbeeld op het beeld van Barbie en Oppenheimer in het apocalyptische landschap.

Stevige uithaal naar moederbedrijf

Dat liet de Japanse tak van Warner Bros niet passeren. De dochtermaatschappij publiceerde maandag een verklaring waarin stevig wordt uitgehaald naar het moederbedrijf, vanwege de “erg teleurstellende” reacties die het Amerikaanse Barbie-account plaatste. “We nemen dit zeer serieus en verzoeken het Amerikaanse hoofdkantoor om gepaste maatregelen te nemen.” Een dag later bood het hoofdkantoor in een persbericht ‘uitvoerige excuses’ aan voor de gang van zaken.

In Japan zijn Barbie en Oppenheimer overigens nog niet te zien in de bioscoop. Barbie zal pas volgende week in première gaan, en of Oppenheimer nog ingepland zal worden is de vraag. Deze maand in ieder geval niet, zo is de verwachting; in augustus vinden de herdenkingen plaats voor de slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki, 78 jaar nadat de VS de atoombommen ‘Little Boy’ en ‘Fat Man’ boven de steden lieten ontploffen.

