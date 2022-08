Japanner vindt toevallig ijsje uit dat nauwelijks smelt

Lekker, zo’n ijsje in de zomer. Maar jammer dat het ijs zo snel smelt, zeker voor de langzame genieters. Een Japanse ijsmaker heeft daar iets op gevonden: ijsjes die niet smelten, of in ieder geval heel traag.

Een winkelier in de stad Tainai, aan de noordwestkust van Japan, liet deze zomer per ongeluk ijsjes naar eigen recept een half uur buiten staan, in een bekertje. Tot verbazing van de medewerkers was de lekkernij daarna amper gesmolten. Een video op Tiktok deed de rest en sindsdien loopt het storm in Tainai, vooral in de weekenden.

Het geheim van de ijsmaker schuilt in de rijstbloem, die aan de receptuur wordt toegevoegd voorafgaand aan het koelen van de lekkernij. Die rijstbloem geeft de ijsjes, met de naam ottegi een zekere stevigheid die ook bij hogere temperaturen blijft. De naam is afgeleid van een Japanse uitdrukking die zoiets betekent als ‘dank u voor uw goede werken’.

