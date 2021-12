Japan voert drie doodvonnissen uit, na twee jaar pauze

Drie Japanners zijn dinsdag ter dood gebracht door ophanging. Het ministerie van justitie maakte de uitvoering van het vonnis pas na afloop bekend, de veroordeelden zelf kregen het kort van tevoren te horen. Zij hadden meer dan vijftien jaar in isolatie in de dodencel gezeten.

Een van de geëxecuteerden was veroordeeld voor het doden van zeven mensen en het in brand steken van hun huis in 2004. De andere twee zijn schuldig bevonden aan de moord op twee medewerkers van een speelhal in 2003. Het is voor het eerst sinds eind 2019 dat Japan weer mensen ter dood heeft gebracht.

De overheid voorkomt liever discussie

Japan is naast de Verenigde Staten een van de weinige ontwikkelde democratieën die de doodstraf kennen. Veel veroordeelden zitten lange tijd in isolatie, zonder dat ze weten wanneer het vonnis wordt uitgevoerd. Alleen familie mag op bezoek komen, maar dat gebeurt vaak niet vanwege het grote sociale taboe op criminaliteit.

Executies vinden vaker plaats aan het einde van het jaar, als het parlement met reces is. Zo voorkomt de Japanse overheid politieke discussies over de doodstraf, al is een meerderheid van het parlement voor instandhouding ervan. Mensenrechtenorganisaties hebben kritisch gereageerd op de nieuwe vonnissen en op de Japanse praktijk in het algemeen.

Minister van justitie Yoshihisa Furukawa zei tijdens een persconferentie dat de drie geëxecuteerden ‘afschuwelijke misdaden’ hebben gepleegd, daarom is de straf volgens hem passend. “Als minister van justitie heb ik hun executies goedgekeurd na zorgvuldige en herhaaldelijke overweging.”

In Japanse gevangenissen wachten op dit moment nog 107 mensen op uitvoering van hun doodvonnis.

