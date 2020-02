Japan sluit alle scholen tot eind maart, Saudi-Arabië weert pelgrims

De Japanse overheid heeft aangekondigd voorlopig alle scholen in het land te zullen sluiten om de verspreiding van het nieuwe corona-virus in te dammen. Het gaat hierbij zowel om kleuter, basis- als middelbare scholen, die in ieder geval dicht moeten totdat de voorjaarsvakantie begint, eind maart. Het onderwijsministerie laat weten dat de maatregelen gevolgen hebben voor 12.8 miljoen leerlingen op de bijna 35.000 scholen in het land.

“De komende twee weken zijn uiterst belangrijk”, aldus Abe volgens persbureau AP. “We hebben dit besloten omdat de gezondheid van onze kinderen vooropstaat, en omdat we absoluut willen voorkomen dat de ziekte zich verspreidt over kinderen en hun leraren die dagelijks uren met elkaar doorbrengen.”

De beslissing komt vanwege de uitbraak van het virus in het noorden van Japan, waarvan de veroorzaker niet van getraceerd kan worden. In Japan zijn op dit moment 890 mensen mensen besmet, waaronder de 705 van een cruiseschip. Een achtste persoon in Japan is overleden aan covid-19, werd vandaag bevestigd.

Besmettingen en sterfgevallen Inmiddels zijn wereldwijd voor zover bekend meer dan 81.000 mensen besmet met het nieuwe coronavirus, meer dan 78.000 daarvan in China. Met meer dan 1700 besmettingen staat Zuid-Korea op de tweede plek, in Italië zijn meer dan 400 mensen besmet. In Iran verdubbelde het aantal besmettingen vandaag naar 266. In Europa verspreidde het virus zich donderdag verder uit naar Griekenland, Georgië, Noorwegen en meerdere deelstaten in Duitsland. Ook in Israël werd vandaag het virus voor het eerst bij iemand vastgesteld. Bijna 2800 mensen zijn inmiddels gestorven aan Covid-19, de ziekte die door het nieuwe coronavirus wordt veroorzaakt, waarvan ruim 2600 in China. In Italië zijn nu 12 mensen gestorven aan de ziekte. In Frankrijk overleden tot nu toe 2 personen. Ruim 90 procent van de besmette mensen geneest. Cijfers: Johns Hopkins University / AP / ANP / Reuters

Besmettingen in Noorwegen, Estland en Denemarken

Vandaag is in Noorwegen voor het eerst vastgesteld dat iemand is besmet met het nieuwe coronavirus. Die persoon keerde vorige week terug uit China en zit thuis in quarantaine, melden de autoriteiten. Inmiddels is het virus ook in Roemenië, Estland en Denemarken vastgesteld.

In het Verenigd Koninkrijk is vandaag bij nog twee mensen het nieuwe coronavirus vastgesteld. Daarmee komt het aantal besmettingen in het land op vijftien. De nieuwe patiënten hebben het virus volgens de gezondheidsdienst NHS opgelopen in Tenerife en Italië. Een patiënt is overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Liverpool en de andere naar een ziekenhuis in Londen.

In het Verenigd Koninkrijk is nog niemand overleden aan het nieuwe coronavirus. Acht van de vijftien patiënten zijn hersteld.

Alle carnavalsvierders in Gangelt in quarantaine

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen moeten honderden mensen veertien dagen lang thuis in quarantaine verblijven. Dat zegt een woordvoerder van de regio Heinsberg. Om hoeveel personen het precies gaat, weet de woordvoerder niet.

Het gaat om mensen die naar het carnaval in Gangelt zijn geweest en iedereen met wie zij een huis delen. Daar is een echtpaar geweest dat besmet is met het longvirus. Ook medewerkers en kinderen van een kinderopvang in Gangelt waar een vrouw met het virus werkt, moeten voor de zekerheid thuis blijven.

De mensen mogen hun huis helemaal niet verlaten. Vrienden en buren, bij wie geen besmettingsgevaar is, moeten de boodschappen halen en die dan voor de deur neerzetten, zodat ze geen direct contact hebben met elkaar.

Wederom minder virusdoden in China

Het nieuwe coronavirus heeft woensdag in China aan nog 29 mensen het leven gekost, meldden de gezondheidsautoriteiten. Dat is het laagste aantal sterfgevallen in ruim drie weken tijd en 23 minder doden dan een dag eerder.

Het aantal nieuwe besmettingen nam in een dag met 433 patiënten toe. Het gros daarvan werd vastgesteld in de centraal-Chinese provincie Hubei, waar het virus voor het eerst opdook.

Op het vasteland van China zijn volgens de gezondheidsautoriteiten nu 78.497 besmet met het coronavirus. De uitbraak heeft daar inmiddels aan 2744 mensen het leven gekost. De autonome Chinese gebieden Hongkong en Macao en het eiland Taiwan waar Peking aanspraak op maakt, worden in de statistieken apart vermeld.

Vragen bij Tefaf, Saudi-Arabië weert pelgrims

Bij congres- en beurzencentrum MECC in Maastricht komen vragen binnen of het coronavirus gevolgen heeft voor onder meer de kunst- en antiekbeurs Tefaf, in de tweede week van maart. De beurs trekt jaarlijks rond de 70.000 bezoekers: handelaren, kopers, journalisten en belangstellenden uit de hele wereld.

“Alle evenementen in MECC Maastricht gaan vooralsnog door zoals gepland. U kunt er zeker van zijn dat wij de situatie zeer serieus nemen en de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet volgen”, houdt het MECC de belangstellenden op de eigen website voor. De Tefaf zelf houdt volgens een eigen verklaring de situatie ook nauwlettend in de gaten.

Ondertussen weert Saudi-Arabië voorlopig pelgrims vanwege het nieuwe coronavirus. Het gaat specifiek om mensen die een bedevaartstocht, de zogeheten umrah, maken. De umrah trekt maandelijks tienduizenden moslims naar Mekka en kan op elk moment van het jaar worden uitgevoerd. Behalve pelgrims ontzegt Saudi-Arabië voorlopig ook de toegang aan reizigers uit landen waar het virus is opgedoken die het koninkrijk via een toeristenvisum willen bezoeken. Er zijn geen besmettingsgevallen van het nieuwe coronavirus bekend in het land.

Trump maakt zich geen zorgen

Het nieuwe coronavirus vormt amper een gevaar voor de bevolking van de Verenigde Staten. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump woensdag op een persconferentie in het Witte Huis over de situatie rond het virus.

Volgens Trump is het risico voor zijn landgenoten “zeer laag” door de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen en zijn de VS voorbereid “te doen wat nodig” is, mocht het virus zich verder verspreiden. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft in Californië ondertussen voor het eerst een besmettingsgeval van het nieuwe coronavirus ontdekt dat niet te herleiden is naar eerdere besmettingen in het land.

Volgens het CDC lijkt de patiënt niet in China te zijn geweest en is hij ook niet in contact geweest met iemand anders waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Gezondheidsautoriteiten in de VS uitten eerder al hun zorgen over de verspreiding van het virus. Deskundigen vrezen dat het coronavirus zich buiten het zicht van de instanties zal verspreiden en bestrijding daardoor bemoeilijkt wordt.

In de VS zijn tot dusver zeker 57 gevallen besmettingsgevallen van het virus bekend.

Meer besmettingen in Duitsland

In Duitsland heeft een regionale trein heeft zo’n twee uur stilgestaan vanwege een mogelijk geval van het nieuwe coronavirus aan boord. Een passagier stelde bij zichzelf verdachte symptomen vast en meldde zich bij het personeel, melden de autoriteiten in deelstaat Rijnland-Palts.

De trein met circa 70 passagiers stopte in station Idar-Oberstein. De passagier met ziekteverschijnselen is overgebracht naar een ziekenhuis, zegt een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid in de zuidelijke deelstaat. Het is onduidelijk of die reiziger ook daadwerkelijk is besmet.

Andere reizigers moesten hun persoonlijke gegevens afgeven. Zij konden uiteindelijk hun reis hervatten. Het nieuwe coronavirus is de afgelopen dagen opgedoken in steeds meer deelstaten. Er zijn voor het eerst gevallen gemeld in Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noordrijn-Westfalen, de teller staat op 21 besmettingen.

Minister Bruins sluit drastische maatregelen niet uit

Verantwoordelijk minister Bruno Bruins sluit drastische maatregelen niet uit in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, zoals het afgrendelen van een dorp of wijk. Voor nu raadt hij burgers aan zich goed te informeren.

De minister hoopt dat in Nederland geen gemeenten op slot moeten, zoals in Noord-Italië. Maar als er een besmettingshaard wordt ontdekt, “kunnen we niets uitsluiten”. Passende maatregelen kunnen natuurlijk in omvang groeien, als de situatie daartoe aanleiding geeft, zegt de bewindsman.

Het komt steeds dichterbij, benadrukt Bruins. “Het is een reëel risico dat we in Nederland ook een coronapatiënt krijgen.” Volgens hem bereiden de instanties zich goed voor op de komst van het virus. Volgens hem wordt de samenwerking tussen GGD, RIVM, huisartsen en veiligheidsregio’s steeds completer.

“Maar voorbereidingen zijn nooit af. Dat gaat altijd door. Je zoekt steeds naar maatregelen die horen bij de groep mensen die het aangaat. Bij elke situatie zoek je naar de best passende maatregelen. We zullen op alle nieuwe ontwikkelingen moeten inspelen.”

In reactie op kritiek uit de Tweede Kamer dat hij te langzaam handelt, wijst Bruins op de noodzaak en belang van “feitelijke informatie”. Zo wacht hij op de uitkomst van het Duitse coronaonderzoek naar een Duitser die onlangs in Limburg was. In Duitsland werden uit voorzorg scholen en kinderopvang gesloten, in afwachting van het onderzoek. Maar de minister vindt dat hij eerst het resultaat moet afwachten.

Bruins zegt heel goed te begrijpen dat mensen zich steeds meer zorgen maken. De overheid zal dan ook nog meer informatie gaan verstrekken en hij zegt dat burgers zich goed op de hoogte moeten laten houden. Hij wijst verder op praktische maatregelen, zoals kuchen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken.

Geen paniek, zegt de GGD

De GGD’s in Nederland worden overspoeld met telefoontjes van burgers, zorgverleners en organisaties die zich zorgen maken over het nieuwe coronavirus. “We begrijpen de bezorgdheid, maar paniek is niet nodig”, zegt teamhoofd en arts infectieziekten van de GGD in Amsterdam Anja Schreijer. Ze spreekt namens GGD GHOR Nederland, de overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR).

“Om te beginnen is er nog niet één coronapatiënt in Nederland, maar we hebben ook een heel goed en fijnmazig systeem om de ziekte te beteugelen en als dat eventueel niet lukt zoveel mogelijk te vertragen.” Beteugeling lijkt volgens haar in de ons omringende landen vooralsnog goed te lukken. De arts wil mensen ook op het hart drukken vóór alles op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te kijken: “Daar staat voldoende goede informatie op.”

Meldingsplicht

Mocht er in Nederland een coronabesmetting zijn, dan gaat er meteen een heel protocol in werking, zegt Schreijer. De patiënt wordt geïsoleerd, onmiddellijk wordt onderzocht met wie hij of zij contact had vanaf het moment dat deze man of vrouw symptomen vertoonde en dus besmettelijk was, een zogenoemd ringcontactonderzoek. “Al die mensen gaan we dan bellen en vragen hun gezondheid twee weken goed in de gaten te houden en zich te melden bij symptomen. Mocht er iemand besmet zijn, dan begint dat hele protocol opnieuw.”

Volgens Schreijer is er bij de GGD’s vooralsnog genoeg capaciteit om al het onderzoek uit te voeren.

Nog geen pandemie

Ook de chef van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept op tot kalmte. Tedros Adhanom Ghebreyesus noemt de situatie 'zeer zorgelijk', maar het virus kan nog steeds worden ingedamd en groeit niet uit tot een pandemie.

Borden die waarschuwen voor het nieuwe coronavirus in Italië. Beeld EPA

Inmiddels is het nieuwe coronavirus ook in Zuid-Amerika vastgesteld: een Braziliaan die op reis is geweest naar Italië zit inmiddels in quarantaine. Op het vasteland van Spanje is het virus vastgesteld bij een vrouw in Barçelona, in Italië verspreidt het virus zich verder door het land: de regio’s Ligurië, Toscane en Sicilië maakten melding van mensen die besmet zijn. Het totaal aantal besmettingen in Italië staat inmiddels op 322, twaalf mensen bezweken aan de gevolgen, voornamelijk ouderen. Ook in Noord-Macedonië en Griekenland is het virus aangetroffen.

Op het Spaanse eiland Tenerife zitten tientallen vakantiegangers in quarantaine in een hotel, waaronder ook Nederlanders. Een van de gasten bleek besmet.

