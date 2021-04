Japan schrikt van besmettingen – kunnen de Olympische Spelen wel doorgaan?

“Roep alsjeblieft de noodtoestand uit!” Die noodkreet slaakten Tokio's gouverneur Yuriko Koike en haar collega’s van Osaka en Kobe deze week. De drie steden, met samen ongeveer dertig miljoen inwoners, willen dat de Japanse regering snel maatregelen neemt, vanwege de oplopende besmettingscijfers.

Nu zijn de Japanse coronacijfers voor Europese begrippen nog altijd laag. Tokio meldde woensdag 843 nieuwe besmettingen, op ruim 14 miljoen inwoners van de prefectuur. In Nederland, met iets meer inwoners, worden de laatste tijd per dag zes tot tien keer zoveel mensen besmet. In Osaka gaan de cijfers iets meer richting Europese niveaus.

Ook de noodtoestand verdient relativering: Japan is nooit in lockdown geweest, het leven gaat tot nu toe in grote lijnen gewoon door. Wat noodtoestand wordt genoemd komt waarschijnlijk neer op nieuwe maatregelen die vrijdag worden verwacht, zoals een wat vroegere sluiting van winkels en restaurants.

Gouden week

Toch is de ongerustheid onder de bevolking groot – en ze wordt alleen maar groter. De Japanse cijfers zijn hoger dan ze in maanden zijn geweest en er klinken zorgelijke geluiden uit de zorgsector, over volle ziekenhuizen en mensen die thuis overlijden omdat er geen plaats is.

Eind april begint bovendien de ‘gouden week’, een periode met vier nationale feestdagen waarin veel Japanners op reis gaan om familie te bezoeken. Ondertussen komt het vaccineren heel traag op gang, alleen de 65-plussers zijn nog aan de beurt. In het sterk vergrijsde land is tot nu toe ongeveer anderhalve procent van de bevolking ingeënt.

Veel Japanners kijken bovendien verder vooruit. Ze vragen zich af of het wel verstandig is om de Olympische Spelen te laten doorgaan. Die moeten op 23 juli beginnen in Tokio, omgeven door strikte regels. Atleten moeten ingeënt zijn en ze zullen dagelijks getest worden. Bovendien mag er geen buitenlands publiek aanwezig zijn.

Toch is meer dan 60 procent van de Japanners volgens peilingen van mening dat het evenement beter uitgesteld kan worden, zoals een jaar geleden ook al gebeurde vanwege het virus, of zelfs helemaal afgelast. Eerder deze week schaarde ook oud-minister van financiën Jun Azumi zich achter de bezwaarmakers. “We zijn op het punt gekomen dat we afgelasting of uitstel serieus moeten overwegen”, aldus de huidige parlementariër voor de grootste oppositiepartij.

De regering gaat vooralsnog uit van het doorgaan van de spelen. Ook het Internationaal Olympisch Comité wil niets weten van uitstel of afstel. IOC-chef Thomas Bach sprak donderdag zijn vertrouwen uit in de aanpak van de Japanse regering en in het doorgaan van de spelen. “Ik heb er veel vertrouwen in dat het op een veilige manier kan en dat we het risico op verspreiding kunnen minimaliseren.”

