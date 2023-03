Japan ontdekt duizenden nieuwe eilanden

Sinds een telling uit 1987 had Japan officieel 6852 eilanden. Maar toen ’s lands ‘Georuimtelijke Informatie-Autoriteit’ onlangs besloot om die nog eens over te doen, bleek dat Japan zich al die tijd behoorlijk tekort had gedaan. Japan bezit maar liefst 14.125 eilanden.

Die toename is niet te danken aan het opspuiten van nieuw land, hij is vooral toe te schrijven aan betere meetapparatuur.

Met het nieuwe aantal schiet Japan omhoog in de ranglijstjes van meest eilandrijke landen ter wereld, die online circuleren en af en toe in pubquizzen opduiken. Voor wie de vraag ooit krijgt: Zweden bezit verreweg de meeste eilanden, ruim 260.000. Maar dat is wel een kunstmatige koppositie: de Scandinaviërs tellen elke molshoop die net boven een vijver uitsteekt mee, hoe klein ook. Om in Japan als officieel eiland te gelden, moet je een omtrek hebben van minimaal honderd meter.

