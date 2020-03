Japan, negen jaar na de tsunami: ‘We kunnen het de zee niet eeuwig kwalijk nemen’

Negen jaar geleden trof een tsunami de oostkust van Japan. In de stad Ishinomaki lijkt de wederopbouw voltooid, maar de onderhuidse boosheid en pijn blijven.

De shintoschrijn Kashima Miko staat op een berg met fraai uitzicht over de kustplaats Ishinomaki en de Grote Oceaan. Bij dit heiligdom wordt een shintogod, kami, vereerd die hoeder is van de ‘maritieme veiligheid’. In het verleden beklommen vissers en zeelieden de heuvel, 56 meter boven zeeniveau, om er te bidden voor een veilige reis op zee.

Op 11 maart 2011 werden hun gebeden niet verhoord. Een aardbeving, met een kracht van ruim 9 op de schaal van Richter, veroorzaakte een tsunami. Het water kwam tot aan de voet van de berg, duizenden klommen naar de top, op de vlucht voor een angstaanjagende vloedgolf. In Ishinomaki kwamen die dag 3178 mensen om het leven. Langs de kust van Tohoku vielen in totaal 15.894 doden en nog altijd worden officieel zo’n 2500 mensen vermist.

Op het eerste gezicht gaat de wederopbouw van Ishinomaki voortvarend: het stadje heeft een nieuw centrum, er kwamen duizenden sociale huurwoningen bij en zelfs het befaamde mangamuseum werd in ere hersteld, nu in een nog fraaier gebouw. De meeste inwoners keerden terug: voor de ramp woonden er 160.000 mensen in Ishinomaki, nu 140.000. Die krimp heeft vooral te maken met algemene vergrijzing van de regio, een bekend probleem van rurale gebieden in Japan.

Het economisch herstel van de stad is opmerkelijk: hoewel veel mkb-bedrijven failliet gingen, telt de stad nu meer grote bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen. De totale uitvoer van goederen en diensten bedroeg in 2018 alweer 98 miljard yen, slechts 3 miljard yen minder dan wat de stad in het jaar voor de ramp exporteerde.

Maar onder de oppervlakte sluimeren gevoelens van leed, schuld en woede. Daar praten mensen in Ishinomaki alleen niet over met elkaar, zegt de 31-jarige hosteleigenaar Ryodai Miyagi. “Mensen uit dit district zijn getraumatiseerd, velen verhuisden naar andere gebieden omdat ze vrezen voor een nieuwe tsunami. Je bent hier gewoon heel kwetsbaar.”

Alles wat hij vanaf zijn balkon ziet, is nieuw: auto’s, het wegdek, de huizen. Maar het meest cruciale onderdeel van iedere gemeenschap, de mensen, zie je minder dan voorheen. Het verklaart de lege stukjes land rondom zijn hostel waar ooit huizen stonden.

De enige tastbare herinneringen aan de tsunami waren de overblijfselen van vijf huizen verderop in de straat waar de sporen van de tsunami nog goed zichtbaar waren. Een buurtgenoot van Ryodai kon de trieste aanblik van de verwoeste gebouwen niet aan, hij draaide door en stak ze allemaal in brand. Hij werd opgepakt door de politie en moest uiteindelijk de gevangenis in.

Aan weerszijden van de spoorlijn naar het centrum van Ishinomaki staan prefabhuizen die eigenlijk een tijdelijke oplossing moesten zijn, maar inmiddels al negen jaar permanent worden bewoond. “Het is zwaar, vooral ouderen hadden niet de energie om helemaal opnieuw te beginnen.”

Beeld Tanja Houwerzijl

Vrede sluiten met de vijand

Ryodai kan het weten, hij ging langs die huizen om te luisteren naar de persoonlijke verhalen van de evacués. Dat deed hij met zijn vader, die arts is en samen met collega’s een ngo begon die gespecialiseerd is in psychische hulpverlening. Dat was nodig, want psychische problemen, waaronder posttraumatische stress, kwamen veel voor in een stad als Ishinomaki. Uit een enquête van de regionale overheid bleek dat ongeveer 9 procent van de inwoners last had van ernstig psychische klachten.

Ryodai pakte het leven op door te doen wat hij altijd had gedaan: surfen. In de woonkamer van het hostel hangen twee grote surfplanken. Naast zijn hostel runt hij ook een watersportbedrijf aan de kust. “Na de tsunami wilden mensen niet meer in de buurt van de zee komen”, zegt hij. Het werd hem kwalijk genomen dat hij na twee jaar toch weer de zee inging. Alsof hij vrede sloot met een vijand. Dat ziet Ryodai anders: “We kunnen het de zee niet eeuwig kwalijk nemen. Vergeet niet: de oceaan heeft ons altijd veel gebracht.”

De 7 meter hoge muur die op aandringen van de nationale autoriteiten werd gebouwd, helpt niet bij het stichten van vrede tussen de inwoners van Ishinomaki en de zee. De muur beslaat de volledige kustlijn van Ishinomaki, 14 kilometer in totaal. Critici wezen op het feit dat de tsunami op sommige plekken in Ishinomaki 8,7 meter hoog was, die muur is volgens hen schijnveiligheid. Volgens de lokale ondernemer Motokazu Arakawa speelden er andere belangen: “Het gaat om geld, bedrijven en overheid doen handjeklap.” Mensen zijn misschien bang om de zee in te gaan, zegt hij, maar nu wordt hun een prachtig uitzicht ontnomen. “Hier worden ze alleen maar depressiever van.”

Vaarwel

Studente Arisa Hachiya (24) had in de eerste jaren na de ramp last van huilbuien en nachtmerries. Af en toe schieten beelden voorbij van 11 maart. “Ik was boodschappen doen in het winkelcentrum, de aarde onder mijn voeten begon te trillen, er kwamen overal gaten in de grond”, herinnert Hachiya zich.

Iedereen verloor wel iemand, vertelt Hachiya. In haar geval was dat haar oma. De dag voor de tsunami was ze bij haar op visite in het nabijgelegen dorp Onagawa. “Ze gedroeg zich raar, ze stond erop dat we langer bleven. Koekjes, snoep, het bleef maar komen.”

Hachiya ging later die dag het dorp in, ze had beloofd nog gedag te zeggen voordat ze met de trein terugging naar Ishinomaki. Maar daar kwam het niet van. “Ik nam de trein terug, en daar stond mijn oma langs het spoor, uitkijkend over het dorp. Ze kwam daar nooit en wist niet dat ik in die trein zat. Het was alsof ze aanvoelde dat iets stond te gebeuren, ze kwam me vaarwel zeggen.”

In het dorp, in een inham tussen twee steile bergwanden, kon het water tot wel 15 meter stijgen. Haar oma overleefde de tsunami niet, net als 827 andere inwoners van Onagawa.

Wat Hachiya vooral dwarszat in de jaren na de ramp, was de stilte. “Mensen wilden niet over hun verlies praten, of ze konden het niet. Ik wilde dat wel. Ik ging reizen, surfen in Australië. Gelukkig kon ik mijn verhaal kwijt bij andere reizigers. Ik vond ook dat de wereld moest weten wat er met mijn stad en mensen was gebeurd.”

De weg naar Kamaya, een afgelegen district van Ishinomaki, kronkelt mee met de scherpe bochten van de Kitakami-rivier, de op drie na grootste rivier van Japan. De rivier mondt uit in de Grote Oceaan. Het was de perfecte sluiproute voor de tsunami.

Het stadje Ishinomaki heeft een nieuw centrum, er kwamen duizenden sociale huurwoningen bij en zelfs het befaamde mangamuseum werd in ere hersteld. Beeld Tanja Houwerzijl

3.36 uur

Vanuit zijn kantoor, twee op elkaar gestapelde containers, kijkt Sato Kazutaka uit over de weidse rivier. Op de weg voor hem passeert de ene na de andere zandwagen: de dijken worden versterkt. Sinds de ramp is het niet meer toegestaan om aan de oever van de rivier te wonen. Maar gelukkig, zegt Sato, mocht hij hier wel zijn glastuinbouwbedrijf neerzetten.

Sato wil de school van zijn zoon Yuki laten zien, een school die na de ramp hét symbool werd voor het leed van Tohoku. Slechts het karkas staat nog, de rest is meegenomen door de tsunami. Een loopbrug die twee gebouwen met elkaar verbond, is ingestort, zo krachtig was de tsunami. Tijdens de rondleiding door de school begint het plotseling hevig te sneeuwen, zoals het dat ook deed op 11 maart 2011 toen de kinderen werden overvallen door de tsunami.

Het maakt niet uit hoe vaak hij hier komt, de woede blijft. In sneltreinvaart loopt hij door de gangen van de school, waar alleen nabestaanden mogen komen. Het plafond van een van de klaslokalen op de tweede verdieping is besmeurd met groengele drab, de stalen staven steken als houtsplinters uit de vloer, net als tegels die uit de vloer zijn geslagen door de kracht van het water.

De klok hangt nog op de originele plek, of hij moet zijn teruggezet, net zoals boekjes en lessenaars. De wijzers geven aan dat het rond 3.36 uur moet zijn geweest, vijftig minuten na de aardbeving, dat het lokaal volliep met water. Bij het haakje waar Yuki altijd zijn jas ophing, staat zijn naamplaatje.

Buiten, vlak naast de gymzaal, staat een berg. “Yuki en zijn vriendjes beklommen deze berg altijd om boven shiitake te plukken”, zegt Sato, waarna hij de heuvel op klautert. Hij doet het in een paar seconden, en draait zich om: “Als Yuki hier had gestaan, dan had hij vandaag nog geleefd”.

De schoolleiding had in een handleiding voor evacuatie bij een aardbeving of tsunami veilige plekken moeten aangeven, passend bij het omliggende gebied. Maar in de handleiding van deze school stond dat de kinderen naar een open plek moesten: een nabijgelegen parkeerplaats, vlak naast het water.

Yuki stribbelde eerst nog tegen, vertelt Sato. Hij zou er bij zijn leraar zelfs op hebben aangedrongen om met zijn allen naar de heuvel te gaan, zou later blijken uit verklaringen van twee kinderen die tegen het advies van de leraren in toch naar de heuvel waren gevlucht en de ramp overleefden. Yuki ging naar de parkeerplaats, samen met 77 andere leerlingen. Niemand van de 78 overleefde de ramp.

Nalatigheid

Sato besloot samen met nog 23 andere families de stad Ishinomaki en de prefectuur Miyagi aan te klagen voor nalatigheid. De diepe groeven in Sato’s gezicht zijn van de slapeloze nachten en de jarenlange juridische strijd tegen de autoriteiten, die op hun beurt bleven volhouden dat bij een ramp van deze omvang de schoolleiding en autoriteiten niets verweten kan worden.

Afgelopen oktober oordeelde de hoogste rechtbank van Sendai in het voordeel van de nabestaanden. Zij ontvingen in totaal 1,44 miljard yen, omgerekend ongeveer 12 miljoen euro.

Even later op zijn kantoor zucht hij: “Ik ben eigenlijk alleen maar met die rechtszaak bezig geweest de afgelopen jaren”. Hij haalt een fotolijst tevoorschijn met als middelpunt zoon Yuki, een twinkeling in zijn ogen en een ontwapenende lach. “Pas toen ik die rechtszaak won, kwam het besef dat ik Yuki daarmee niet terug zou krijgen.”

Beeld Tanja Houwerzijl

