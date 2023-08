Japan begint met lozen afvalwater, Chinezen plunderen webwinkels uit angst voor radioactief zeezout

“De kleppen van de transportpompen gaan nu open,” zegt een medewerker van elektriciteitsbedrijf Tepco via een videoverbinding vanuit het hoofdkantoor van het bedrijf in Tokio. De eerste liters afvalwater uit de kerncentrale in Fukushima verdwijnen op donderdag, 13.00 uur lokale tijd, de Stille Oceaan in.

De Japanse regering gaat de komende dertig jaar meer dan een miljoen ton afvalwater (zo'n vijfhonderd Olympische zwembaden) in zee lozen. Dat gebeurt in doseringen van maximaal 500 duizend liter per dag. Het water werd na de nucleaire ramp in 2011 gebruikt om de gesmolten kernreactor van Fukushima mee af te koelen. Nu de opslagtanks volraken, moet Japan van het water af.

‘Extreem egoïstisch’

Hoewel het water volgens atoomagentschap IAEA bijna helemaal vrij is van radioactieve straling, is er veel angst voor milieuschade en radioactief voedsel uit de zee. Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken noemt de lozingen ‘extreem egoïstisch’ en spreekt van een ‘open wond’ die wordt doorgegeven aan toekomstige generaties. Na de aftrap van de eerste waterlozing plunderden Chinezen donderdag massaal de zoutvoorraad van online winkels, uit angst voor zeezout dat in de toekomst vervuild zou zijn.

Het afvalwater is gefilterd en de hoeveelheid tritium, een waterstofisotoop die moeilijk te verwijderen is, zou ver onder de grens liggen die maximaal is toegestaan. De Japanse regering zegt dat het de zee en vissen in de regio regelmatig gaat testen op radioactieve straling. Milieuorganisatie Greenpeace is kritisch en spreekt van een ‘onbetrouwbaar filtratieproces’.

Verbod op invoer van zeevruchten

Lokale Japanse vissers vrezen voor hun reputatie, en die vrees lijkt terecht nu het sceptische China, de grootste importeur van vis- en schaaldieren uit Japan, een verbod op de invoer van zeevruchten heeft aangekondigd. Volgens persbureau Kyodo gaat de Japanse regering lokale vissers compenseren voor reputatieschade.

Ook in Zuid-Korea is er onrust. De politie arresteerde donderdag zestien mensen die de Japanse ambassade probeerden binnen te dringen. ‘Stop met het lozen van besmet water’, stond er op de spandoeken. ‘De zee is niet de afvalbak van Japan’.

