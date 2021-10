James moet zijn boekhandeltje in Shanghai sluiten. Hij weet niet wie hem heeft verraden

Iemand heeft gebeld. Was het een buurman, een bezoeker van een filmavond of een lezing? Iemand vertelde de autoriteiten dat hij in deze wijk een boekwinkeltje heeft, en zolang James niet weet wie dat is, durft hij niet meer open te gaan.

Het piepkleine winkeltje is bijna niet te vinden. In een lommerrijk buurtje in Shanghai, op de begane grond van een bakstenen rijtjeshuis, gaat het verscholen achter een metalen poort. De op maat gemaakte boekenkasten zijn inmiddels allemaal leeg. Een timmerman is ze uit elkaar aan het schroeven en James plakt stickers met nummertjes op iedere plank – in de hoop dat hij ze later weer kan opbouwen.

De keuze tussen sluiten en een boete

Begin juni kwamen vijf mannen de kleine ruimte binnen. Eén voor één toonden ze hun badge. Ze waren van de culturele afdeling van de lokale autoriteit en gaven James de keuze tussen sluiten en een boete. “Ik probeerde er nog een grapje van te maken: ik kan gewoon de voordeur op slot doen, zei ik. Dat vond hij niet leuk. Alles moest in dozen. Een week later kwamen er twee terug om foto’s te maken van de lege boekplanken.”

De timmerman ontmantelt de kasten. Beeld Eva Rammeloo

Het boekwinkeltje verkocht niet eens zoveel boeken. Zijn huisje was vooral een vrijplaats voor gedachten en meningen. Aan de tafel in het midden werd gediscussieerd over literatuur, kunst en soms over politiek.

James wil niet met zijn echte naam in de krant. “Na dit incident voel ik me bekeken. Ik durf niet meer vrijuit te praten, want ik weet niet wie me verraden heeft.” Officieel moet hij sluiten omdat hij geen vergunning heeft. Hij zou er een kunnen aanvragen, maar om zo’n vergunning te krijgen moet hij van de woonwijk verhuizen naar een winkelpand. Niet alleen moet zo’n winkelpand zichtbaar zijn vanaf de straat, James zou er alleen boeken mogen verkopen die hij via een officiële instantie krijgt aangeleverd. Alleen goedgekeurde boeken dus, en buitenlandse boeken in staatsvertaling.

De campagne voor ‘gedeelde welvaart’ die de Chinese president Xi Jinping afgelopen zomer is begonnen, pakt alles aan wat afwijkt van de norm, de officiële lijn. Excessieve rijken moeten het volk laten meedelen in hun rijkdom, regenbooggroepen op communicatie-app WeChat mogen niet meer, reclame voor plastische chirurgie is uit den boze. Het opdoeken van clandestiene winkeltjes zoals die van James past binnen dat kader.

Een tweede Culturele Revolutie

Ping! Berichtjes blijven maar binnenkomen op de telefoon van de boekhandelaar. Hij is een partij boeken aan het doorverkopen aan een collega. Hij blijft er met opzet vaag over, want hij beweerde tegen de ambtenaren dat hij geen boeken verkocht. De belezen Chinees is begin vijftig, hij heeft een Hongkongs paspoort en woonde lange tijd in het buitenland voor hij zich in Shanghai vestigde. Naar eigen zeggen is hij niet geïnteresseerd in politiek, maar hij volgt het nieuws in binnen- en buitenland én in Peking op de voet. James zet het graag in historisch perspectief, trekt lijntjes tussen gebeurtenissen en probeert te voorspellen wat er nu weer gaat gebeuren.

Of dit nu een tweede Culturele Revolutie is of niet, daar is hij niet over uit. De campagne van Mao Zedong, die officieel begon in 1966 en doorging tot aan diens dood, was gericht tegen ‘rechtse elementen’ die de socialistische revolutie wilden ondermijnen. Maar toen jutte Mao de bevolking op tegen niet-loyale buren, collega’s, docenten en ambtenaren. Daarna raakte hij de controle kwijt en konden de Rode Gardisten hun gang gaan. Nu houdt Xi Jinping de teugels stevig in handen en komen maatregelen van bovenaf – niet vanuit de bevolking.

James staat er niettemin ontspannen bij. Hij moest er ook wel een beetje om lachen. “Stond die vent voor de kast naar de boeken te staren. Eindelijk zag hij een werk van de boeddhistische monnik Xin Yun Fa Shi. ‘Dit is religie!’, riep hij. ‘Ja, maar het is een goede vriend van de partij’, antwoordde ik. Oh ok, en toen zette hij het boek weer terug.”

Er hangt iets in de lucht

Ambtenaren weten zelf ook niet zo goed hoe ze de regels moeten interpreteren. Tweedehandsboeken zijn bijvoorbeeld een grijs gebied. En James’ Hongkongse identiteitskaart liet de mannen schrikken. “Ze waren bang dat ik dingen verkoop die je in Hongkong wel mag lezen, maar hier niet.”

De regels die boekverkoop beperken, waren er al. Maar ze worden – net als veel andere geschreven én ongeschreven regels – nu strikter nageleefd. Xi’s campagne voor ‘gedeelde welvaart’ laat precies genoeg ruimte voor twijfel aan alles en iedereen. Onlangs werden bij de internationale prentententoonstelling in een Shanghais museum twee werken niet opgehangen omdat er krantenartikelen in verwerkt waren. De curator kon niet lezen wat er stond, en haalde het werk voor alle zekerheid maar weer van de muur. En dan was er een professor aan de prestigieuze Fudan Universiteit die een online college gaf over een gewaardeerd boek. Literatuur, waaraan weinig omstreden was. Maar iemand rapporteerde het en de professor moest zijn livestream afkappen.

Het lijkt een stilte voor de storm, zegt James terwijl de timmerman met zijn elektrische schroevendraaier de ene na de andere schroef verwijdert en de ‘huiskamer’ steeds kaler wordt. “Er hangt iets in de lucht. Ik kan mijn vinger er niet op leggen. Misschien is het niet meer haalbaar om zo’n huiskamer te hebben als mijn winkeltje was.” Tegelijkertijd zijn er steeds meer boekwinkels in het kosmopolitische Shanghai. Maar de nieuwe winkels, waar er iedere maand wel een paar van openen, zijn stijlvolle decors voor mooie foto’s. Het gaat niet om boeken of kunst. Het gaat om de koffie en de plaatjes voor sociale media.

Beeld Eva Rammeloo

Uitwijken naar het Verenigd Koninkrijk

James weet niet wat hij gaat doen. Zomaar een boekwinkel openen is niet wat hij wil. “Het is alsof ik op een voetbalveld sta en niet weet waar de zijlijnen zijn. Wat mag wel en niet? Ben ík nerveus of zijn de ambtenaren nerveus?” Een vertrek naar het buitenland is best mogelijk.

Het zal pijn doen om weg te gaan uit de stad waar zijn grootmoeder en moeder vandaan komen en waar hij het dialect kent.

Met zijn Hongkongse paspoort kan hij uitwijken naar het Verenigd Koninkrijk. Maar past dat bij hem? Hij kent Europa niet. Huiverend denkt hij aan de commentaren in de staatsmedia waarin gejuicht werd over de terugkeer van socialistische waarden. “Als dat soort verhalen blijven opduiken, dan versnelt dat mijn vertrek.”

