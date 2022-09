Jakarta zet zombies in om jongeren enthousiast te maken voor de metro

Knipperende lampen in een donkere coupé terwijl bebloede zombies met weggetrokken ogen al krijsend over de grond kruipen. Voor de meeste mensen klinkt dit waarschijnlijk niet als een superaantrekkelijke plek. Maar in Jakarta wordt met deze show een poging ondernomen om meer mensen, in het bijzonder de jongere generatie, het openbaar vervoer in te krijgen.

De nieuwe lightraillijn, Jakarta’s LRT (light rapid transit), is sinds december 2019 in gebruik; vlak voor de start van de pandemie. De lightrail is een transportsysteem dat zich tussen een metro en een tram in bevindt en maakt deel uit van een groter plan om de beruchte verkeersproblemen in de Indonesische hoofdstad aan te pakken. Door de vele verkeersopstoppingen in Jakarta, een stad met zo’n 30 miljoen inwoners, loopt de natie naar schatting jaarlijks 7 miljard dollar mis. Op een andere manier dan met een auto of scooter je verplaatsen in Jakarta is ingewikkeld en tijdrovend vanwege een groot gebrek aan trottoirs.

Gebaseerd op Zuid-Koreaanse horrorfilm

Nu de pandemie voorbij lijkt te zijn, besloot de exploitant van de lightraillijn om een evenementenbedrijf in de hand te nemen om zo het tegenvallende aantal passagiers op te krikken. De zombie-attractie, de zich bevindt op een van de haltes van het treinnetwerk, is gebaseerd op een Zuid-Koreaanse horrorfilm uit 2016: Train To Busan.

Tegen betaling van omgerekend 4 euro kunnen passagiers hier live in contact komen met zombies – acteurs – die de uitbraak van een virus verkondigen dat zich als een razende door de stad verspreidt. Door het virus komen de doden weer tot leven als zombies. Onderwijl proberen soldaten met nepgeweren de passagiers naar de uitgang te begeleiden.

Paniek

“De zombies zaten ons niet achterna, maar toch raakten we in paniek”, aldus de 17-jarige Genesis Christi tegen persbureau AFP. Het evenementenbureau probeert met de attractie te laten zien dat je verplaatsen met het openbaar vervoer ook ‘cool’ kan zijn.

Het metrobedrijf van Jakarta kwam tijdens de pandemie financieel in de problemen en loste dit deels op met de uitgifte van obligaties. De metro-exploitant is van plan zijn netwerk tegen 2030 uit te breiden tot 230 kilometer en zou hiermee qua lengte kunnen wedijveren met de metrosystemen van Hongkong en Singapore. Gemiddeld reisden voor de coronauitbraak dagelijks zo’n honderdduizend mensen met de metro in Jakarta. Dat waren er op het hoogtepunt van de pandemie nog zo’n negentienduizend per dag.

