Ja, nu echt: China, de grootste gebruiker van plastic, gaat zijn leven beteren

China gaat het gebruik van plastic zakjes nu echt aanpakken, na eerdere maatregelen die nog onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. Een stappenplan moet het gebruik van wegwerpplastic in de komende vijf jaar fors terugdringen. Zo wil China de vervuiling van parken, bossen, rivieren en uiteindelijk zeeën en oceanen tegengaan.

Als de grootste gebruiker van plastic ter wereld kan China een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van de plastic soep. Daarom komt Peking nu met een plan dat het gebruik van allerlei vormen van wegwerpkunststof moet inperken. Daarbij gaat het niet alleen om de dunne plastic zakjes die veel in winkels en op markten worden gebruikt, maar ook om wattenstaafjes, verpakkingsmateriaal, borden en rietjes.

Plastic rietjes en wegwerpbestek

Dunne plastic tasjes moeten geleidelijk vervangen worden door afbreekbare exemplaren, of door tassen die de klanten zelf meenemen. Bovendien wil China het hergebruik van plastic bevorderen. In grote steden gaan de plastic tasjes aan het eind van dit jaar al in de ban, in kleinere steden geldt een verbod vanaf 2022. Markten blijven tot 2025 uitgezonderd van deze nieuwe regel. Het is niet duidelijk of er vanaf dat jaar een totaal verbod in het hele land geldt.

Beeld Louman & Friso

Andere plastic voorwerpen voor eenmalig verbruik gaan ook in de ban. Restaurants mogen vanaf het eind van dit jaar geen plastic rietjes meer gebruiken en niet-afbreekbaar wegwerpbestek gaat per 2022 uit de roulatie. Hotels krijgen respijt tot 2025.

Dit is niet de eerste keer dat China maatregelen neemt tegen wegwerpproducten van plastic. In 2008 kwam er een stop op de productie van tasjes die dunner zijn dan 0,025 millimeter. Destijds werd ook al bepaald dat winkeliers deze tasjes niet meer gratis mochten weggeven. Nu wordt ook de verkoop in winkels verboden.

Plastic Yangtze

China produceert 29 procent van alle plastic producten ter wereld, volgens een studie van Columbia University en de Universiteit van Zhejiang. Veel van deze producten zijn bestemd voor de export, maar de stroom van plastic afval uit China is ook enorm. Volgens het World Economic Forum voert de Yangtze-rivier meer weggegooid plastic mee naar zee dan welke andere waterweg ook.

Toch weet China de hoeveelheid plastic afval wel terug te dringen. De nieuwe maatregelen moeten voor een verdere vermindering zorgen. In 2017 kondigde Peking al aan dat de import van plastic afval werd verboden, net zoals dat ook is gebeurd met papier.

China is zeker niet het enige land dat plastic tasjes verbiedt, of het gebruik probeert terug te dringen. Ook Indonesië, Thailand, Maleisië en India hebben maatregelen genomen. In Afrika hebben al 28 landen het gebruik van plastic tasjes verboden, met Rwanda als pionier. Dat land nam in 2008 strenge maatregelen. Op de invoer van plastic tasjes staan hoge boetes, wie ermee betrapt wordt op het vliegveld moet meer dan zestig euro betalen.

Verboden en belastingen Vele tientallen landen in de wereld hebben maatregelen in verband met plastic tasjes ingevoerd. Soms gaat het om een verbod op de productie, elders om een verbod op het weggeven van de tasjes. Van de bijna zeventig landen die maatregelen hebben ingesteld, koos de helft voor een verbod. In de andere landen zijn belastingen op tasjes ingevoerd, of gedeeltelijke beperkingen. Handhaving van de verboden is lang niet altijd succesvol, zoals in India dat al in 2002 met maatregelen kwam. Nederland voerde in 2016 een verbod in op het weggeven van plastic tasjes. Wel gelden hier uitzonderingen, zoals voor het verpakken van vers of kwetsbaar voedsel. In de Verenigde Staten verschillen de maatregelen per staat. Zo hebben Californië en Hawaï de tasjes verboden en heeft New York een programma voor hergebruik ingevoerd. Andere staten, zoals Florida en Arizona, hebben juist uitdrukkelijk bepaald dat er geen verbod op plastic tasjes komt.

Lees ook:



Ook de Nederlandse rivieren moeten plasticvrij worden

Met de Interceptor gaat Boyan Slat het plastic afval in de meest vervuilende rivieren wereldwijd te lijf. In zijn kielzog proberen start-ups op kleinere schaal bij te dragen aan plasticvrije wateren.