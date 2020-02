Ja, Europa moet zich zorgen maken om het virus, ‘maar dit is geen ebola’

De kans dat een gemiddelde Europeaan wordt besmet met het nieuwe coronavirus, is nog altijd beperkt. Maar de kans dat er elders in Europa nog zo’n infectiehaard komt als nu in Noord-Italië, is aanzienlijk. Dat zegt het Europees instituut voor de bestrijding van infectieziekten (ECDC).

In Noord-Italië steeg het aantal geïnfecteerden maandag tot ver boven de tweehonderd en eiste het virus (Sars-Cov-2 genaamd) een zesde leven. De Italiaanse doden waren allemaal op hoge leeftijd, hadden de nodige gezondheidsproblemen. Ze behoorden daarmee tot de risicogroep van iedere infectieziekte. Niettemin zit met de snel oplopende Italiaanse cijfers de schrik er in bij Europa.

Wat moet je doen om het virus te vermijden? Regelmatig je handen wassen, mond en neus bedekken als je moet niezen of hoesten, en papieren zakdoekjes gebruiken. Dat adviseert het rijksinstituut voor volksgezondheid RIVM ter bescherming tegen het nieuwe coronavirus (Sars-Cov-2). Koop een mondkapje, staat er dus niet bij. Dat het virus van mens op mens kan worden overgedragen, is inmiddels wel duidelijk, maar het zweeft niet levend en wel door de lucht. Buiten het lichaam is het een kort leven beschoren. Dat virusdeeltjes een reis per Parmaham van Noord-Italië naar Nederland overleven, is ook uitgesloten. Van de mensen die door het nieuwe coronavirus worden besmet krijgt een kleine minderheid een ernstige vorm van Covid 19, zoals de ziekte officieel heet. Medicijnen daartegen zijn er niet. Er zijn nu wereldwijd wel projecten gestart om te zien wat bekende virusremmers kunnen uitrichten tegen dit virus. Daarbij gaat het onder meer om remmers die eerder zijn ingezet tegen een verwant coronavirus, Sars. Resultaten van die projecten zijn er nog niet. En er wordt koortsachtig gezocht naar een vaccin tegen Sars-Cov-2. In die race zijn, volgens een inventarisatie van wereldgezondheidsorganisatie WHO, nu zo’n twintig ploegen van wetenschappers actief, vrijwel allemaal in huis bij een farmaceut, soms in samenwerking met een universiteit. Nederlandse wetenschappers komen in deze lijst van projecten niet voor.

Ook bij Eric Snijder, hoogleraar virologie aan het Leids UMC. “We moeten nu niet gaan denken dat we allemaal ten dode zijn opgeschreven. Dat zou niet terecht zijn”, zegt hij. “Dit is een nare infectie, dat is duidelijk, en voor risicogroepen kan ze dodelijk zijn. Maar ze is vergelijkbaar met de griep. De risico’s worden soms opgeblazen, maar dit is geen ebola.”

Uit Iran komen cijfers die gewoon niet kúnnen kloppen

Dat ook Snijder zich toch meer zorgen maakt, komt door het verspreidingspatroon. “Dit is het scenario dat we vreesden.” Het is duidelijk niet gelukt om verspreiding van het virus tot China beperken. En gezien de aantallen infecties in andere landen, doet het er ook eigenlijk niet meer toe hoe het daar precies is gekomen, zegt Snijder. “Het is voor virologen interessant om de gangen van het virus nauwkeurig in kaart te brengen, maar voor de bestrijding is het niet meer relevant.”

In Zuid-Korea kwam het aantal geïnfecteerden maandag boven de achthonderd en zijn inmiddels acht mensen overleden. En uit Iran komen cijfers die gewoon niet kúnnen kloppen: officieel zijn daar twaalf doden geteld, en dat op zestig infectiegevallen. Gezien het inmiddels bekende overlijdensrisico, moet het aantal infecties zeker tien keer groter zijn. Iran behoort tot de landen, waarop niemand goed zicht heeft, zegt Snijder, net als Noord-Korea, een land dat intensief contact heeft met China.

Zien we een wereldwijde epidemie, een pandemie? Nou, zegt Snijder, op de wereldkaart is Zuid-Amerika nog helemaal blanco, en Afrika nagenoeg, hoewel daar nu de eerste meldingen van infecties komen, vooral in Noord-Afrika. “Het wachten is op Noord-Amerika, ook gezien de intensiteit van het verkeer van en naar China. De infecties beperken zich nu tot tientallen in grote steden met vliegvelden in de Verenigde Staten en Canada. Het is de vraag of dat zo blijft.”

Europa moet zich met die rode vlek op de kaart in Noord-Italië zorgen maken, zegt Snijder. Het is niet zo dat er op het coronavirus geen rem meer staat. De maatregelen die de Italiaanse overheden hebben genomen, zoals het afsluiten van dorpen, kunnen verspreiding van het virus remmen. Maar blokkeren waarschijnlijk niet. Snijder: “Je kunt Noord-Italië nu vergelijken met Wuhan in januari. En daar is het toen niet gelukt om verspreiding te blokkeren. Eén reiziger die er in Italië doorheen glipt, is genoeg om elders een infectiehaard te starten.”