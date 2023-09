Italië zoekt met man en macht naar kleintjes van doodgeschoten moederbeer Amarena

In de Apennijnen wordt met man en macht gezocht naar twee beertjes die deze week hun moeder hebben verloren. De vrouwtjesbeer, Amarena genaamd, is donderdag doodgeschoten. De zoektocht vindt plaats in de Abruzzen, een ruige, dunbevolkte regio in midden-Italië waar ongeveer zestig bruine beren leven. De twee beertjes zijn een half jaar oud en daarom niet zelfredzaam: hun moeder gaf ze nog melk. Ze kunnen niet zelf voor eten zorgen. Een honderdkoppig speurteam, bestaande uit politiemensen, boswachters en dierenartsen, gebruikt drones en vallen met voedsel.

“Het is een race tegen de klok om ze te redden. De twee beertjes zijn ook een prooi voor wolven en wilde honden”, vertelt politiecommandant Luigi Strianese op tv. Hij zegt dat het zoeken moeilijk is omdat de jonge dieren zich overdag schuilhouden en zich alleen in het donker verplaatsen, wanneer ze dus lastig te zien zijn.

Amarena is donderdagnacht door een vijftiger doodgeschoten nadat ze zijn tuin in was geklommen. De man woont buiten het dorpje San Benedetto dei Marsi. Hij heeft tegenover de politie verklaard uit angst instinctief met zijn jachtgeweer te hebben geschoten. Italiaanse persbureaus citeren hem: “Ik wilde haar niet doden. Ik heb iets stoms gedaan.”

Herenigd met zoon in hemel vol bossen

Amarena, genoemd naar de kersen die ze at, was een fenomeen in de streek. Ze struinde geregeld ’s nachts met haar kleintjes door dorpjes. Filmpjes daarvan staan op internet.

In januari werd een oudere zoon van Amarena, Juan Carrito genaamd, doodgereden. Zijn dood, en nu die van de moeder, veroorzaken veel beroering. Op de website van het Nationaal Park van de Abruzzen, Lazio en Molise, waar de Marsicaanse beren leven, melden duizenden Italianen sinds vrijdag dat ze geschokt en ‘immens verdrietig’ zijn. Sommigen hopen dat moederbeer nu met Juan Carrito is herenigd ‘in een hemel vol bossen en rivieren’.

Het Openbaar Ministerie in de stad Avezzano onderzoekt de dynamiek van het schietincident. De schutter kan worden aangeklaagd voor het doden van een dier zonder noodzaak en een celstraf van vier tot 24 maanden krijgen.

De advocaat van de schutter zegt dat zijn cliënt veel doodsbedreigingen krijgt en heeft daar aangifte van gedaan. Mensen sturen berichten als ‘Ik hoop dat jou hetzelfde als Amarena overkomt’ en ‘Jouw gezin is niet veilig’. Daarom vindt de politie het nodig om zijn huis te bewaken.

Bedreigde diersoort

In de Abruzzen leven rond de zestig Marsicaanse bruine beren. De wilde dieren worden met uitsterven bedreigd en zijn daarom beschermd. Deze beren zijn kleiner en minder agressief dan de bruine beren uit de Balkan; van dat soort leven er naar schatting 120 in het noorden van Italië.

Er zijn daar geen gevallen bekend van Marsicaanse bruine beren die mensen hebben aangevallen. In de Dolomieten gebeurt dat soms wel. In april overleefde een jogger zo’n aanval niet – hij was de eerste mens in Italië die door een beer werd gedood.

De minister van milieu noemt de dood van Amarena ‘ernstig’. De directeur van het Nationaal Park van de Abruzzen, Lazio en Molise is flink ontdaan door de dood van een van de meest vruchtbare vrouwtjesberen uit zijn natuurpark. Hij vreest dat als haar twee kleintjes niet tijdig worden gered ‘deze tragedie uitdraait op een kolossale ramp’.

