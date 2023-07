Italië zinspeelt op vertrek uit Zijderoute-project met China

De Italiaanse minister van defensie, Guido Crosetto, heeft hard uitgehaald naar het Italiaans-Chinese Zijderoute-project. China wil de oude handelsroute weer nieuw leven inblazen, via land- en zeeverbindingen met onder meer Italië. Daarvoor sloot Italië in 2019 een grote investeringsdeal.

In een interview met de krant Corriere della Sera van afgelopen zondag noemde minister Crosetto de deal van vier jaar geleden een “geïmproviseerde en afschuwelijke” beslissing. Volgens hem is China er beter van geworden ten koste van Italië. Hij gaf de regering van de eerdere premier Giuseppe Conte (2018-2021) daarvan de schuld. “We hebben ladingen sinaasappelen naar China geëxporteerd, maar zij hebben hun export naar Italië in drie jaar verdrievoudigd”, aldus Crosetto. Aansluiting bij het Zijderoute-project biedt volgens hem nauwelijks voordelen. “Het meest belachelijke was dat Parijs, zonder enige verdragen te ondertekenen, in die dagen vliegtuigen verkocht aan Peking voor tientallen miljarden.”

Crosetto wil zoeken naar een oplossing. “Het probleem vandaag is: hoe trekken we ons terug zonder de relaties [met Peking, red.] te schaden. Want het is wel zo dat China een concurrent is, maar ook een partner.”

Toegang tot gevoelige technologie

China en Italië hebben hechte economische banden, die echt op stoom kwamen in de jaren tachtig onder de toenmalige directeur van het machtige Italiaanse ‘Instituut voor Industriële Wederopbouw’ en latere premier, Romano Prodi. Italië was een van de eerste westerse landen die grote economische kansen zagen in China en begonnen met grote investeringen. Vrijwel alle daaropvolgende Italiaanse regeringen namen dat beleid over, met uitzondering van die van de onlangs overleden premier Silvio Berlusconi. Hij verzette zich tegen verregaande samenwerking met China en prefereerde nauwere banden met de VS.

De VS zijn grote tegenstanders van het Zijderoute-project en bezorgd over de samenwerking met Europese partners, waaronder Italië, Griekenland en Kroatië. Washington vreest dat aansluiting bij het Zijderoute-project leidt tot grotere invloed van China, niet alleen economisch maar ook op militair gebied. Zo zou China met de samenwerking ook toegang kunnen krijgen tot gevoelige technologie.

De Chinezen als bevrijders

Defensieminister Crosetto ziet dat ook in. Hij beschouwt de “toegenomen assertieve houding” van China in de wereld als een gevaar. “Ze verbergen hun doelen niet meer, maar komen ervoor uit.” Hij wees daarbij op China’s rol in Afrika en het verspreiden van propaganda. “In Afrika zijn ze ook begonnen met een culturele expansie: de stripverhalen beschrijven de Chinezen als bevrijders en de westerlingen als uitbuiters die verdreven moeten worden.”

De harde woorden van Crosetto volgen op die van premier Giorgia Meloni. Zij uitte in mei al openlijk haar bedenkingen bij het Zijderoute-project en overwoog om eruit te stappen. “Italië is het enige G7-lid dat het toetredingsmemorandum tot de Zijderoute heeft ondertekend, maar het is niet het Europese of westerse land met de sterkste economische relaties en handelsstromen met China”, aldus Meloni destijds. Ze wilde de sterke economische band met Peking behouden, maar loskomen van de Chinese politieke teugels.

Druk vanuit Amerika

Ook speelt druk vanuit Amerika mee bij de Italiaanse opstelling. Afgelopen donderdag was Meloni op bezoek in Washington bij president Joe Biden, waar de Nieuwe Zijderoute uitgebreid besproken werd. Aan Bidens zijde schoven ook zijn belangrijkste economische adviseurs en topfunctionarissen aan, waarin zij nauwere samenwerking met Rome voorstelden in de hoop zo Rome van Peking los te weken. “We hebben het over onze nauwere economische band, die vorig jaar meer dan 100 miljard dollar aan handel heeft gegenereerd,” zei Biden tijdens de bijeenkomst. “Naar mijn mening is er geen reden waarom dat niet kan toenemen.”

Meloni kondigde zondag aan dat haar regering in december een definitief besluit zal nemen over de deelname van Italië aan het Zijderoute-project, maar dat zij daarvoor wel eerst naar China zal afreizen.

