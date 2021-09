Italië stelt coronapas verplicht op de werkvloer

Italië maakt als eerste land in Europa de coronapas zo’n beetje overal op de werkvloer verplicht. Alle Italianen die voor de overheid werken, moeten de pas in oktober gaan tonen wanneer ze op kantoor komen. Ook de mensen die bij bedrijven en in fabrieken werken, mogen daar niet zonder het immuniteitsbewijs aan de slag. Iedereen die vijf dagen zonder geldige pas op het werk verschijnt, moet worden geschorst – maar kan niet worden ontslagen – en het salaris wordt dan niet doorbetaald.

De ministersploeg van premier Mario Draghi maakte donderdagavond het decreet bekend. Draghi had de maatregel de afgelopen dagen al uitvoerig met de vakbonden en de regeringspartijen besproken.

Groene pas voor personeel op school

Italianen die zich nog niet hebben laten vaccineren, hebben nog even de tijd om dat alsnog te doen. Oktober is de maand waarin de koude van de beginnende herfst de warmte van de eindigende zomer verdrijft – en met die kou kan het coronavirus zich makkelijker verspreiden, zoals vorig jaar is gebeurd. Dat wil de regering voorkomen.

De coronapas – in Italië ‘green pass’ – is een digitaal of papieren certificaat waarmee de eigenaar bewijst ten minste één prik te hebben gehad, recent van covid te zijn genezen, of in de afgelopen 48 uur negatief op corona te zijn getest.

De groene pas was al op veel plekken verplicht. Sinds begin augustus moet iedereen die bijvoorbeeld een bioscoop, sportschool, museum of restaurant binnen wil de pas laten zien. Sinds begin deze maand moet het personeel op de scholen dat ook, net als de studenten aan de universiteiten en hun hoogleraren. Hetzelfde geldt voor reizigers die een langeafstandstrein pakken, een binnenlandse vluchten maken of een veerboot naar de eilanden nemen.

De ‘green pass' is ook al mode in Rome. Beeld REUTERS

Zo snel mogelijk naar 90 procent

Door een groot deel van de bevolking ouder dan 12 jaar op deze manier indirect tot vaccinatie te dwingen – een echte vaccinatieplicht is er alleen voor mensen die in de gezondheidszorg werken – wil de regering de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Draghi wil degenen die de prik om wat voor reden nog niet hebben gehaald aanzetten dat nu gauw te doen. “Het vaccin is het enige middel dat we hebben tegen Covid. We kunnen infecties alleen beperken wanneer zo veel mogelijk mensen zijn ingeënt”, zei de minister voor regionale zaken woensdag op de radio. Op dit moment is de vaccinatiegraad 74 procent; het kabinet wil dat dit percentage zo snel mogelijk naar 90 procent stijgt.

De bond van grote werkgevers, Confindustria, is enthousiast over de pasverplichting op de werkvloer. Die hoopt dat tijdelijke sluitingen van bedrijven en winkels ermee worden voorkomen. De vakbonden eisten dat de coronatest voor werknemers die de prik niet willen gratis zal zijn. Maar dat ziet Draghi niet zitten; de premier vindt het niet oké dat de hele gemeenschap voor de kosten van de vaccinweigeraars opdraait. Wel zal zo’n test niet meer dan ongeveer 15 euro mogen kosten.

Tot nu toe is er in Italië sporadisch tegen de coronapas geprotesteerd. In grote steden zijn de afgelopen maanden een paar keer hooguit tienduizend mensen tegelijk een plein op gegaan.

Lees ook:

Het is doodstil in Milaan, Italië vreest een recessie door het nieuwe coronavirus.

Deze normaal zo bedrijvige metropool is nu dan ook onwerkelijk stil. Er rijden weinig auto’s en de metrostellen die tijdens de ochtendspits gewoonlijk volgepropt zijn, zijn bijna leeg.