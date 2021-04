Italië steekt miljarden uit EU-coronafonds in supersnel internet, ook voor afgelegen dorpen

In de strak witte kantoorruimte van zijn digitale groothandel in luxe modeartikelen loopt Stefano Brasini met een grote glimlach rond. De jonge ondernemer – zijn gezicht versierd met hipsterbaard en inktzwarte bril – staat op het punt met zijn bedrijf het supersnelle internet op te gaan. Brasini’s onderneming zit in Torrita di Siena, een afgelegen middeleeuws dorpje in het midden van Italië.

Onlangs heeft de 21ste eeuw het plaatsje bereikt en nu kan Brasini glasvezel gaan gebruiken. “Al ons werk is online. We hebben nu nog achterlijk traag internet, van hooguit 7 Mbit per seconde. Dat betekent dat videogesprekken met klanten haperen en dat het uploaden van foto’s van kledingstukken verschrikkelijk langzaam gaat.” Brasini verwacht heel veel van de glasvezel: “Dan kunnen mijn elf werknemers en ik moeiteloos met meerderen tegelijkertijd videogesprekken voeren en ondertussen grote bestanden versturen. Dat is niets minder dan een revolutie.”

Afgelegen dorpen eerder vaak genegeerd bij aanleg infrastructuur

In Torrita di Siena is al gebeurd wat in duizenden andere Italiaanse gemeenten nog staat te gebeuren: er is supersnel internet. De mannen in knaloranje hesjes van staatsbedrijf OpenFiber die de kabel in alle straten van het dorpje hebben gelegd, zijn klaar. Alle dorpsbewoners kunnen nu gebruikmaken van de stabiele internetverbinding van ruim 100 Mbit per seconde. Ook burgemeester Giacomo Grazi is blij. Op het zonnige plein voor het gemeentehuis zegt hij: “Omdat ons dorp ver van grote steden ligt, werden wij bij de aanleg van belangrijke infrastructuur vaak genegeerd. Maar door glasvezel is Torrita di Siena nu met de hele wereld verbonden. Fantastisch.”

In de grote Italiaanse steden kunnen de mensen al jaren glasvezel gebruiken, maar nu is Italië bezig met de uitvoering van een ambitieus plan waar de staat voor betaalt: de kabels moeten alle dorpen en gehuchten – ook die ver weg in de heuvels, hoog op de bergen en op de kleine eilandjes – bereiken. Het gaat om zevenduizend gemeenten die voor de grote telecombedrijven commercieel niet interessant zijn.

Bureaucratische rompslomp houdt de zaak vaak op

Maar de uitvoering gaat trager dan verwacht. Nog maar een derde van alle Italiaanse huishoudens is nu op supersnel internet aangesloten; bureaucratische rompslomp rondom de aanleg houdt de zaak vaak op. Om die 100 procent dekking zo snel mogelijk te bereiken, gaat de regering van Mario Draghi een deel van het Next Generation EU-fonds gebruiken – Italië kan dit jaar al de eerste miljarden van de in totaal ruim 200 miljard aan leningen en giften krijgen. Het doel van Vittorio Colao, de minister van technologische innovatie en digitale transitie, is dat alle Italianen in 2026 supersnel internet in huis hebben.

Overal stabiel breedband-internet ziet de regering als de basis voor iets veel groters: de digitalisering van de hele maatschappij. Daar zal waarschijnlijk zo’n 49 miljard aan coronasubsidie naartoe gaan. Het land moet op dat vlak een behoorlijke inhaalslag maken. Want maar 74 procent van de Italianen gebruikt regelmatig internet; 17 procent is zelfs nog nooit het wereldwijde web op gegaan. Italiaanse bedrijven lopen achter bij die in andere Europese landen als het gaat om het gebruik van de cloud en e-commerce en in de overheidsgebouwen gebruiken ze nog veel te vaak pen, papier en stempels.

Productiviteit verhogen

Naast het aanleggen van glasvezel wil Rome daarom gaan voor onder andere volledig gedigitaliseerde overheidsdiensten, computercursussen voor bejaarden, 5G en het verbeteren van de computerkennis van ambtenaren. Minister Colao, tot voor kort de topman van de Britse telecomgigant Vodafone, noemt de digitalisering een ‘unieke kans voor groei, werkgelegenheid en innovatie’. Econoom Carlo Cambini, hoogleraar aan de Politechnische Universiteit van Turijn, is het daarmee eens. “Investeringen in technologie betalen zich altijd uit. Digitalisering verhoogt ongetwijfeld de productiviteit, wat economische groei versnelt”, zegt hij over de telefoon.

Wat digitalisering met productiviteit kan doen, heeft Leonardo Meoni aan den lijve ondervonden. Deze veertiger heeft in Torrita di Siena een carosseriebedrijf, dat sinds kort is aangesloten op glasvezel. Voorheen zat de automonteur hele dagen achter zijn computer om foto’s van autoschade en andere grote bestanden naar verzekeringsmaatschappijen te sturen. Dat ging vaak mis en dan moest hij de verbinding verbreken en van voren af aan beginnen.

Voor Meoni is glasvezel een verademing: “Het versturen van zo’n groot verzekeringsdossier kost me nu hooguit tien minuten. Ik kan nu veel meer uren in de garage werken. Ik voel me herboren.”

