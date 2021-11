Italië staat voor het eerst hulp bij zelfdoding toe: ‘Ik voel me bevrijd’

Activisten die in Italië aandringen op een euthanasiewet zijn opgetogen. Want voor het eerst heeft een man die om hulp bij zijn zelfdoding heeft gevraagd daar officieel toestemming voor gekregen.

De hoofdpersoon in dit Italiaanse verhaal is een voormalige vrachtwagenchauffeur van 43 uit de stad Pesaro, in het gewest De Marken. Hij is sinds een auto-ongeluk, tien jaar geleden, van zijn schouders tot aan zijn voeten verlamd. Dinsdag werd bekend dat hij van de Gezondheidsdienst van De Marken groen licht heeft gekregen om onder begeleiding van een arts een einde aan zijn leven te maken.

In Italië is dat groot nieuws: dagblad La Repubblica schrijft over ‘een historische bladzijde die wordt omgeslagen richting de vrijheid om in dit land je eigen levenseinde te mogen kiezen’.

De man uit Pesaro wil anoniem blijven – om zijn familie uit een mediastorm te houden – en wordt daarom ‘Mario’ genoemd. Zijn moeder verzorgt hem. Om een einde aan zijn leven te kunnen maken riep hij de hulp van een landelijke vereniging in; die vereniging, Luca Coscioni genaamd, zet zich in voor de wettelijke invoering van euthanasie. In Italië is een arts strafbaar wanneer zij of hij iemand laat sterven.

Grondwettelijk Hof stelt voorwaarden

Hulp bij zelfdoding – waarbij een persoon zelf een dodelijk middel inneemt – mag sinds 2019 in een aantal gevallen wel na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Dat vonnis ging over hulp bij de zelfdoding van de verlamde Fabio Antoniani, beter bekend als dj Fabo, die in 2017 naar Zwitserland werd gereden om daar te sterven. Uit dat vonnis vloeiden een aantal voorwaarden voort waarbij hulp bij zelfdoding toegestaan is.

Op die voorwaarden heeft Mario nu een beroep gedaan. Met hulp van de vereniging Luca Coscioni vroeg hij ruim een jaar geleden aan de gezondheidsdienst van De Marken om hem te helpen een einde aan zijn leven te maken. De overheidsinstantie weigerde, waarop Mario naar de rechtbank in Ancona stapte, die de gezondheidsdienst beval om vast te stellen of aan de voorwaarden voldaan is.

‘Bevrijd van alle spanning’

Ja dus, is nu gebleken: Mario lijdt (onder meer) psychisch en lichamelijk ondraaglijk, zijn toestand is onomkeerbaar en hij is in staat om deze beslissing zelfstandig en uit vrije wil te nemen. Volgens persbureau Ansa is Mario opgelucht: “Ik voel me lichter. Ik voel me bevrijd van alle spanning die zich deze jaren heeft opgebouwd. Ik ben moe. En niemand mag mij zeggen dat het niet slecht genoeg met me gaat om er een einde aan te maken.”

Op Radio 24 vertelde Marco Cappato, penningmeester van vereniging Luca Coscioni, dinsdag dat Mario er nog niet is: de gezondheidsdienst in De Marken moet nu bepalen welk middel hij krijgt en hoe hij dat tot zich zal kunnen nemen. Op de vraag van de presentator hoeveel Italianen om euthanasie of hulp bij zelfdoding zouden willen vragen, antwoordt Cappato: “Vele duizenden, en misschien wel meer. Niemand weet het, omdat euthanasie hier nu alleen illegaal wordt gepleegd.”

Nauwelijks publiek debat Over de mogelijkheid om euthanasie te plegen of om hulp bij zelfdoding te krijgen bestaat in Italië nauwelijks een publiek debat. Het parlement – waarin nogal wat katholieken zitten – komt niet in actie. Het Vaticaan noemde de toestemming dinsdag ‘een ethische nederlaag voor iedereen’. Maar ondertussen zijn wel steeds meer Italianen vóór een wettelijk kader voor euthanasie. In 2019 liet een opiniepeiling zien dat 92 procent van de kiezers daar ‘ja’ of ‘ja, hangt van de omstandigheden af’ tegen zegt. De vereniging die Mario ondersteunt heeft onlangs ruim een miljoen handtekeningen verzameld om een referendum over de kwestie af te dwingen.

