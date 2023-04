Italië ruziet over de bruine beer na dood jogger

Vorige week woensdag ging Andrea Papi ’s middags hardlopen in de bossen bij Caldes, in de Noord-Italiaanse provincie Trente, en verscheen die avond niet bij het eten. Het lichaam van de 26-jarige man werd ’s nachts gevonden. Zijn verwondingen duidden op een aanval van een beer.

Autopsie bevestigde de bange vermoedens: Papi leefde toen een bruine beer hem greep; de man heeft zich nog verdedigd. Hij is daarmee voor zover bekend de eerste mens in Italië die door een beer is gedood. De geschokte bewoners van de vallei waar Papi woonde, worden woensdag massaal op zijn begrafenis verwacht.

‘Het maakt me kapot’

De dood van de jogger heeft de discussie over de bruine beren in dit berggebied op scherp gezet. Hun populatie is de afgelopen decennia met steun van het provinciebestuur, natuurbeschermingsorganisaties en een groot natuurpark in Trente uitgegroeid tot naar schatting honderdtwintig exemplaren. Tegenstanders vinden dat veel te veel en veel te gevaarlijk.

De afgelopen jaren zijn al een paar hardlopers in het bos door beren verwond. De ouders van Andrea Papi laten het er dan ook niet bij zitten: hun advocaten kijken of ze een schadevergoeding kunnen eisen en het provinciebestuur voor de rechter kunnen krijgen.

In een brief aan de autoriteiten schrijft Papi’s moeder: “Weet dat wij boos en verontwaardigd zijn. Het systeem heeft ervoor gezorgd dat Andrea het eerste aangekondigde slachtoffer werd. Er zijn geen grote maatregelen genomen om de veiligheid van de bevolking te waarborgen. Weten dat Andrea was overgeleverd aan een beer maakt me kapot.”

Op jacht naar de dader

Het huidige, rechtse provinciebestuur vindt dat het herpopulatieprogramma uit de klauwen is gelopen. Enkele ‘problematische exemplaren’ die vee op alpenweides te grazen hebben genomen, zijn al in een wildparkje opgesloten. Maurizio Fugatti van de partij Lega, die de provincie leidt, laat nu via DNA-onderzoek op haren van de dader uitzoeken welk exemplaar Papi heeft gedood.

De boswachters moeten de beer vervolgens vangen en afmaken. De minister van milieu staat achter dit besluit. Het hoofd van de boswachters, Giovanni Giovannini, zegt tegen de pers dat hij die beer met behulp van getrainde honden binnen hooguit een paar weken zal vinden. Daarna wil Fugatti doorpakken. Tijdens de Paasdagen zei hij: “We moeten hun aantal terugdringen tot circa vijftig. Het maakt niet uit hoe.”

Dierenbeschermingsorganisaties staan op hun achterste benen. Ze noemen de reactie van het provinciebestuur ‘een vendetta’ en kondigen aan dat als Fugatti tientallen beren wil laten afmaken zij dat via de rechter zullen voorkomen. De politicus krijgt het verwijt zijn burgers nooit goed te hebben geleerd hoe met de wilde dieren samen te leven. Opiniemaakster Selvaggia Lucarelli schrijft op Facebook: “De beer heeft misschien wat hij zag als een gevaar of binnendringer gedood. Ik vraag me af welk recht wij hebben om een dier te doden dat niet ons huis binnenkomt, maar dat in het bos leeft waar wij erop uittrekken.”

De zaak krijgt in de landelijke media veel aandacht. De Italianen krijgen er instructies: ‘Kom je oog in oog met een beer, blijf dan stilstaan en ren vooral niet weg’. Met oortjes in onbewust op een beer af hollen, is levensgevaarlijk.

Beren met een gps-signaal

Stefano Malavasi, hoogleraar dierkunde aan de universiteit van Venetië, vertelt aan dagblad Il Corriere della Sera hoe uitzonderlijk zo’n berenaanval is. In principe blijven ze uit de buurt van mensen; die zijn geen prooi voor de beer. “Een beer valt alleen aan als er plotseling iemand dichtbij komt, als een vrouwtje haar jonkies wil beschermen of als hij wordt aangevallen door een hond die zijn baasje probeert te beschermen.”

Het afmaken van een groot aantal beren in Trente is volgens de professor zinloos. “De dieren die overblijven, planten zich weer voort. De situatie wordt weer zoals nu.” Hij pleit voor ‘ecologische gangen’, waarlangs de dieren zich kunnen verspreiden over aangrenzende berggebieden. Sergio Costa, voormalig minister van milieu, vindt dat de beren via een gps-signaal in de gaten moeten worden gehouden. “Dan is bekend waar ze zitten, waar ze eten, waar ze heen gaan. Dat kunnen we voor elke beer melden, zoals een weerbericht.”

Life Ursus In de Italiaanse Dolomieten stonden bruine beren aan het begin van de jaren tachtig op uitsterven. Daarom zijn er in het kader van project Life Ursus tussen 1999 en 2002 zeven jonge vrouwtjes en drie jonge mannetjes uit buurland Slovenië naar Trente overgebracht. Het was de bedoeling om in twee tot vier decennia een populatie van ongeveer vijftig exemplaren te krijgen. De nieuwkomers aardden zo goed dat de populatie volwassen bruine beren in de autonome provincie Trente is gegroeid naar ongeveer honderd. Ze leven in een gebied van circa 1500 vierkante kilometer.

