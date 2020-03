Italië neemt verregaande maatregelen tegen het coronavirus

Mensen in de regio mogen hun huizen nog wel verlaten, maar veel openbare plekken, zoals scholen, zijn gesloten. Bars en restaurants mogen alleen openblijven als er een minimumafstand tussen mensen van een meter wordt gehandhaafd. Reizen van en naar andere regio’s en landen is nog wel toegestaan, maar alleen onder enorm strenge voorwaarden, bijvoorbeeld als iemand moet verhuizen.

Het gaat naast de hele regio Lombardije om de provincies Modena, Parma, Piacenza, Emilia-Romagna, Rimini, Pesaro en Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso en Venetië.

De belangrijkste stad in de regio Lombardije is Milaan. Het is de Italiaanse financiële hoofdstad en heeft een bevolking van iets minder dan 1,4 miljoen mensen. In de hele regio Lombardije wonen 10 miljoen mensen.

De plannen werden in de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt op een persconferentie. Daar haalde Conte uit naar Italiaanse media die de maatregelen zaterdag al gepubliceerd hadden. “Het is onaanvaardbaar”, aldus Conti over het lek. “Dit helpt mee aan onzekerheid en heeft verwarring gecreëerd. We kunnen dit niet accepteren.”

Hij ontkent dat de gebieden grotendeels van de buitenwereld worden afgesloten. Scholen en veel kroegen blijven door het hele land dicht. Mensen wordt aangeraden thuis te blijven. De maatregelen gelden tot ten minste 3 april. Bars en restaurants blijven open, maar moeten ervoor zorgen dat iedereen minstens een meter uit elkaar zit. Tot nu toe had Italië elf dorpen met een gezamenlijke bevolking van 50.000 mensen in de regio Lombardije en delen van het gebied rond Venetië in quarantaine geplaatst.

Zaterdagavond werd bekend dat het aantal in Italië geconstateerde gevallen van het nieuwe coronavirus is gestegen tot 5883. In totaal zijn 233 mensen overleden. Daarmee is Italië het zwaarst getroffen van heel Europa. Van alle patiënten zijn er 589 volledig hersteld.

Zaterdag zei de Italiaanse sociaaldemocraat Nicola Zingaretti het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen. De partijleider van de regerende Democratische Partij maakt het goed, maar moet de komende dagen thuisblijven.

Dodental VS stijgt

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus is in de Verenigde Staten ondertussen gestegen naar negentien. Twee mensen zijn zaterdag overleden in de staat Washington.

In New York zijn strenge voorzorgsmaatregelen genomen vanwege de 21 meldingen van het virus daar. Dat meldt burgemeester Bill de Blasio. In meer dan de helft van alle staten is het longvirus inmiddels vastgesteld. Op een bijeenkomst van conservatieve politici eerder deze maand was een man aanwezig bij wie het virus is vastgesteld. Die conferentie werd ook bijgewoond door president Donald Trump en vicepresident Mike Pence. Volgens de organisatoren is de patiënt niet in contact geweest met Trump en Pence.

Voor de kust van de staat Californië ligt een cruiseschip dat niet aan land mag in San Francisco, omdat mensen aan boord het virus hebben. Aan boord zitten ongeveer 3500 mensen, zeker 21 van hen zijn besmet met het nieuwe coronavirus.