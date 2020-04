Italië maakt zich op voor ‘fase 2’, maar ook dan is het normale leven nog lang niet terug

De Italiaanse regering heeft een sprankje hoop dat op medisch gebied het ergste achter de rug is. Italië is met ruim 17.000 officiële coronadoden harder getroffen dan welk land dan ook. Maar sinds de uitbraak hier op 21 februari begon, lijkt de greep van het virus eindelijk te verslappen. Het aantal covid-19 patiënten dat overlijdt neemt af, net als het aantal bedden op de intensive care dat besmette patiënten bezetten.

“De curve heeft een plateau bereikt en is begonnen te dalen”, zegt Silvio Brusaferro, het hoofd van het belangrijkste gezondheidsinstituut van het land. “Als die daling wordt bevestigd, moeten we gaan nadenken over fase 2.”

Fase 2, zo noemen ze hier de fase na de ongekende totale lockdown, waarin de Italianen hun woning alleen uit mogen als dat moet voor hun werk of om boodschappen te doen. Die begon op 9 maart en loopt in principe op 13 april af. Het kabinet heeft nog geen knopen doorgehakt, maar staat onder intense druk om – steunend op de wetenschappelijke kennis over het virus, die nog altijd veranderlijk en niet volledig is – snel te beslissen hoe die fase eruit moet zien en wanneer ze kan beginnen.

Half april of begin mei starten de eerste fabrieken op

Op grond van wat ministers en hun adviseurs tegen de pers zeggen, lijkt het erop dat half april of begin mei in eerste instantie een aantal fabrieken en bedrijven mag opstarten. Op dit moment zijn alleen bedrijven open die nodig zijn om het land op minimale kracht te laten draaien, maar in fase 2 kunnen ook andere ondernemingen, zoals de makers van onderdelen van tractoren die de boeren nodig hebben, en die van autobanden voor ambulances en bussen, weer aan de slag. Mogelijk kunnen er ook wat meer winkels open en gaan ambachtslieden als schoenmakers en meubelstoffeerders, die hun zaakjes in hun eentje runnen, weer aan het werk.

In Oostenrijk en Denemarken weer een beetje naar school “We zullen vanaf Pasen weer verrijzen”, zegt kanselier Sebastiaan Kurz van Oostenrijk. Het land legde superzware maatregelen op aan het begin van de coronacrisis, maar is er nu klaar voor om ze geleidelijk weer terug te draaien. Vanaf 14 april mogen kleine winkels en bouwmarkten weer hun deuren openen. Gaat dat goed, dan mogen vanaf 1 mei alle winkels, winkelcentra en ook kappers weer open. Restaurants en café’s moeten nog dicht blijven tot een later moment. De verplichting om gezichtsmaskers te dragen wordt breder. Die moeten in alle winkels en in het openbaar vervoer op. Eindexamenleerlingen gaan vanaf mei weer naar school, de rest blijft nog thuis. Denemarken wil na Pasen de kinderdagverblijven en de basisscholen weer openen. Kinderen tot 12 jaar gaan dan gewoon weer naar school, de oudere leerlingen blijven nog thuis, zeker tot 10 mei. Tegen die tijd zal de regering opnieuw bezien hoe het verder moeten met scholen, café’s en restaurants. Ook de grenzen zijn tot 10 mei dicht. Wel is nu al bekend dat grote evenementen zeker tot 31 augustus verboden blijven.

Al het andere zal waarschijnlijk moeten wachten. Geen enkele politicus heeft nog aangegeven of de burgers in fase 2 wat vaker hun huis mogen verlaten en of ze dan ook hun eigen stad of dorp weer uit mogen. De experts zijn doodsbenauwd dat het virus opnieuw gaat rondrazen als de autoriteiten de teugels te vroeg laten vieren. Ze waarschuwen hun landgenoten dat die, zolang er geen vaccin of medicijn is, overal minstens één meter afstand van elkaar moeten houden en nergens mogen samenkomen. “Niets wordt meer zoals het was”, zegt immunoloog Sergio Romagnani op tv.

Naar de kapsalon gaan, kan voorlopig nog niet

Dat betekent dat het opengooien van bioscopen, theaters, musea, stadions en clubs ondenkbaar is. Naar de kapsalon gaan, zoals vrouwen hier graag elke paar weken doen, kan voorlopig ook niet. En het ziet er naar uit dat een espresso in de bar drinken of een spaghetti carbonara buiten de deur eten – ook heel dierbare gewoontes – nog lang verlangens blijven. De scholen gaan mogelijk ook pas in september weer open; alle leerlingen zijn dan automatisch over.

De gezondheidszorg moet daarnaast snel efficiënter gaan functioneren, vindt de verantwoordelijke minister. In een interview met dagblad La Repubblica zegt Roberto Speranza te denken aan speciale Covid-19-ziekenhuizen en aan het testen van miljoenen burgers om te begrijpen in hoeverre ze immuniteit hebben, hoe de besmettingen verlopen en waar de meeste besmettingen zijn of zijn geweest. Speranza wil ook dat medische zorg vaker thuis wordt geleverd in plaats van in het ziekenhuis en hij hoopt volgende maand een app te lanceren om besmette personen te traceren, zoals ze in Zuid-Korea doen. “De situatie blijft dramatisch”, zegt de minister. “Er wachten ons nog moeilijke maanden.”

