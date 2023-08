Italië legt opnieuw reddingsschip voor migranten aan de ketting

De Italiaanse autoriteiten hebben voor de derde keer in een week tijd een ngo-schip dat reddingsoperaties uitvoert op de Middellandse Zee, aan de ketting gelegd. Het betreft het Duitse schip Sea-Eye-4, dat woensdag in beslag is genomen nadat het aanmeerde in de Italiaanse havenstad Salerno met 114 migranten aan boord, die bij verschillende reddingsmissies waren opgepikt. Het schip mag de komende twintig dagen niet uitvaren, en heeft een boete van bijna 3000 euro gekregen.

Eerder deze week zijn ook het Duitse schip Aurora – met 76 migranten aan boord, en het Spaanse schip Open Arms – met 195 migranten aan boord, tijdelijk in beslag genomen. Het Italiaanse parlement heeft in februari een wet aangenomen die ngo-schepen opdraagt om na elke reddingsoperatie meteen terug naar land te varen, en niet nog een operatie uit te voeren. De schepen mogen ook alleen aanmeren in een haven die door de Italiaanse autoriteiten is opgegeven.

Meerdere reddingsoperaties achter elkaar

Alle drie de schepen zijn volgens de autoriteiten in beslag genomen omdat ze zich hier niet aan hebben gehouden. De Sea-Eye-4 en Open Arms hadden meerdere reddingsoperaties achter elkaar uitgevoerd. De organisaties zelf zeggen dat als ze dat niet hadden gedaan, er mensen zouden zijn doodgegaan. En de Aurora meerde aan in Lampedusa in plaats van Sicilië - dat veel verder weg ligt - tegen de opdracht van de autoriteiten in. Volgens de Aurora was er niet veel keus, omdat de voorraad brandstof en drinkwater aan boord bijna op was.

De strenge wetgeving is onderdeel van de strijd die de Italiaanse premier Giorgia Meloni sinds haar aantreden vorig jaar met de ngo-schepen is aangegaan. Volgens de radicaal-rechtse premier zijn de schepen niet veel meer dan ‘veerboten’, die migranten “van het ene land naar het andere pendelen”.

‘Politiek gemotiveerde aanval’

Arnaud Banos, die de operaties op de Sea-Eye-4 leidt, zegt zich zorgen te maken over het feit dat het schip de komende tijd niet mag uitvaren. “Het is een politiek gemotiveerde aanval op humanitaire acties, en eentje die levens zal gaan kosten.”

Meloni’s beleid heeft er nog niet voor gezorgd dat het aantal migranten dat over de Middellandse Zee de oversteek naar Italië waagt, is afgenomen. Dit jaar zijn er volgens het Italiaanse ministerie van binnenlandse zaken ruim 105.000 mensen op deze manier in Italië aangekomen - een verdubbeling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal migranten dat de gevaarlijke reis niet overleeft, is ook gestegen; de Internationale Organisatie voor Migratie, van de Verenigde Naties, schat dat er dit jaar al zeker 2000 mensen verdronken zijn - vergeleken met 1,417 mensen in heel 2022.

