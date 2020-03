Italië breidt coronamaatregelen uit tot het hele land

Premier Conte zei op een persconferentie: “We moeten allemaal opofferingen doen voor het welzijn van Italië.” Dit houdt in dat alle zestig miljoen inwoners van het Mediterrane schiereiland wel kunnen blijven werken, maar dat ze dit zo veel mogelijk thuis moeten doen. Ze mogen zich alleen nog verplaatsen als dat echt noodzakelijk is. Alle sportscholen gaan dicht en alle voetbalwedstrijden worden uitgesteld. Ook alle scholen en universiteiten blijven dicht, tot 3 april.

De Italiaanse premier kwam tot het dramatische besluit nadat maandag bekend was geworden dat het aantal besmettingen met het coronavirus opnieuw sterk was toegenomen: in een etmaal waren er 1598 besmettingen bijgekomen. Het aantal doden steeg met 97 tot 463 in totaal. Conte: “We moeten onze gewoontes veranderen en we moeten dat nu doen. Er is geen tijd meer”

